'Layak mendapat lebih banyak penghormatan!' - Neymar tampaknya mengkritik Santos setelah melihat kontrak rekan setimnya dibatalkan

Berbagi pemikirannya dengan jutaan pengikutnya di Instagram, Neymar mengunggah pesan yang penuh perasaan untuk bek yang akan hengkang. "Jhonny Basso... Semoga sukses di babak baru, bro. Aku sedih melihatmu pergi seperti ini... kamu terlalu profesional dan pantas mendapat lebih banyak rasa hormat! Tapi begitulah hidup, kan. Aku hanya berharap yang terbaik untukmu... Aku akan selalu mendukungmu," tulis pemain internasional Brasil itu.

Meskipun merasa frustrasi secara terbuka, Neymar dilaporkan menerima keputusan dewan Santos sambil mengakui bahwa pelatih kepala Juan Pablo Vojvoda memiliki hak untuk memilih pemain yang sesuai dengan visi taktisnya. Namun, beban emosional melihat rekan latihan harian yang dipercaya pergi dengan cara seperti itu jelas terlalu berat bagi nomor 10 untuk diabaikan pada awalnya.