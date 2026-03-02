AFP
Lamine Yamal 'dibuat merasa sangat tidak adil' oleh pelatih Spanyol, yang menegaskan bahwa bintang Barcelona itu 'berhak merayakan' atas kerja kerasnya
Perlakuan tidak adil terhadap Lamine Yamal
Sorotan media yang intens terhadap perayaan di luar lapangan Yamal baru-baru ini memicu perdebatan luas, dengan para kritikus mempertanyakan gaya hidup sosial yang cepat dari remaja tersebut. Para pengamat telah memantau aktivitasnya dengan cermat, menimbulkan kekhawatiran apakah waktu luangnya sejalan dengan tanggung jawab besar yang diembannya untuk Barcelona dan tim nasional Spanyol. Perbedaan ini memicu pembicaraan tentang tekanan luar biasa yang dihadapi seorang pemain muda yang hidup di bawah sorotan global. Dalam wawancara terbaru dengan RNE, manajer Spanyol De la Fuente dengan tegas menanggapi kritik-kritik tersebut untuk melindungi pemainnya.
Dia mengungkapkan rasa lega bahwa bintang muda itu tetap bahagia meskipun ada tekanan eksternal yang intens. "Saya bersyukur karena saya tahu dia telah melalui masa-masa sulit dan diperlakukan dengan sangat tidak adil. Ketika orang mulai fokus pada hal-hal seperti pesta, ulang tahun ke-18... Sungguh menyakitkan bagi saya bahwa yang selalu dinilai adalah apakah seorang pesepakbola memiliki mobil atau pacar," katanya.
Kenyataan dari pelatihan yang tidak terlihat
Untuk membantah narasi seputar gaya hidup pemain sayapmuda tersebut, De la Fuente mengungkap rutinitas harian yang melelahkan yang jarang disaksikan publik. Pelatih Spanyol itu menjelaskan beban fisik dan mental yang luar biasa yang diperlukan untuk mempertahankan standar profesional tingkat tinggi, sambil menyoroti bahwa disiplin Yamal sebenarnya tak tertandingi. Persiapan intensif ini menjadi dasar mutlak dari penampilannya yang luar biasa di lapangan.
Manajer tersebut berargumen bahwa memenuhi tuntutan profesional yang ekstrem secara alami memberi hak kepada remaja itu untuk menikmati waktu luangnya tanpa rasa bersalah. Ia dengan antusias menjelaskan jadwal melelahkan sang pemain. "Dia melakukan semua itu karena dia berlatih selama tiga jam sehari, lalu satu jam dengan pelatih pribadi, psikolog, ahli gizi, spesialis rehabilitasi, dan kemudian ada 'latihan tak terlihat,'" tambahnya. "Dan setelah semua itu, suatu hari dia berhak untuk berpesta. Tapi itu adalah konsekuensi dari semua kerja keras yang dia lakukan, dan tidak ada yang membicarakannya. Dan Lamine mengalami kesulitan karena dia diperlakukan tidak adil, dan dia menunjukkan kekuatan dan kedewasaan untuk mengatasi situasi itu di usia 18 tahun."
Ambisi Piala Dunia dan kekompakan tim
Selain membela para pemain individu, De la Fuente juga membahas ambisi yang lebih luas dari tim nasional Spanyol saat mereka mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026. Manajer tersebut berhasil menciptakan atmosfer "keluarga" di dalam tim, membangun hubungan pribadi yang mendalam yang membantu bintang-bintang seperti Yamal, Dani Carvajal, dan Alvaro Morata menghadapi momen-momen sulit. Dengan sengaja mengabaikan kebisingan media eksternal, pelatih tersebut mempertahankan visi yang jelas dan mandiri untuk masa depan tim.
Setelah meraih kejayaan di Eropa, Spanyol dianggap sebagai favorit utama untuk turnamen global mendatang, status yang sepenuhnya diterima oleh manajer. "Ini adalah kebanggaan bahwa mereka mengatakan kami mampu memenangkan Piala Dunia, dan kami merasa mampu memenangkan Piala Dunia. Rentang untuk menang sangat luas: Argentina, Brasil, Inggris, Prancis, Portugal, Senegal, Maroko... Dan kami termasuk di antaranya," ujarnya dengan percaya diri.
Mengelola cedera dan ekspektasi di masa depan
Meskipun kepercayaan diri tinggi, tim Spanyol masih dihadapkan pada hambatan signifikan, terutama terkait kebugaran dan pemulihan pemain. De la Fuente secara khusus menyoroti kondisi gelandang Manchester City, Rodri, menjelaskan bahwa hasrat besar pemenang Ballon d'Or tersebut awalnya membuatnya terburu-buru dalam proses rehabilitasi. Manajer tersebut menekankan bahwa mematuhi jadwal pemulihan yang wajib adalah hal yang mutlak penting untuk memastikan pemain kunci dalam kondisi prima saat menghadapi ujian akhir.
Adapun Yamal, tahun-tahun mendatang akan ditentukan oleh seberapa baik ia menyeimbangkan ketelitian profesional yang diperlukan dengan spontanitas mudanya. Ia diharapkan menjadi motor kreatif bagi kebangkitan Barcelona dan upaya Spanyol untuk meraih bintang kedua di Piala Dunia.
