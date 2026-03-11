Goal.com
grafica cm arbitro la penna

La Penna kembali menjadi wasit sebulan setelah pertandingan Inter-Juventus: apa yang terjadi?

Wasit yang menjadi sorotan dalam kesalahan pada kasus Bastoni-Kalulu kembali ke lapangan: ia akan memimpin pertandingan Pisa-Cagliari.

Federico La Penna kembali menjadi wasit, meskipun ia menjadi protagonis dalam insiden paling kontroversial musim ini: kartu kuning ganda yang mengakibatkan pengusiran Pierre Kalulu akibat simulasi Alessandro Bastoni dalam pertandingan Inter-Juventus 3-2 pada 14 Februari. Setelah sebulan absen karena kesalahan yang mengejutkan itu, yang menyebabkan pengusiran Kalulu dan menggantikan Bastoni (yang juga sudah mendapat kartu kuning) dan yang menurut protokol tidak dapat diintervensi oleh VAR, La Penna kembali menjadi wasit di Serie A. 

La Penna ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Pisa dan Cagliari, yang merupakan pertandingan ke-29 Serie A, yang dijadwalkan pada Minggu, 15 Maret pukul 15.00. 'Kasus Bastoni' pada akhirnya membuat La Penna absen selama sebulan.

PISA – CAGLIARI, penunjukan

WASIT: LA PENNA

ASISTEN: BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

  • INTER VS JUVENTUS, APA YANG TERJADI

    Mari kita ulas kembali peristiwa pada hari itu melalui komentar Open Var di DAZN oleh mantan wasit De Marco atas nama AIA.

    "Wasit La Penna, mengingat kecepatan aksi tersebut, tertipu oleh gerakan ini. Tim wasit di lapangan dapat membantu seperti yang sering terjadi dan ada banyak kerja sama. Asisten nomor 2 berada di sisi yang berlawanan dan tertutup, Doveri berada di sisi bangku cadangan, dan untuk mengambil keputusan seperti ini, Anda harus memiliki kepastian yang mungkin tidak mereka miliki."

    "Tentang kartu kuning ganda, sudah lama dibicarakan tentang kemungkinan untuk campur tangan dan memperbaiki situasi seperti ini. Jelas bahwa jika sebuah tim hanya memiliki 10 pemain karena seorang pemain dikeluarkan dari lapangan, bahkan secara tidak langsung, situasinya akan berubah. Kita lihat perubahan apa yang akan dilakukan IFAB, semoga mulai dari Piala Dunia berikutnya dan kemudian dari kejuaraan berikutnya, bagian dari protokol yang terlalu merugikan sebuah tim ini dapat diperbaiki." 

