Laporta turun tangan... Barcelona berhasil mengatasi hambatan dalam transfer Álvarez

Negosiasi untuk merekrut Julian Álvarez kini memasuki fase yang tampak tenang, meskipun pembicaraan antara Barcelona dan Atlético Madrid masih berlangsung sangat intens.

Semua pihak sepakat untuk menunda langkah apa pun hingga berakhirnya Piala Dunia 2026, saat di mana Barcelona berencana untuk kembali gencar berupaya menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa negosiasi terus berlanjut di balik layar, dan telah terjadi perubahan signifikan baik pada pihak-pihak yang memimpin pembicaraan maupun dalam strategi negosiasi.

Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Barcelona tidak puas dengan Mateo Alemany, direktur olahraga Atlético Madrid, karena cara dia menangani tawaran pertama yang diajukan oleh klub Catalan tersebut.

Menurut informasi yang ada, Alemany tidak meneruskan tawaran tersebut secara langsung kepada presiden klub, Enrique Cerezo, maupun kepada direktur eksekutif, Miguel Ángel Gil Marín.