'Layak mendapat lebih banyak penghormatan!' - Neymar tampaknya mengkritik Santos setelah melihat kontrak rekan setimnya dibatalkan
Neymar mengkritik keras dewan direksi terkait kepergian Basso.
Neymar dan Basso telah menjalin ikatan yang erat sejak kembalinya Neymar ke Peixe. Penyerang senior itu merasa tergerak untuk berbicara secara terbuka menentang cara teman dekatnya dipaksa keluar dari klub, dengan menyarankan bahwa seorang pemain sekelas Basso seharusnya diperlakukan dengan lebih hormat oleh dewan direksi dan departemen olahraga.
Neymar mengkritik di Instagram
Berbagi pemikirannya dengan jutaan pengikutnya di Instagram, Neymar mengunggah pesan yang penuh perasaan untuk bek yang akan hengkang. "Jhonny Basso... Semoga sukses di babak baru, bro. Aku sedih melihatmu pergi seperti ini... kamu terlalu profesional dan pantas mendapat lebih banyak rasa hormat! Tapi begitulah hidup, kan. Aku hanya berharap yang terbaik untukmu... Aku akan selalu mendukungmu," tulis pemain internasional Brasil itu.
Meskipun merasa frustrasi secara terbuka, Neymar dilaporkan menerima keputusan dewan Santos sambil mengakui bahwa pelatih kepala Juan Pablo Vojvoda memiliki hak untuk memilih pemain yang sesuai dengan visi taktisnya. Namun, beban emosional melihat rekan latihan harian yang dipercaya pergi dengan cara seperti itu jelas terlalu berat bagi nomor 10 untuk diabaikan pada awalnya.
Ikatan di balik layar
Persahabatan antara keduanya melampaui lapangan CT Rei Pele. Basso dianggap sebagai salah satu teman dekat Neymar dalam skuad saat ini dan sering mengunjungi mansion sang penyerang di Mangaratiba. Menurut ESPN, Neymar memandang situasi tersebut sebagai "tidak adil," meyakini Basso adalah profesional teladan yang tidak pernah "mengganggu lingkungan" meskipun sering diabaikan dari skuad pertandingan.
Waktu Basso di klub terbatas dalam hal aksi di lapangan. Bergabung pada 2023, ia tampil dalam 36 pertandingan dan mencetak tiga gol untuk Peixe. Namun, peluangnya berkurang secara signifikan dalam musim ini, karena ia hanya tampil dalam dua pertandingan sebelum klub memutuskan untuk melepasnya guna memperkecil skuad tim utama.
Pergerakan keuangan dan perombakan skuad
Keputusan Santos untuk putus hubungan dengan Basso didorong oleh lebih dari sekadar preferensi taktis. Klub tersebut berupaya mengosongkan ruang di anggaran gaji untuk memfasilitasi perekrutan pemain bintang, terutama kedatangan bek Benfica mantan, Lucas Verissimo. Selain itu, manajemen saat ini memandang Basso sebagai sisa dari rezim sebelumnya yang menimbulkan masalah keuangan, termasuk larangan transfer terkait tunggakan biaya kepada klub Portugal Arouca.
Dengan Basso kini mencari tantangan baru, Santos harus segera fokus kembali ke lapangan. Mereka menghadapi jadwal padat di Campeonato Brasileiro, termasuk perjalanan ke Mirassol diikuti oleh pertandingan krusial melawan Corinthians. Apakah ledakan emosi Neymar secara publik akan menimbulkan ketegangan jangka panjang dengan hierarki klub masih harus dilihat, sementara mereka berupaya meraih kesuksesan domestik.
