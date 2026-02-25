Getty/Instagram
Lamine Yamal dikabarkan memiliki hubungan romantis dengan model dan influencer Inggris Lily Rowland
Kehidupan asmara Yamal kembali menjadi sorotan.
Yamal menjadi sorotan media berkat hubungannya dengan Nicki Nicole, dengan remaja tersebut mengonfirmasi pada akhir tahun lalu bahwa pasangan tersebut telah berpisah. Remaja berusia 18 tahun ini kini dikabarkan memiliki hubungan romantis dengan Rowland, seorang model dan influencer kelahiran London.
Menurut ABC, reporter Anna Gurguí telah menganalisis situasi tersebut dalam podcast 'En todas las salsas' dan mengungkapkan beberapa petunjuk yang menurutnya menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara keduanya.
Dia mengatakan: "Lamine Yamal, seperti semua pesepakbola, tidak mengikuti gadis-gadis yang dia sukai. Tapi saya melihat beberapa likes dan 'thumbs up' dari Lamine Yamal di postingan Lily Rowland, dan saya berpikir, 'Wow, itu aneh. Saya juga memperhatikan bahwa Lily juga menyukai postingan Lamine Yamal.'"
Penelusuran Gurgui juga mengungkapkan bahwa aktivitas media sosial Rowland terhadap mantan pacar Yamal, Nicole, telah berubah. Dia mengungkapkan: "Sebulan yang lalu, Lily berhenti menyukai postingannya. Orang-orang berspekulasi di komentar postingan-postingannya bahwa dia mungkin terlibat dengannya. Belakangan ini, fotonya menunjukkan dia di stadion Barça atau di pertandingan, mengenakan jersey tim. Perhatikan dia karena ini mirip dengan hubungan yang dia miliki dengan Nicki Nicole. Belum dikonfirmasi, tapi petunjuknya menarik."
Siapa Lily Rowland?
Rowland adalah seorang model dan influencer kelahiran Inggris yang telah bekerja sama dengan merek-merek ternama seperti Casablanca, Yves Saint Laurent, Dior, dan Armani Beauty. Ia memiliki pengikut media sosial yang sangat besar, dengan lebih dari empat juta pengikut di Instagram dan TikTok, dan membagikan konten yang berfokus pada kecantikan, makeup, fashion, dan gaya hidup.
Influencer ini sering terlihat mengenakan kaos Barcelona di profil Instagramnya dan telah berbicara tentang perjalanannya sejauh ini dalam wawancara dengan majalah Wonderland.
"Saya selalu menyukai seni dan kreativitas. Saya mulai bereksperimen dengan tampilan makeup online, menciptakan tampilan yang lebih 'ekstrem' (bayangkan Avatar). Saya secara alami pandai dalam makeup karena minat saya pada melukis dan seni, dan sebelum saya menyadarinya, saya mulai membangun pengikut di TikTok," katanya.
"Seiring pertumbuhan audiens saya, merek dan agensi mulai menghubungi saya dengan tawaran kecil, yang berkembang dari produk gratis untuk promosi hingga tawaran berbayar. Tekanan untuk 'mendapatkan pekerjaan' membuat saya memutuskan untuk terjun penuh ke media sosial dan segalanya terus berkembang dari sana."
Yamal fokus pada sepak bola
Yamal menjadi sorotan global setelah melesat ke puncak popularitas bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Ia tetap fokus pada sepak bola, namun ia juga mengungkapkan cara ia berusaha melepaskandiri dari lapangan.
"Saya melakukan apa yang dilakukan oleh remaja 18 tahun pada umumnya: bersantai dengan teman-teman, merawat adiknya, bermain PlayStation, berjalan-jalan,... hal-hal seperti itu," katanya kepada ESPN.
"Saya berusaha menghabiskan waktu dengan teman-teman dan menikmati hidup. Saya berusaha tidak hanya fokus pada sepak bola, tidak terus-menerus memikirkan pertandingan, atau menonton video bek sayap yang akan saya hadapi, tidak ada yang seperti itu. Saya berusaha menikmati sepanjang hari, dan saat di lapangan, saya memberikan segalanya, tetapi saat meninggalkan lapangan, saya melakukan hal yang sama, menjauhkan diri dari sepak bola sebanyak mungkin."
Tahun yang penting bagi Yamal
Barcelona dan Spanyol berharap Yamal tidak terganggu oleh aktivitas di luar lapangan menjelang beberapa bulan sibuk bagi remaja tersebut. Tim Hansi Flick telah memenangkan Piala Super Spanyol pada 2026 dan masih bersaing di La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Setelah musim domestik, Yamal diharapkan akan memainkan peran kunci di Piala Dunia 2026 bersama Spanyol. Tim asuhan Luis de la Fuente akan masuk ke turnamen di Amerika Utara, Meksiko, dan Kanada sebagai salah satu favorit setelah kampanye kualifikasi yang mengesankan.
