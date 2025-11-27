Lakukan Blunder Fatal Lawan Arsenal Di Liga Champions, Ini Penjelasan Bintang Bayern Munich Manuel Neuer

Bayern menderita kekalahan pertama mereka musim ini ketika Arsenal memanfaatkan kesalahan-kesalahan Neuer dalam kemenangan 3-1 mereka di Liga Champions. Pemain berusia 39 tahun itu terlibat langsung dalam dua momen penentu malam itu, pertama gagal meredam tendangan sudut untuk gol pembuka dan kemudian berlari keluar dari kotak penalti untuk mengadang Gabriel Martinelli dalam gol ketiga Arsenal.

Neuer pertama-tama menanggapi kritik seputar gol pembuka Arsenal, di mana ia gagal menghalau tendangan sudut Bukayo Saka sebelum Jurrien Timber menyundul bola masuk ke gawang. Kiper Jerman tersebut memberikan pandangan yang berbeda.

“Lawan jelas membuat saya kehilangan keseimbangan, itu jelas. Lalu saya juga berada di posisi yang berbeda dari yang saya inginkan dan tidak bisa bergerak maju sebanyak itu,” jelasnya, seraya menunjukkan bahwa Arsenal telah secara agresif menargetkannya saat situasi bola mati. “Anda tahu bagaimana mereka melakukannya dengan situasi bola mati, dan wasit juga tahu itu, dan saya bukan penjaga gawang yang menjatuhkan diri ke tanah. Mungkin itu akan membantu dalam situasi ini. Tetapi pada dasarnya Anda harus terus berjuang sampai wasit meniup peluit dan kemungkinan ada tendangan bebas. Tetapi tidak ada kritik dari pihak saya. Hal-hal ini pada akhirnya akan menguntungkan kami, dan kemudian kami akan mencetak gol seperti itu.”