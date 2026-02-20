Goal.com
Lamine Yamal menanggung beban tanggung jawab yang terlalu berat di Barcelona, sementara celah-celah yang sudah dikenal dalam strategi permainan Hansi Flick mengancam akan menggagalkan harapan meraih trofi

Peringatan Uncle Ben yang abadi, "dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar," yang ditujukan kepada Peter Parker alias Spiderman, juga berlaku bagi Lamine Yamal, seorang manusia super dalam kehidupan nyata yang masih berada di awal kariernya. Di usia 18 tahun, wonderkid Barcelona ini telah meraih lebih dari yang diimpikan kebanyakan pemain, dan menjadi simbol keunggulan yang mendasari ambisi Blaugrana untuk meraih era kesuksesan domestik dan Eropa berikutnya.

Sama seperti Lionel Messi yang legendaris, Yamal diperlakukan secara berbeda saat ia melangkah ke lapangan sepak bola. Barcelona mengandalkan winger yang lincah ini untuk membuka permainan, memberikan bola kepadanya setiap kesempatan dengan harapan sesuatu yang ajaib akan terjadi.

Yamal telah menerima tanggung jawab itu dengan baik, sering menunjukkan kedewasaan di luar usianya. Namun, dia tidak seharusnya berjuang sendirian melawan dunia, seperti yang terlihat saat menonton Barca bermain pada tahun 2026. Kekuatan besarnya hanya berlaku hingga batas tertentu dalam olahraga tim.

Akan ada hari-hari ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana bagi Yamal, dan itulah saatnya bintang-bintang lain Barcelona harus tampil lebih baik. Namun, belakangan ini, mereka jauh dari harapan. Tim Hansi Flick berada dalam bahaya nyata kehilangan gelar Liga dan Copa del Rey setelah minggu yang buruk, sementara gelar Liga Champions juga akan tetap sulit diraih kecuali mereka segera memperbaiki diri.

Meskipun pelatih harus bertanggung jawab atas taktik berisiko yang terus membuat pertahanan rentan, tekanan di pundak Yamal juga menjadi masalah yang sama besarnya. Remaja berbakat ini tiba-tiba terlihat kelelahan secara mental, yang sepenuhnya dapat dimengerti dan seharusnya menjadi peringatan serius menjelang akhir musim.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Kelelahan mulai terasa

    Yamal telah mencatatkan 28 keterlibatan gol dalam 32 penampilannya untuk Barcelona sejauh ini pada musim 2025-26, dengan delapan di antaranya terjadi sejak awal tahun. Tidak berlebihan jika dikatakan dia telah menjadi tumpuan Barca di beberapa kesempatan, terutama dalam laga krusial Liga Champions melawan Copenhagen, kemenangan kandang yang kurang meyakinkan atas Real Oviedo di La Liga, dan kemenangan tipis atas Albacete dari divisi kedua di perempat final Copa del Rey.

    Menjaga performa itu tentu saja sangat sulit. Setelah mencetak gol lagi dalam kemenangan 3-0 atas Mallorca, Yamal meminta untuk diganti dengan 12 menit tersisa karena tanda-tanda kelelahan mulai terlihat. Meskipun Flick kemudian menekankan pentingnya mengelola waktu bermain sang pemain muda, dia tetap bermain penuh dalam dua pertandingan terakhir Barcelona, termasuk leg pertama semifinal Copa del Rey melawan Atletico Madrid.

    Yamal terus memaksakan diri hingga batas maksimal, mencatatkan tiga umpan kunci, lima dribel berturut-turut, dan enam pengambilan bola, serta memenangkan 13 duel di lapangan, namun usahanya sia-sia karena Atletico berhasil menjauhkan dirinya dari area berbahaya. Tim Diego Simeone menang telak 4-0 setelah secara kejam memanfaatkan garis pertahanan tinggi Flick, meninggalkan juara bertahan membutuhkan keajaiban di leg kedua di Camp Nou.

    • Iklan
  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    Mimpi Buruk

    Blaugrana kemudian bertandang ke Girona untuk laga derby Catalan pada Senin, di mana manajer lawan Michel berencana meniru strategi Simeone untuk menghentikan Yamal.

    "Sayap kanan mereka adalah salah satu senjata mereka, berkat Lamine Yamal. Dia sangat sulit dihentikan karena selain keterampilan individunya, dia juga memiliki kemampuan passing yang baik," kata Michel. "Sebagian besar pemain dribel kesulitan melihat ke depan dan memberikan umpan silang atau umpan ke depan, tetapi dengan Lamine, jika Anda memberinya sedikit ruang sehingga dia tidak bisa menghadapi Anda secara langsung, dia akan memberikan umpan.

    "Dia akan memberikan umpan dengan bagian luar kakinya dan dia akan memberikan umpan silang. Dan jika Anda terlalu dekat dengannya, dia akan menggiring bola melewati Anda. Jadi, kita berbicara tentang pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Saya tidak ingin memberi Anda petunjuk, tetapi jelas cara Anda menerapkan tekanan sangat penting. Anda harus membuat Lamine Yamal sedikit kesulitan."

    Girona tidak benar-benar berhasil dalam hal itu karena Yamal mencetak tujuh tembakan dan menciptakan lebih banyak peluang daripada siapa pun di lapangan (empat). Namun, mereka tetap berhasil meraih kemenangan terkenal 2-1 yang menggulingkan Barca dari puncak Liga, dan Yamal bersalah karena menurunkan standar permainannya.

    Meskipun Yamal, permata La Masia, berusaha keras, dia kehilangan ketenangannya di sepertiga akhir lapangan, kehilangan penguasaan bola 24 kali, dan membentur tiang gawang dari titik penalti saat skor masih 0-0. Yamal tampak kelelahan, pengambilan keputusannya tumpul, dan eksekusinya tidak konsisten. Hal itu sepertinya dikonfirmasi setelah peluit akhir oleh Bojan Krkic Sr, yang mengetahui situasi di Barca karena putranya saat ini bertugas sebagai koordinator sepak bola dan perantara klub.

    "Lamine bermain dengan demam dan sedang minum obat," katanya kepada Cadena SER. "Dia mengalami sakit perut sebelum pertandingan, dia tidak merasa baik."

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Pemeran pendukung tidak cukup konsisten.

    Flick jelas merasa tidak bisa membiarkan Yamal istirahat, mengingat Raphinha baru saja kembali dari cedera dan playmaker utama Pedri masih absen karena masalah otot paha. Manajer Barca hanya perlu melihat statistik untuk menyadari bahwa itu adalah langkah yang kontraproduktif. Ketika Yamal tidak dalam performa terbaik atau hanya setengah fit, tim cenderung mengalami kesulitan.

    Memang, Barcelona telah kalah dalam empat dari sembilan pertandingan di mana Yamal tidak mencetak gol atau memberikan assist musim ini, termasuk melawan Paris Saint-Germain dan saat bertandang ke Real Madrid, ketika dia bermain dengan rasa sakit akibat masalah pubalgia kronis. Flick perlu memaksimalkan kontribusi pemain cadangan untuk mengatasi hal ini.

    Ferran Torres adalah satu-satunya pemain Barcelona yang memiliki lebih banyak gol di semua kompetisi daripada Yamal (16 banding 15), yang menunjukkan bahwa mereka terlalu bergantung pada remaja itu sebagai pembeda utama. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh masalah fisik yang terus menerus dialami Raphinha, yang hanya memiliki 12 keterlibatan gol setelah absen dalam 13 pertandingan.

    Pemain Brasil ini sama berpengaruhnya dengan Yamal selama perjalanannya menuju treble domestik musim lalu, dan absennya dia telah menciptakan kekosongan kreatif yang tidak bisa diisi sendiri oleh Yamal. Dengan striker senior Robert Lewandowski yang kini hanya menjadi pemain pengganti, pemain seperti Marcus Rashford, Dani Olmo, dan Fermin Lopez harus tampil lebih konsisten; beban tidak selalu harus ditanggung oleh seorang remaja berusia 18 tahun.

  • Yamal-MessiGetty/GOAL

    Jebakan dari kenaikan yang cepat

    Yamal berisiko mengalami kelelahan. Di tengah perbandingan yang terus-menerus dengan Messi, sepertinya semua orang lupa bahwa ikon Barcelona itu membutuhkan waktu sebelum mencapai potensi penuhnya, awalnya berada di belakang pemain bintang seperti Ronaldinho dan Samuel Eto'o setelah debutnya pada 2004. Messi tidak diharapkan untuk memenangkan pertandingan sendirian hingga Pep Guardiola menjadi manajer pada 2008 dan membangun tim sekitar pemain Argentina yang mungil itu.

    Untuk lebih memperjelas poin tersebut, Messi hanya bermain dalam 34 pertandingan selama dua musim pertamanya di tim senior Barcelona, dibandingkan dengan 103 pertandingan yang dimainkan Yamal sejak debutnya sebagai pemain berusia 15 tahun. Ia telah naik ke posisi talisman tak terbantahkan jauh lebih cepat daripada pemenang Ballon d'Or delapan kali itu.

    Kesuksesan mendadak itu juga membawa konsekuensi lain, seperti perilaku berlebihan di luar lapangan, yang Yamal alami di pesta ulang tahun ke-18-nya yang mewah. Dia juga menunjukkan gejala ego yang berlebihan pada beberapa kesempatan, terutama saat dia menuduh rival abadi Real Madrid selalu "mencuri dan mengeluh" sebelum Clasico pertama musim ini, yang membuatnya menjadi sasaran dan pada akhirnya menyebabkan kejatuhan Barca.

    Semua itu tidak abnormal, dan Yamal akan terus membuat kesalahan, belajar, dan berkembang. Tugas Barca adalah memudahkan proses tersebut. Itu berarti mengurangi beban kerjanya di saat kepadatan jadwal pertandingan yang meningkat menjadi ancaman nyata bagi perkembangannya. Flick harus menepati janji untuk lebih berhati-hati dengan Yamal, atau dia akan lebih rentan terhadap kehilangan kepercayaan diri total dan cedera serius.

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Perlu beradaptasi

    Satu hal yang pasti akan membantu Yamal adalah jika Barcelona berhasil mengatasi masalah pertahanan mereka yang mencolok. Filosofi 'mengungguli semua lawan' Flick memang efektif saat Yamal dan kawan-kawan bermain di level terbaik mereka, tetapi begitu performa mereka menurun, juara Spanyol ini menjadi lebih rentan daripada tim elit lainnya.

    Obsesi Flick terhadap penguasaan wilayah mendorong barisan belakang hingga garis tengah lapangan, sehingga mereka mudah ditembus. Tekanan tinggi mereka gagal, dengan lini tengah yang sering kewalahan, terutama sejak Pedri absen karena cedera otot paha pada 1 Januari. Gavi, yang absen dalam jangka panjang, juga dirindukan, sementara Frenkie de Jong dan Olmo terbukti tidak cocok.

    Namun, semua ini bukanlah hal baru. Barcelona tersingkir dari Liga Champions musim lalu di babak semifinal setelah Inter menunjukkan permainan serangan balik yang brilian dalam dua leg, dan mereka dihancurkan 4-1 di Sevilla pada Oktober setelah penampilan yang sama naifnya. Meminjam kembali Joao Cancelo pada Januari tidak menyelesaikan masalah; Barcelona perlu merombak pertahanan secara total dan mendatangkan gelandang pengatur permainan sekelas Rodri.

    Sayangnya, mereka tidak dalam posisi finansial yang cukup kuat untuk melakukannya, sehingga Flick harus beradaptasi untuk memaksimalkan kekuatan pemain yang dimilikinya. Pau Cubarsi, Alejandro Balde, dan Gerard Martin terlalu kurang berpengalaman untuk formasi saat ini, sementara Eric Garcia lebih cocok untuk membangun serangan daripada maju ke depan, dan Ronald Araujo tidak cukup mahir secara posisi. Sementara itu, kualitas terbaik Jules Kounde terus terbuang percuma dalam peran bek kanan yang tidak alami baginya.

    Barca memiliki identitas yang jelas, tetapi mungkin mengalami kemunduran karena kekakuan Flick. Pertandingan mereka sering mirip dengan pertandingan basket tanpa rasa kontrol, dan kelelahan menyebar di ruang ganti sebagai akibatnya.

  • yamal(C)Getty images

    Jaga Yamal tetap sehat dan bahagia

    Flick kemungkinan besar akan tetap mempertahankan keyakinannya pada barisan depan bintang-bintangnya. Dengan Raphinha kini kembali bergabung, dan Pedri diharapkan akan kembali untuk laga kandang Barcelona melawan Levante pada Minggu bersama Rashford setelah pulih dari cedera lutut ringan, mereka seharusnya dapat menghindari kekalahan ketiga berturut-turut yang akan memicu krisis penuh, setelah tertinggal dua poin dari Madrid di puncak klasemen.

    Levante hanya meraih satu poin dari empat pertandingan terakhir dan berada di peringkat ke-19, dengan ancaman degradasi yang mengintai. Jika ada pertandingan yang tepat untuk memberi Yamal istirahat, inilah saatnya. Flick membutuhkan Yamal dalam kondisi 100 persen untuk perjalanan ke Villarreal yang berada di peringkat ketiga pada 28 Februari dan leg kedua Copa melawan Atletico lima hari kemudian - yang masih bisa diselamatkan mengingat performa Rojiblancos yang tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir - belum lagi babak 16 besar Liga Champions pada pertengahan Maret.

    Menjaga Yamal tetap fit dan bahagia harus menjadi prioritas utama klub. Hanya karena dia sudah dianggap sebagai pemain terbaik di dunia oleh banyak orang, bukan berarti dia harus menjadi pusat perhatian di setiap menit setiap pertandingan. Manajer tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, tentu akan merasa sama saat memikirkan persiapan La Roja untuk Piala Dunia 2026.

    Menariknya, pahlawan baru Barcelona ini tidak didorong oleh keinginan untuk selalu menjadi tokoh utama. "Tujuanku bukan untuk memecahkan semua rekor, mencetak sejuta gol, atau bermain dalam sejuta pertandingan. Saya adalah atlet yang ingin menikmati permainan," kata Yamal dalam wawancara dengan CBS pada Desember. "Saya harap anak-anak ingin menjadi seperti saya. Pada akhirnya, tujuan utama adalah agar orang-orang menikmati permainan dan memberikan sedikit hiburan dalam sepak bola."

    Selama Yamal menikmati sepak bolanya, semua orang akan terus menonton pertunjukannya. Tugas Barcelona adalah memastikan senyumnya tidak pudar di bawah beban ekspektasi yang tidak adil.

