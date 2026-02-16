(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Lapar' Ivan Toney mengirim pesan Piala Dunia kepada Thomas Tuchel saat striker Al-Ahli menjelaskan apa yang akan dia bawa ke skuad Inggris
Toney pindah ke Timur Tengah dalam transfer senilai £40 juta.
Toney menerima tawaran menggiurkan dari Al-Ahli pada musim panas 2024, setelah transfer senilai £40 juta ($55 juta) disetujui. Saat itu, muncul pertanyaan apakah Toney mempertaruhkan ambisinya di timnas Inggris dengan meninggalkan zona nyamannya di tanah air.
Penyerang berusia 29 tahun ini tidak menyesali keputusannya untuk meninggalkan Inggris, dengan performanya di Arab Saudi yang setara dengan Ronaldo, pemenang lima kali, salah satu yang terbaik di bidangnya dan satu-satunya pemain yang mencetak lebih banyak gol darinya dalam musim 2024-25.
- Getty/GOAL
Apakah Toney bisa kembali ke Premier League?
Toney mengatakan kepada Sky Sports saat ditanya apakah dia bisa tergoda untuk kembali ke Premier League di suatu saat: “Jangan pernah bilang tidak. Saya memiliki tujuan yang ingin saya capai di sini terlebih dahulu, klub telah mengontrak saya untuk jangka waktu yang lama. Saya ingin membalas budi mereka dan membawa trofi. Dalam sepak bola dan kehidupan, kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan. Siapa yang tahu langkah selanjutnya?
“Saya nyaman di sini dan suka berada di sini. Saya bermain dengan baik, angka-angka saya berbicara sendiri, dan saya sudah menetap. Saya menikmati sepak bola saya dan tidak melihat alasan untuk pergi kembali ke tempat saya sebelumnya.”
Toney memberitahu Tuchel apa yang akan dia tambahkan ke skuad Inggris.
Penampilan terakhir Toney dalam tujuh caps Inggrisnya diraih pada Juni 2025 saat masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan persahabatan melawan Senegal di City Ground. Itu adalah satu-satunya penampilannya di bawah asuhan Tuchel.
Dia bisa saja dimasukkan dalam rencana untuk mengejar kejayaan global di Amerika Utara, dengan Toney menambahkan apa yang bisa dia tawarkan untuk rencana Timnas Inggris: “Itu akan berarti banyak [untuk pergi ke Piala Dunia]. Saya belum pernah bermain di Piala Dunia. Itu akan menjadi mimpi; semua orang memimpikannya. Jika kita berhasil memenangkannya, itu akan sangat besar bagi negara. Anda memiliki bayangan tentang apa yang bisa terjadi. Jika itu terwujud, itu akan menjadi berkah.
“Mungkin [saya bisa memberikan keunggulan karena panas]. Ada pemain hebat di skuad dan beberapa penyerang Inggris terbaik, jadi saya kira semua orang akan mendapat kesempatan, karena semua orang bisa beradaptasi dengan panas, tapi bisa dibilang saya lebih terbiasa dengan itu daripada yang lain. Itu sulit karena Anda harus sedikit mengubah gaya bermain. Anda tidak bisa berlari-lari gila-gilaan karena kalau tidak, Anda akan kehabisan tenaga. Anda harus lebih strategis dalam melakukan sprint. Saya kira saya tidak perlu beradaptasi. Saya sudah bermain di suhu di atas 30 derajat di sini, dan saya merasa sudah terbiasa dengan itu.”
Dia melanjutkan: “Yang bisa saya lakukan hanyalah terus mencetak gol. Itu memberi saya peluang terbaik. Mungkin ini kesempatan terakhir saya. Ini tentang apa yang terbaik untuk negara; pelatih akan memilih tim dan Anda harus menghormati itu.
“Saya merasa jauh lebih bugar dan statistiknya berbicara sendiri. Statistik lari saya juga tinggi. Saya tidak ingin hanya duduk santai; saya bekerja lebih keras dan statistiknya menunjukkan itu. Saya membantu rekan-rekan di sekitar saya. Dia akan mendapatkan penyerang yang lapar untuk bermain. Ya, gaji saya besar, tapi saya masih ingin tampil baik, ini bukan waktunya untuk duduk santai. Saya ingin mencoba dan mencapai hal-hal besar.”
- Getty
Siapa yang akan bergabung dengan Kane di barisan penyerang Inggris pada Piala Dunia 2026?
Toney mencetak 30 gol musim lalu, termasuk 23 di Liga Pro Saudi, dan sudah mengumpulkan 28 gol musim ini. Harry Kane akan menjadi pilihan utama Inggris untuk mengisi posisi striker utama (No.9) di Piala Dunia 2026, namun telah disarankan agar Tuchel membawa dua striker tengah tambahan - dengan Toney termasuk di antaranya bersama Ollie Watkins, Dominic Solanke, Danny Welbeck, dan Dominic Calvert-Lewin.
Iklan