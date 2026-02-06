"Last Dance!" - Jamie Carragher Yakin Pep Guardiola Akan Tinggalkan Manchester City Di Akhir Musim

Klopp meninggalkan Liverpool setelah kontraknya berakhir pada tahun 2024, dengan pelatih asal Jerman itu memutuskan bahwa istirahat dari tekanan manajemen klub sangat dia perlukan. Guardiola dapat menempuh jalan yang serupa karena tidak ada lagi yang perlu dia buktikan.

Carragher melanjutkan dengan mengatakan: “Seperti rival beratnya di Liga Primer, Klopp, ada perasaan dalam beberapa musim terakhir bahwa Guardiola merasa bertanggung jawab untuk meninggalkan tim yang telah dibangun kembali untuk penerusnya, daripada membiarkan penggantinya memulai dari awal lagi."

“Warisan utama Guardiola adalah menunjukkan bagaimana mungkin untuk menang dengan cara yang begitu jelas. Setiap kali kita menggambarkan sebuah tim dari sekarang hingga selamanya sebagai tim yang mencoba memenangkan gelar dan Piala Eropa dengan cara yang mirip dengan timnya, setiap pendukung sepakbola akan tahu persis apa yang dimaksud."

“Hanya Guardiola yang dapat menjawab apakah trofi-trofi itu lebih berarti daripada itu. Kontribusinya yang luar biasa begitu besar, sehingga ia dapat membiarkan orang lain berdebat dengan pengetahuan bahwa gaya dan substansi telah menjadi bagian dari paket utama.”

Guardiola akan kembali berhadapan dengan Liverpool ketika City bertandang ke Anfield, Minggu (8/2) malam WIB. Mereka juga lolos ke final Piala Liga, di mana mereka akan menghadapi Arsenal, dan juga mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Gelar Liga Primer lainnya belum sepenuhnya lepas dari jangkauan, tetapi selisih enam poin perlu diatasi di puncak klasemen divisi tersebut.