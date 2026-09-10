Ezequiel Lavezzi kembali berbicara tentang salah satu periode paling sulit dalam hidupnya. Mantan penyerang Napoli berusia 41 tahun itu mengungkapkan dalam sebuah wawancara yang diberikan di Argentina alasan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit karena masalah kesehatan mental. Sebuah proses yang masih belum berakhir: mantan pesepakbola itu memang masih melanjutkan perawatan untuk krisis hipomania.





Yang paling mendorongnya untuk meminta bantuan adalah keinginan untuk melindungi putranya dan mengakhiri fase pribadi yang kini sudah sulit dikendalikan. "Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak bisa menghancurkan hidup putra saya. Saya harus melewati banyak momen sulit dan sampai hari ini saya masih menjalani perawatan, tetapi saya telah melalui periode yang benar-benar kompleks," jelas Lavezzi.