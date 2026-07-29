Laga persahabatan: AC Milan, Roma, dan Juventus di NOVE

Setelah laga pertama Juventus di Liege, Warner Bros. Discovery menghadirkan tiga pertandingan pramusim lainnya dengan tayangan tunda pada pukul 21.30 secara gratis di NOVE: Cardiff-Roma pada Sabtu, 1 Agustus, Chelsea-Juventus pada Rabu, 5 Agustus, dan Chelsea-Milan pada Sabtu, 8 Agustus.





Agenda pertama adalah Roma, yang akan tampil di Cardiff City Stadium, lalu Juventus dan AC Milan akan menantang juara dunia Chelsea dalam tur Asia mereka masing-masing: Juventus di Kai Tak Stadium, Hong Kong, dan AC Milan di Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta.



