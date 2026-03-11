La Penna kembali menjadi wasit sebulan setelah pertandingan Inter-Juventus: apa yang terjadi?

Federico La Penna kembali menjadi wasit, meskipun ia menjadi protagonis dalam insiden paling kontroversial musim ini: kartu kuning ganda yang mengakibatkan pengusiran Pierre Kalulu akibat simulasi Alessandro Bastoni dalam pertandingan Inter-Juventus 3-2 pada 14 Februari. Setelah sebulan absen karena kesalahan yang mengejutkan itu, yang menyebabkan pengusiran Kalulu dan menggantikan Bastoni (yang juga sudah mendapat kartu kuning) dan yang menurut protokol tidak dapat diintervensi oleh VAR, La Penna kembali menjadi wasit di Serie A.
La Penna ditunjuk untuk memimpin pertandingan antara Pisa dan Cagliari, yang merupakan pertandingan ke-29 Serie A, yang dijadwalkan pada Minggu, 15 Maret pukul 15.00. 'Kasus Bastoni' pada akhirnya membuat La Penna absen selama sebulan.
PISA – CAGLIARI, penunjukan
WASIT: LA PENNA
ASISTEN: BERCIGLI – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: CAMPLONE