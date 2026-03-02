Sorotan media yang intens terhadap perayaan di luar lapangan Yamal baru-baru ini memicu perdebatan luas, dengan para kritikus mempertanyakan gaya hidup sosial yang cepat dari remaja tersebut. Para pengamat telah memantau aktivitasnya dengan cermat, menimbulkan kekhawatiran apakah waktu luangnya sejalan dengan tanggung jawab besar yang diembannya untuk Barcelona dan tim nasional Spanyol. Perbedaan ini memicu pembicaraan tentang tekanan luar biasa yang dihadapi seorang pemain muda yang hidup di bawah sorotan global. Dalam wawancara terbaru dengan RNE, manajer Spanyol De la Fuente dengan tegas menanggapi kritik-kritik tersebut untuk melindungi pemainnya.

Dia mengungkapkan rasa lega bahwa bintang muda itu tetap bahagia meskipun ada tekanan eksternal yang intens. "Saya bersyukur karena saya tahu dia telah melalui masa-masa sulit dan diperlakukan dengan sangat tidak adil. Ketika orang mulai fokus pada hal-hal seperti pesta, ulang tahun ke-18... Sungguh menyakitkan bagi saya bahwa yang selalu dinilai adalah apakah seorang pesepakbola memiliki mobil atau pacar," katanya.