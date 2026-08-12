Lautaro-Barcelona, pertemuan antara Deco dan agen: posisi Inter

Pertukaran pembicaraan, untuk saat ini tanpa hasil konkret, juga karena sulit membayangkan Inter melepas kapten mereka pada pertengahan Agustus, namun Barcelona sedang mempertimbangkan kemungkinan melancarkan ofensif untuk Toro, yang juga pernah mereka pantau pada masa lalu, dengan situasi Julian Alvarez yang mandek, untuk memberi Hansi Flick tambahan amunisi besar di lini yang telah kehilangan Lewandowski, yang pindah ke MLS, dan juga akan kehilangan Ferran Torres, yang tinggal selangkah lagi menuju PSG.







