Pemain Seperti Lamine Yamal Dinilai TIDAK LAYAK Bermain Untuk Real Madrid

Pertemuan El Clasico terakhir antara Real Madrid dan Barcelona tak hanya panas di atas lapangan, tapi juga diwarnai adu mulut dan sindiran antar pemain. Lamine Yamal menjadi sorotan setelah membuat komentar kontroversial di Twitch Kings League, menuding Los Blancos “suka mencuri dan mengeluh” soal keputusan wasit.

Pernyataan itu praktis memicu kemarahan kubu Real Madrid, dan setelah El Real menang 2-1, beberapa pemain mereka langsung melabrak Yamal di lapangan. Pemain muda Spanyol itu dikabarkan membalas dengan ejekan saat para pemain Madrid berjalan menuju lorong stadion.

Di media sosial, Jude Bellingham mengunggah foto perayaannya dengan caption: “Ngomong memang gampang. HALA MADRID SIEMPRE!!!”, yang diyakini sindiran untuk Yamal. Dalam unggahan lain yang sempat viral, Yamal membalas: “SAMPAI JUMPA DI PINTU TEROWONGAN.”

Bek kanan Real Madrid, Dani Carvajal, bahkan sempat bersitegang langsung dengan Yamal, meski pelatih timnas Spanyol kemudian berusaha meredam situasi tersebut.