Lakukan Blunder Fatal Lawan Arsenal Di Liga Champions, Ini Penjelasan Bintang Bayern Munich Manuel Neuer
Neuer mengaku ambil keputusan berisiko
Bayern menderita kekalahan pertama mereka musim ini ketika Arsenal memanfaatkan kesalahan-kesalahan Neuer dalam kemenangan 3-1 mereka di Liga Champions. Pemain berusia 39 tahun itu terlibat langsung dalam dua momen penentu malam itu, pertama gagal meredam tendangan sudut untuk gol pembuka dan kemudian berlari keluar dari kotak penalti untuk mengadang Gabriel Martinelli dalam gol ketiga Arsenal.
Neuer pertama-tama menanggapi kritik seputar gol pembuka Arsenal, di mana ia gagal menghalau tendangan sudut Bukayo Saka sebelum Jurrien Timber menyundul bola masuk ke gawang. Kiper Jerman tersebut memberikan pandangan yang berbeda.
“Lawan jelas membuat saya kehilangan keseimbangan, itu jelas. Lalu saya juga berada di posisi yang berbeda dari yang saya inginkan dan tidak bisa bergerak maju sebanyak itu,” jelasnya, seraya menunjukkan bahwa Arsenal telah secara agresif menargetkannya saat situasi bola mati. “Anda tahu bagaimana mereka melakukannya dengan situasi bola mati, dan wasit juga tahu itu, dan saya bukan penjaga gawang yang menjatuhkan diri ke tanah. Mungkin itu akan membantu dalam situasi ini. Tetapi pada dasarnya Anda harus terus berjuang sampai wasit meniup peluit dan kemungkinan ada tendangan bebas. Tetapi tidak ada kritik dari pihak saya. Hal-hal ini pada akhirnya akan menguntungkan kami, dan kemudian kami akan mencetak gol seperti itu.”
Neuer jelaskan proses terjadinya gol Martinelli
Neuer juga memberikan penjelasan rinci tentang pengambilan keputusannya saat gol penentu Martinelli, menekankan bahwa kondisi permainan memaksanya melakukan intervensi berisiko tinggi dan menjelaskan mengapa ia bergegas keluar dari garisnya.
"Saat tertinggal, Anda harus mengambil sedikit lebih banyak risiko, dan dalam situasi itu, umpannya awalnya bagus karena tidak terlalu dalam. Saya sudah bisa melihat Martinelli berlari melawan [Joshua Kimmich] dan juga sedikit lebih cepat daripada Jo. Saat itu saya tahu itu akan mengarah pada situasi satu lawan satu dan peluang emas. Saya mencoba menghalaunya sebelumnya, dan dia berhasil mencapainya. Sentuhannya sangat krusial, dan kemudian saya tidak bisa menjangkaunya lagi, meskipun saya tahu saya mengambil risiko besar."
Kesalahan kedua ini juga memicu kritik yang lebih tajam dari mantan gelandang Bayern dan Jerman Michael Ballack, yang mengatakan: "Itu tidak perlu. Manuel membuat keputusan yang salah di sana. Jika dia mengincar bola, dia harus mendapatkannya, dia tahu itu. Dia memutuskan untuk mengambil risiko, dan dihukum karenanya."
Terlepas dari kesalahan-kesalahannya, kiper veteran itu telah menjaga Bayern tetap hidup di awal pertandingan dengan beberapa penyelamatan krusial. Ia menyelesaikan pertandingan dengan lima penyelamatan, jauh lebih banyak daripada satu penyelamatan yang dilakukan oleh David Raya dari Arsenal. Namun, masalah permainan Bayern membuat momen-momen tersebut dibayangi oleh penampilan babak kedua mereka yang kurang terorganisir.
Pasukan Kompany runtuh setelah turun minum
Selain blunder Neuer, ketidakmampuan Tim Bavaria untuk lolos dari tekanan Arsenal adalah tema pada pertandingan ini. Sementara Meriam London maju menyerang dengan kombinasi yang cair, Bayern terpaksa melakukan sapuan yang terburu-buru dan transisi yang kurang terorganisir. Blunder Neuer, perebutan bola kedua dan struktur yang buruk menjadi faktor kunci yang membuat mereka kehilangan kendali.
Sementara itu, Arsenal menunjukkan efisiensi yang kurang dimiliki Bayern. Setelah berhasil mengatasi peluang dari Kimmich, Serge Gnabry, dan Lennart Karl, tuan rumah memanfaatkan momentum. Umpan brilian dari Riccardo Calafiori kepada Noni Madueke berhasil mengubah skor menjadi 2-1, sebelum Martinelli menghukum Bayern di menit-menit akhir.
Kekalahan ini mengakhiri rekor tak terkalahkan Bayern dalam 22 pertandingan di semua kompetisi dan memperpanjang rekor tak terkalahkan Arsenal menjadi 16 pertandingan.
Bayern harus bangkit untuk menatap jadwal selanjutnya
Bayern kini akan fokus pada pertandingan selanjutnya, dengan tekanan yang semakin besar pada pelatih Vincent Kompany untuk mengatasi kelemahan tim dalam transisi pertahanan dan organisasi bola mati. Kesalahan Neuer tentu akan mendominasi pembicaraan, tetapi masalah posisi Bayern yang lebih luas semakin sulit diabaikan.
Juara Bundesliga tersebut harus menyusun kembali strategi menjelang pertandingan Liga Champions dan tantangan Bundesliga berikutnya, sementara Kompany mencari stabilitas dalam skuad yang telah menunjukkan performa gemilang di saat-saat gemilang tetapi juga di saat-saat yang mengkhawatirkan. Sementara itu, Neuer diharapkan untuk segera bangkit kembali, dan Bayern akan membutuhkannya dalam performa terbaiknya jika mereka ingin menghindari kemunduran lebih lanjut di Eropa.
