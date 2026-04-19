Langkah pertama Ole Book di BVB? Borussia Dortmund dikabarkan memimpin dalam perburuan Kante

Selain BVB, klub-klub Italia, Red Bull Salzburg, serta rival-rival di Bundesliga seperti FC Bayern dan 1899 Hoffenheim juga dilaporkan tertarik padanya.

Kante, yang memiliki akar Prancis, lahir di Zagreb dan merupakan pemain tim nasional junior Kroasia. Untuk tim U15, ia telah tampil dalam enam pertandingan dan mencetak satu gol sejak debutnya pada September 2024.

Kante tumbuh besar di akademi muda NK HASK Zagreb, dan pada 2022 ia pindah ke klub tetangga, Lokomotiva. Saat ini ia bermain di tim U-17 di sana.