La Penna kembali menjadi wasit sebulan setelah pertandingan Inter-Juventus: apa yang terjadi?

Mari kita ulas kembali peristiwa pada hari itu melalui komentar Open Var di DAZN oleh mantan wasit De Marco atas nama AIA.

"Wasit La Penna, mengingat kecepatan aksi tersebut, tertipu oleh gerakan ini. Tim wasit di lapangan dapat membantu seperti yang sering terjadi dan ada banyak kerja sama. Asisten nomor 2 berada di sisi yang berlawanan dan tertutup, Doveri berada di sisi bangku cadangan, dan untuk mengambil keputusan seperti ini, Anda harus memiliki kepastian yang mungkin tidak mereka miliki."

"Tentang kartu kuning ganda, sudah lama dibicarakan tentang kemungkinan untuk campur tangan dan memperbaiki situasi seperti ini. Jelas bahwa jika sebuah tim hanya memiliki 10 pemain karena seorang pemain dikeluarkan dari lapangan, bahkan secara tidak langsung, situasinya akan berubah. Kita lihat perubahan apa yang akan dilakukan IFAB, semoga mulai dari Piala Dunia berikutnya dan kemudian dari kejuaraan berikutnya, bagian dari protokol yang terlalu merugikan sebuah tim ini dapat diperbaiki."