Para suporter Inter gemetar. Dalam beberapa jam terakhir dari Spanyol muncul kabar tentang kemungkinan upaya dari Barcelona untuk merekrut Lautaro Martinez, terutama jika serbuan untuk Julian Alvarez tidak terwujud, yang sudah berlangsung selama beberapa pekan dan selalu ditolak oleh Atletico Madrid, yang meminta pembayaran klausul pelepasan.
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Lautaro-Barcelona, pertemuan antara Deco dan agen: posisi Inter
Pertemuan antara Deco dan Camano, posisi Inter
Menurut laporan Fabrizio Romano di Youtube, namun Inter dan pihak yang dekat dengan sang pemain sangat tenang.Pertemuan antara Deco dan agen Lautaro memang tetap terjadi, juga karena Alejandro Camano mengelola dan menjadi perantara untuk pemain-pemain lain.
IDE BARCA
Pertukaran pembicaraan, untuk saat ini tanpa hasil konkret, juga karena sulit membayangkan Inter melepas kapten mereka pada pertengahan Agustus, namun Barcelona sedang mempertimbangkan kemungkinan melancarkan ofensif untuk Toro, yang juga pernah mereka pantau pada masa lalu, dengan situasi Julian Alvarez yang mandek, untuk memberi Hansi Flick tambahan amunisi besar di lini yang telah kehilangan Lewandowski, yang pindah ke MLS, dan juga akan kehilangan Ferran Torres, yang tinggal selangkah lagi menuju PSG.
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