Lautaro: "Ballon d'Or? Messi tanpa ragu. Dia yang terbaik dalam sejarah dan yang terbaik di dunia"

"Kami tahu bahwa cepat atau lambat kabar itu akan datang, tetapi ketika itu datang, itu menjadi peristiwa penting untuk semua yang Leo wakili bagi tim nasional dan negara kami. Saya sempat berbicara dengannya dan saya mengatakan beberapa patah kata untuk berterima kasih atas caranya mengajari kami dan memimpin kami menuju kemenangan".