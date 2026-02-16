Penampilan terakhir Toney dalam tujuh caps Inggrisnya diraih pada Juni 2025 saat masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan persahabatan melawan Senegal di City Ground. Itu adalah satu-satunya penampilannya di bawah asuhan Tuchel.

Dia bisa saja dimasukkan dalam rencana untuk mengejar kejayaan global di Amerika Utara, dengan Toney menambahkan apa yang bisa dia tawarkan untuk rencana Timnas Inggris: “Itu akan berarti banyak [untuk pergi ke Piala Dunia]. Saya belum pernah bermain di Piala Dunia. Itu akan menjadi mimpi; semua orang memimpikannya. Jika kita berhasil memenangkannya, itu akan sangat besar bagi negara. Anda memiliki bayangan tentang apa yang bisa terjadi. Jika itu terwujud, itu akan menjadi berkah.

“Mungkin [saya bisa memberikan keunggulan karena panas]. Ada pemain hebat di skuad dan beberapa penyerang Inggris terbaik, jadi saya kira semua orang akan mendapat kesempatan, karena semua orang bisa beradaptasi dengan panas, tapi bisa dibilang saya lebih terbiasa dengan itu daripada yang lain. Itu sulit karena Anda harus sedikit mengubah gaya bermain. Anda tidak bisa berlari-lari gila-gilaan karena kalau tidak, Anda akan kehabisan tenaga. Anda harus lebih strategis dalam melakukan sprint. Saya kira saya tidak perlu beradaptasi. Saya sudah bermain di suhu di atas 30 derajat di sini, dan saya merasa sudah terbiasa dengan itu.”

Dia melanjutkan: “Yang bisa saya lakukan hanyalah terus mencetak gol. Itu memberi saya peluang terbaik. Mungkin ini kesempatan terakhir saya. Ini tentang apa yang terbaik untuk negara; pelatih akan memilih tim dan Anda harus menghormati itu.

“Saya merasa jauh lebih bugar dan statistiknya berbicara sendiri. Statistik lari saya juga tinggi. Saya tidak ingin hanya duduk santai; saya bekerja lebih keras dan statistiknya menunjukkan itu. Saya membantu rekan-rekan di sekitar saya. Dia akan mendapatkan penyerang yang lapar untuk bermain. Ya, gaji saya besar, tapi saya masih ingin tampil baik, ini bukan waktunya untuk duduk santai. Saya ingin mencoba dan mencapai hal-hal besar.”