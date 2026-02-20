Sama seperti Lionel Messi yang legendaris, Yamal diperlakukan secara berbeda saat ia melangkah ke lapangan sepak bola. Barcelona mengandalkan winger yang lincah ini untuk membuka permainan, memberikan bola kepadanya setiap kesempatan dengan harapan sesuatu yang ajaib akan terjadi.

Yamal telah menerima tanggung jawab itu dengan baik, sering menunjukkan kedewasaan di luar usianya. Namun, dia tidak seharusnya berjuang sendirian melawan dunia, seperti yang terlihat saat menonton Barca bermain pada tahun 2026. Kekuatan besarnya hanya berlaku hingga batas tertentu dalam olahraga tim.

Akan ada hari-hari ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana bagi Yamal, dan itulah saatnya bintang-bintang lain Barcelona harus tampil lebih baik. Namun, belakangan ini, mereka jauh dari harapan. Tim Hansi Flick berada dalam bahaya nyata kehilangan gelar Liga dan Copa del Rey setelah minggu yang buruk, sementara gelar Liga Champions juga akan tetap sulit diraih kecuali mereka segera memperbaiki diri.

Meskipun pelatih harus bertanggung jawab atas taktik berisiko yang terus membuat pertahanan rentan, tekanan di pundak Yamal juga menjadi masalah yang sama besarnya. Remaja berbakat ini tiba-tiba terlihat kelelahan secara mental, yang sepenuhnya dapat dimengerti dan seharusnya menjadi peringatan serius menjelang akhir musim.