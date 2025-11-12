"Lamine Yamal Keluar Dari Timnas Spanyol Untuk Kepentingannya Sendiri" - Direktur Olahraga RFEF Jelaskan Kondisi Bintang Barcelona

Tim nasional Spanyol dan pelatih kepala Luis de la Fuente mendapat pukulan telak pada Selasa pagi setelah keluarnya Yamal dari skuad Spanyol untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Georgia dan Turki pada 16 dan 19 November. Bintang muda Barcelona tersebut menjalani terapi radiofrekuensi invasif untuk melawan masalah pubalgia yang dideritanya. Ia diperkirakan akan absen selama tujuh hingga sepuluh hari ke depan.

Prosedur medis yang dijalani Yamal membuat Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) "terkejut", mengklaim dalam pernyataan resmi mereka bahwa "prosedur tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada staf medis tim nasional, yang baru mengetahui detailnya melalui laporan yang diterima pukul 22.40 tadi malam."

Pada hari Selasa, De la Fuente mengungkapkan pendapatnya dan merasa bingung dengan situasi tersebut. "Ada prosedur yang dilakukan di luar kendali federasi," ujarnya kepada RNE. "Itulah yang terjadi, kita harus menerimanya. Saya belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Saya rasa ini tidak normal. Ini mengejutkan kita semua. Kita tidak punya berita apa pun, kita tidak tahu detailnya, dan terlebih lagi, ini masalah kesehatan, jadi kita terkejut."