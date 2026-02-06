Getty
"Last Dance!" - Jamie Carragher Yakin Pep Guardiola Akan Tinggalkan Manchester City Di Akhir Musim
Raihan trofi Guardiola
Guardiola membantu merevolusi sepakbola modern saat bekerja dengan pemain seperti Lionel Messi, Xavi dan Andres Iniesta di Barcelona. Kemudian ia melanjutkan untuk menikmati lebih banyak kemenangan gelar domestik di raksasa Bundesliga Bayern Munich.
Guardiola pindah ke Manchester City pada tahun 2016, dan dekade terakhir telah menghasilkan enam gelar Liga Primer, satu Liga Champions - sebagai bagian dari treble bersejarah pada musim 2022/23 - dan total 18 trofi. Dan di musim ini, ia masih bisa meraih lebih banyak trofi di Etihad Stadium.
- Getty
Apakah Guardiola akan meninggalkan Man City pada akhir musim 2025/26?
Belum ada pernyataan resmi mengenai rencana Guardiola yang berusia 55 tahun, dengan Carragher menulis dalam kolomnya untuk The Telegraph tentang mengapa perpisahan yang panjang mungkin sudah dimulai: “Pep Guardiola adalah pelatih sepakbola terhebat sepanjang masa dan kita harus menghargai setiap menit tersisa dari kariernya di Liga Primer."
“Rasanya seperti kita sedang menyaksikan 'last dance' Guardiola di Inggris. Petunjuk semakin banyak, mengarah pada gagasan bahwa ia akan mengakhiri masa jabatannya di Manchester City pada akhir musim ini, dengan rencana suksesi yang sedang dirumuskan dan aktivitas transfer klub baru-baru ini menunjukkan bahwa manajemen klub melakukan segala daya upaya untuk memastikan ia pergi dengan trofi lain."
“Jika pengumuman akan segera dilakukan sebelum Mei, kontribusi Guardiola yang tak tertandingi dalam meningkatkan standar Liga Primer harus dan akan diakui. Dia adalah nomor 1. Beberapa manajer menjadi legenda karena mereka menang. Yang lain meninggalkan jejak karena mereka mengubah dan meningkatkan permainan. Guardiola memenuhi semua kriteria, memenangkan trofi sedemikian rupa sehingga warisannya meluas jauh melampaui klub-klub yang pernah ia latih.”
"Sejajar dengan Johan Cruyff dan Arrigo Sacchi"
Carragher menambahkan tentang sosok yang telah mendobrak batasan: “Guardiola berdiri sejajar dengan [Johan] Cruyff dan Arrigo Sacchi sebagai pelatih inovatif yang mengikuti jalannya sendiri – para influencer sepakbola terkemuka."
“Penghargaan seperti itu akan tampak prematur jika Guardiola tetap di City untuk musim berikutnya, tetapi keengganan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal rencananya secara alami menimbulkan kecurigaan bahwa perubahan akan segera terjadi. Jika dia telah memutuskan untuk pergi, itu adalah dilema tentang bagaimana menangani transisi tersebut. Jurgen Klopp mengeluarkan pernyataan di tengah musim saat meninggalkan Liverpool, yang memicu perdebatan apakah dampak emosionalnya membantu atau menghambat dalam beberapa bulan terakhir."
“[Sir Alex] Ferguson terkenal memberikan pemberitahuan satu tahun untuk mengundurkan diri di akhir musim 2001/02 sebelum berubah pikiran karena performa Manchester United menurun. Dia belajar dari itu ketika akhirnya berakhir 11 tahun kemudian, pesta perpisahan yang diatur dengan tergesa-gesa bersamaan dengan kemenangan gelar lainnya. Itu adalah berkah dan kutukan meninggalkan klub dengan syarat Anda sendiri, bahwa Anda harus memutuskan jalan yang tepat untuk pergi. Hanya sedikit di sepakbola modern yang mendapatkan kemewahan itu.”
- Getty
Warisan Guardiola
Klopp meninggalkan Liverpool setelah kontraknya berakhir pada tahun 2024, dengan pelatih asal Jerman itu memutuskan bahwa istirahat dari tekanan manajemen klub sangat dia perlukan. Guardiola dapat menempuh jalan yang serupa karena tidak ada lagi yang perlu dia buktikan.
Carragher melanjutkan dengan mengatakan: “Seperti rival beratnya di Liga Primer, Klopp, ada perasaan dalam beberapa musim terakhir bahwa Guardiola merasa bertanggung jawab untuk meninggalkan tim yang telah dibangun kembali untuk penerusnya, daripada membiarkan penggantinya memulai dari awal lagi."
“Warisan utama Guardiola adalah menunjukkan bagaimana mungkin untuk menang dengan cara yang begitu jelas. Setiap kali kita menggambarkan sebuah tim dari sekarang hingga selamanya sebagai tim yang mencoba memenangkan gelar dan Piala Eropa dengan cara yang mirip dengan timnya, setiap pendukung sepakbola akan tahu persis apa yang dimaksud."
“Hanya Guardiola yang dapat menjawab apakah trofi-trofi itu lebih berarti daripada itu. Kontribusinya yang luar biasa begitu besar, sehingga ia dapat membiarkan orang lain berdebat dengan pengetahuan bahwa gaya dan substansi telah menjadi bagian dari paket utama.”
Guardiola akan kembali berhadapan dengan Liverpool ketika City bertandang ke Anfield, Minggu (8/2) malam WIB. Mereka juga lolos ke final Piala Liga, di mana mereka akan menghadapi Arsenal, dan juga mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Gelar Liga Primer lainnya belum sepenuhnya lepas dari jangkauan, tetapi selisih enam poin perlu diatasi di puncak klasemen divisi tersebut.
Iklan