Lamine Yamal dikabarkan memiliki hubungan romantis dengan model dan influencer Inggris Lily Rowland

Yamal menjadi sorotan media berkat hubungannya dengan Nicki Nicole, dengan remaja tersebut mengonfirmasi pada akhir tahun lalu bahwa pasangan tersebut telah berpisah. Remaja berusia 18 tahun ini kini dikabarkan memiliki hubungan romantis dengan Rowland, seorang model dan influencer kelahiran London.

Menurut ABC, reporter Anna Gurguí telah menganalisis situasi tersebut dalam podcast 'En todas las salsas' dan mengungkapkan beberapa petunjuk yang menurutnya menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara keduanya.

Dia mengatakan: "Lamine Yamal, seperti semua pesepakbola, tidak mengikuti gadis-gadis yang dia sukai. Tapi saya melihat beberapa likes dan 'thumbs up' dari Lamine Yamal di postingan Lily Rowland, dan saya berpikir, 'Wow, itu aneh. Saya juga memperhatikan bahwa Lily juga menyukai postingan Lamine Yamal.'"

Penelusuran Gurgui juga mengungkapkan bahwa aktivitas media sosial Rowland terhadap mantan pacar Yamal, Nicole, telah berubah. Dia mengungkapkan: "Sebulan yang lalu, Lily berhenti menyukai postingannya. Orang-orang berspekulasi di komentar postingan-postingannya bahwa dia mungkin terlibat dengannya. Belakangan ini, fotonya menunjukkan dia di stadion Barça atau di pertandingan, mengenakan jersey tim. Perhatikan dia karena ini mirip dengan hubungan yang dia miliki dengan Nicki Nicole. Belum dikonfirmasi, tapi petunjuknya menarik."