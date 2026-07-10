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Laporta turun tangan... Barcelona berhasil mengatasi hambatan dalam transfer Álvarez

Transfers
LaLiga
World Cup
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
Argentina
Spanyol

Negosiasi untuk merekrut Julian Álvarez kini memasuki fase yang tampak tenang, meskipun pembicaraan antara Barcelona dan Atlético Madrid masih berlangsung sangat intens.

Semua pihak sepakat untuk menunda langkah apa pun hingga berakhirnya Piala Dunia 2026, saat di mana Barcelona berencana untuk kembali gencar berupaya menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa negosiasi terus berlanjut di balik layar, dan telah terjadi perubahan signifikan baik pada pihak-pihak yang memimpin pembicaraan maupun dalam strategi negosiasi.

Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Barcelona tidak puas dengan Mateo Alemany, direktur olahraga Atlético Madrid, karena cara dia menangani tawaran pertama yang diajukan oleh klub Catalan tersebut.

Menurut informasi yang ada, Alemany tidak meneruskan tawaran tersebut secara langsung kepada presiden klub, Enrique Cerezo, maupun kepada direktur eksekutif, Miguel Ángel Gil Marín.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Laporta membuka saluran komunikasi langsung dengan Enrique Cerezo

    Untuk menghindari hambatan baru, Juan Laporta, presiden Barça, memutuskan untuk menangani negosiasi sendiri dan membuka saluran komunikasi langsung dengan Enrique Cerezo. 

    Sejak saat itu, kedua ketua klub sepakat untuk tetap menjalin komunikasi langsung guna membahas kesepakatan tersebut, yang dianggap rumit oleh kedua belah pihak, namun tetap berlanjut meskipun ada sikap resmi yang diumumkan oleh Atlético Madrid.

    Penundaan negosiasi ini juga didasari oleh pertimbangan strategis; di Barcelona, mereka menyadari bahwa Atlético Madrid tidak akan dengan mudah menyetujui kepergian salah satu bintang utamanya sebelum memastikan perekrutan pengganti dengan kualitas yang setara.

    Oleh karena itu, klub Catalan tersebut memutuskan untuk memberikan waktu yang cukup kepada Atlético Madrid untuk beraktivitas di bursa transfer selama beberapa minggu ke depan, hal yang disinggung oleh Laporta dalam pernyataannya. 

    Tujuannya adalah agar kondisi menjadi lebih kondusif setelah Piala Dunia berakhir, sehingga kesepakatan tersebut dapat diselesaikan secara definitif.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Penawaran senilai 130 juta euro

    Menurut surat kabar Sport, klub asal Katalonia tersebut masih berencana mengajukan tawaran senilai sekitar 130 juta euro setelah Piala Dunia berakhir.

    Pihak manajemen Barcelona menilai angka tersebut merupakan batas maksimal yang dapat ditanggung klub secara finansial, serta meyakini bahwa angka tersebut mencerminkan nilai sebenarnya sang pemain dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi Atlético Madrid.

    Di sisi lain, Barcelona sama sekali tidak berencana menaikkan tawarannya menjadi 150 juta euro, karena mereka menganggap posisinya sudah jelas: menerima tawaran tersebut atau menolaknya.

    Rumor mengenai minat Real Madrid untuk merekrut Álvarez tidak mengubah rencana Barcelona, karena Barça memandang langkah-langkah tersebut sebagai upaya untuk menekan jalannya negosiasi dan menaikkan nilai finansial sang pemain, tanpa keyakinan bahwa penyerang asal Argentina itu pada akhirnya akan bergabung dengan Los Blancos.

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