Laga Gila! Barcelona Frustrasi Ditaklukkan Real Sociedad

Barcelona tidak berhasil memperlebar jarak dengan Real Madrid setelah dipaksa menelan kekalahan 2-1 dari Real Sociedad di Stadion Reale Arena, Senin (19/1) dini hari WIB, dalam lanjutan LaLiga Spanyol.

Pertandingan dimulai dengan sangat intens. Sociedad sempat mencetak gol yang dianulir karena off-side. Lalu gol lainnya yang dianulir, kali ini untuk Barca. Gol Fermin Lopez dianulir VAR, karena injakan Dani Olmo terhadap Takefusa Kubo. Begitu juga dengan gol Frenkie De Jong akibat off-side. Gol untuk Barca kembali dianulir karena Lamine Yamal berdiri dalam posisi off-side. Ini menjadi yang ketiga bagi Blaugrana dalam setengah jam.

Sedangkan peluang Olmo di awal babak kedua membentur tiang. Sama halnya dengan kans Cancelo dan Robert Lewandowski yang menerpa tiang. Sementara tembakan Jules Kounde menghajar mistar gawang.

Sociedad pantas berterima kasih kepada Mikel Oyarzabal dan Goncalo Guedes yang mencetak gol pada menit ke-32 dan 71, dan mereka harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah yang diterima Carlos Soler di menit ke-88. Sedangkan satu-satunya gol Barcelona dilesakkan Marcus Rashford pada menit ke-70.