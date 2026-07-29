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SOCCER FRIENDLY STANDARD VS JUVENTUSAFP

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Laga persahabatan: AC Milan, Roma, dan Juventus di NOVE

Serie A
AC Milan
Roma
Juventus

Setelah laga pertama Juventus di Liege, Warner Bros. Discovery menghadirkan tiga pertandingan pramusim lainnya dengan tayangan tunda pada pukul 21.30 secara gratis di NOVE: Cardiff-Roma pada Sabtu, 1 Agustus, Chelsea-Juventus pada Rabu, 5 Agustus, dan Chelsea-Milan pada Sabtu, 8 Agustus.


Agenda pertama adalah Roma, yang akan tampil di Cardiff City Stadium, lalu Juventus dan AC Milan akan menantang juara dunia Chelsea dalam tur Asia mereka masing-masing: Juventus di Kai Tak Stadium, Hong Kong, dan AC Milan di Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta.


  • Cardiff-Roma menjadi yang pertama dari rangkaian tiga pertandingan di Wales bagi Roma asuhan Giampiero Gasperini melawan tim-tim Britania. Chelsea-Juventus dan Chelsea-Milan adalah dua laga uji coba bergengsi untuk menguji kondisi fisik tim Luciano Spalletti dan Ruben Amorim, beberapa pekan sebelum dimulainya liga Italia.


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  • Selain itu, pada Minggu, 16 Agustus pukul 16.00 disiarkan gratis di NOVE dan secara live streaming di HBO Max dan discovery+, akan ada Arsenal vs Manchester City, Community Shield, laga yang secara tradisional membuka musim sepak bola Inggris, dengan mempertemukan juara Premier League dan pemenang Piala FA.

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