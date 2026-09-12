Siapa yang akan menjadi Ballon d'Or 2026? Pertanyaan itu beredar ke seluruh dunia, terutama seiring mendekatnya hari penutupan pemungutan suara untuk penyerahan penghargaan tersebut. Mbappé, Dembelé, Kvaratskhelia, Rodri atau Haaland? Tak satu pun dari mereka, setidaknya menurut kapten Inter Lautaro Martinez yang, dalam wawancara dengan TNT Brasil dan dikutip oleh Elintransigente, menegaskan bahwa baginya hanya ada satu kandidat yang mungkin: Leo Messi.
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Lautaro: "Ballon d'Or? Messi tanpa ragu. Dia yang terbaik dalam sejarah dan yang terbaik di dunia"
MESSI YANG TERBAIK SEPANJANG SEJARAH
"Siapa yang memenangi Ballon d'Or? Messi. Tanpa ragu. Dia yang terbaik di dunia. Dia yang terbaik dalam sejarah olahraga ini. Selama dia masih berada di lapangan, dia akan selalu punya peluang"
ARGENTINA AKAN TANPA MESSI
"Kami tahu bahwa cepat atau lambat kabar itu akan datang, tetapi ketika itu datang, itu menjadi peristiwa penting untuk semua yang Leo wakili bagi tim nasional dan negara kami. Saya sempat berbicara dengannya dan saya mengatakan beberapa patah kata untuk berterima kasih atas caranya mengajari kami dan memimpin kami menuju kemenangan".
Apa yang dibawanya di dalam diri
"Ia telah melalui masa-masa sulit dan tidak pernah menyerah. Itulah yang saya bawa bersama saya, meski kami menjalani pengalaman yang sangat intens dan penting setiap hari, hal-hal yang penting bagi karier kami dan kehidupan, dan itulah yang saya simpan dalam diri saya."
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