"Lamine Yamal Keluar Dari Timnas Spanyol Untuk Kepentingannya Sendiri" - Direktur Olahraga RFEF Jelaskan Kondisi Bintang Barcelona
Spanyol dan Luis de la Fuente terkejut dengan keluarnya Yamal
Tim nasional Spanyol dan pelatih kepala Luis de la Fuente mendapat pukulan telak pada Selasa pagi setelah keluarnya Yamal dari skuad Spanyol untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang melawan Georgia dan Turki pada 16 dan 19 November. Bintang muda Barcelona tersebut menjalani terapi radiofrekuensi invasif untuk melawan masalah pubalgia yang dideritanya. Ia diperkirakan akan absen selama tujuh hingga sepuluh hari ke depan.
Prosedur medis yang dijalani Yamal membuat Federasi Sepakbola Spanyol (RFEF) "terkejut", mengklaim dalam pernyataan resmi mereka bahwa "prosedur tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada staf medis tim nasional, yang baru mengetahui detailnya melalui laporan yang diterima pukul 22.40 tadi malam."
Pada hari Selasa, De la Fuente mengungkapkan pendapatnya dan merasa bingung dengan situasi tersebut. "Ada prosedur yang dilakukan di luar kendali federasi," ujarnya kepada RNE. "Itulah yang terjadi, kita harus menerimanya. Saya belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Saya rasa ini tidak normal. Ini mengejutkan kita semua. Kita tidak punya berita apa pun, kita tidak tahu detailnya, dan terlebih lagi, ini masalah kesehatan, jadi kita terkejut."
Direktur Olahraga Spanyol mengonfirmasi tidak ada kemarahan terkait pengunduran diri Yamal
Karanka, yang menjabat sebagai direktur olahraga RFEF, menepis kegaduhan seputar penarikan Yamal yang mengejutkan dari skuad Spanyol. Ia memastikan bahwa komunikasi antara federasi dan semua klub berjalan dengan sangat baik, dan menambahkan bahwa demi kepentingan terbaik Yamal, fokusnya adalah pada pemulihannya.
“Rasa tidak nyaman? Itu bukan lagi urusan saya, itu urusan dokter,” ujarnya. “Saya selalu mengatakan, bahkan kemarin, bahwa komunikasi dengan semua klub sangat baik. Saya terus menghubungi Deco hingga pagi ini, ketika keputusan itu dibuat. Dan itu dilakukan demi kebaikan anak itu, agar ia pulih sesegera mungkin. Semakin baik performanya di klub, semakin baik pula performanya di tim nasional. Pelatih tim nasional mendampinginya tadi malam dan pagi ini, sebelum ia dikeluarkan dari skuad.”
“Kami senang karena Lamine kembali ke performa terbaiknya; dia bermain hebat melawan Club Brugge dan mencetak gol di Vigo beberapa hari yang lalu. Kami sangat ingin melihatnya lagi, tetapi dia memiliki beberapa masalah kecil dan yang kami inginkan, baik tim nasional maupun Barca, adalah dia kembali menjadi pemain yang memukau kami beberapa waktu lalu.”
Karanka menanggapi pernyataan Hansi Flick
Flick sangat marah setelah Yamal mengalami cedera pada jeda internasional bulan September dan secara terbuka menyuarakan rasa frustrasinya atas penanganan tim nasional dan De la Fuente terhadap sang pemain. "Lamine Yamal tidak akan tersedia. Dia pergi bersama tim nasional dalam keadaan kesakitan dan tidak berlatih," kata Flick saat itu. "Mereka memberinya obat penghilang rasa sakit agar bisa bermain. Mereka selalu unggul setidaknya tiga gol di setiap pertandingan, dan dia bermain selama 73 menit dan 79 menit, dan di antara pertandingan dia tidak bisa berlatih. Itu namanya tidak memperhatikan pemain. Saya sangat sedih atas hal ini."
Kemudian, pada bulan Oktober, ia membela komentarnya sebelumnya, menambahkan: "Saya ingin melindungi pemain saya, mendukungnya, begitulah adanya. Banyak hal telah terjadi. Bagi saya, ini sudah berlalu. Saya tidak memiliki hal buruk tentang situasi ini. Saya tahu dari pihak lawan. Ini tidak mudah bagi saya. Ini tidak mudah bagi [De la Fuente]. Saya harus melindungi pemain saya; inilah alasan saya membuatnya sedikit lebih keras dari biasanya. Saya tidak menyesali ini. Sekarang, yang penting adalah mengelola ini bersama-sama. Para pemain, klub, dan Federasi Spanyol [RFEF]. Kita harus mengelolanya bersama-sama."
Namun, Karanka tidak terlalu ingin menambah kegaduhan, memilih untuk bersikap diplomatis. Ketika diminta untuk menanggapi pernyataan Flick, mantan bek Real Madrid itu berkata: "Itu sudah terjadi. Situasi hari ini menunjukkan bahwa tim nasional tidak hanya memperhatikan Lamine, tetapi juga semua pemainnya. Ketika laporan medis menunjukkan potensi risiko cedera, pemain tersebut akan dikembalikan ke klubnya."
Kapan Yamal diperkirkn akan bermain lagi?
Runner-up Ballon d’Or 2025 tersebut akan menghabiskan jeda internasional bulan ini untuk pemulihan, karena pubalgia yang berkepanjangan mengancam akan perjuangannya untuk mencapai kebugaran penuh. Tetapi, kemungkinan besar ia akan tersedia untuk pertandingan liga melawan Athletic Club pada 22 November.
