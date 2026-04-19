Hal itu dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Menurutnya, Borussia Dortmund saat ini memimpin dalam persaingan transfer untuk merekrut bek tengah berusia 15 tahun tersebut.
Langkah pertama Ole Book di BVB? Borussia Dortmund dikabarkan memimpin dalam perburuan Kante
Selain BVB, klub-klub Italia, Red Bull Salzburg, serta rival-rival di Bundesliga seperti FC Bayern dan 1899 Hoffenheim juga dilaporkan tertarik padanya.
Kante, yang memiliki akar Prancis, lahir di Zagreb dan merupakan pemain tim nasional junior Kroasia. Untuk tim U15, ia telah tampil dalam enam pertandingan dan mencetak satu gol sejak debutnya pada September 2024.
Kante tumbuh besar di akademi muda NK HASK Zagreb, dan pada 2022 ia pindah ke klub tetangga, Lokomotiva. Saat ini ia bermain di tim U-17 di sana.
Ole Book ingin menemukan "bakat-bakat unggulan" di BVB
Kepala Bidang Olahraga baru Borussia Dortmund, Ole Book, telah membangun reputasi selama menjabat sebagai direktur olahraga di SV Elversberg dalam hal mengenali pemain berbakat dan potensi perkembangan mereka sejak dini. Saat perkenalannya bersama The Black and Yellows, ia menyatakan: "Kami akan berusaha menemukan permata-permata yang dapat membuat Borussia Dortmund menjadi lebih baik." Di masa depan, Kante bisa jadi salah satu pemain tersebut.
Dengan Luca Reggiani (18), BVB sudah memiliki bek tengah yang sangat berbakat untuk masa depan, sementara Filippo Mane (21) juga masih muda. Tiga pemain utama untuk musim mendatang adalah Nico Schlotterbeck (26), Waldemar Anton (29), dan Ramy Bensebaini (31). Karena kepergian Niklas Süle (30) tanpa biaya transfer dan cedera parah yang dialami kapten Emre Can (32), kemungkinan besar Borussia akan merekrut satu pemain berpengalaman lagi untuk posisi bek tengah.
Kontrak-kontrak ini akan berakhir di BVB pada musim panas
Pemain Posisi Usia Niklas Süle Bek 30 tahun Salih Özcan Gelandang 28 tahun Julian Brandt Gelandang 29 tahun