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La Masia tambang emas: 120 juta euro mendekati kas Barcelona

Transfers
Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
F. Torres
M. Casado
A. Ezzalzouli
H. Fort
A. Griezmann
A. Fati
Spanyol
Maroko
Prancis

Kemungkinan rekor baru di era Laporta

Barcelona bergerak menuju penutupan bursa transfer musim panasnya dengan angka finansial yang luar biasa, di saat klub belum menyelesaikan seluruh berkasnya, namun kini sudah dekat untuk meraih pemasukan yang menyentuh 120 juta euro.

Menurut surat kabar Sport, angka potensial ini tidak berkaitan dengan hasil selisih antara penjualan dan pembelian pemain, melainkan mewakili dana yang dikumpulkan Barcelona dari proses kepergian pemain saja, baik dari penjualan langsung, persentase yang dipertahankan klub dalam transfer sebelumnya, maupun bonus solidaritas (hak pembinaan dan pengembangan) atas transfer para pemain yang merupakan lulusan akademi "La Masia". 


Transaksi Ferran Torres berada di barisan terdepan dalam proses penjualan, setelah ia pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai sekitar 48,5 juta euro, sehingga dengan sendirinya mewakili hampir separuh dari pemasukan langsung klub pada musim panas ini.


  • La Masia: tambang keuntungan

    Akademi Barcelona memainkan peran sentral dalam capaian finansial ini, karena lebih dari separuh pendapatan terkait dengan pemain-pemain yang merupakan lulusan klub, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    Barcelona meraih sekitar 11 juta euro dari kepergian Ansu Fati, dan jumlah yang serupa dari transfer Tomi Marques, di samping tiga juta euro dari kepindahan Inaki Pena.

    Selain itu, dana yang lebih kecil masuk dari kepergian Dani Rodriguez, sekitar 600 ribu euro, dan Andres Cuenca, yang nilai transfernya mencapai sekitar 700 ribu euro.

    Masih ada sejumlah proses lain yang sedang dalam tahap penyelesaian, di mana Hector Fort pindah ke Real Sociedad dengan nilai sekitar 8,5 juta euro, sementara kepergian Alvaro Cortes menghasilkan lebih dari tiga juta euro, dan nilai kepindahan Toni Fernandez ke Venezia sekitar empat juta euro.

    Jika penjualan Casado tuntas dengan nilai yang telah ditetapkan Barcelona, yakni sekitar 20 juta euro, maka total pemasukan dari penjualan langsung saja akan melampaui angka 110 juta euro.

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  • Kemungkinan rekor di era Laporta

    Angka ini akan menjadikan bursa transfer musim panas saat ini sebagai yang paling menguntungkan dari sisi penjualan sejak Joan Laporta kembali menjabat presiden Barcelona pada 2021, dengan syarat kesepakatan-kesepakatan yang masih tertunda rampung sesuai nilai yang diperkirakan.

    Pada 2023, klub membukukan 81,5 juta euro dari pendapatan penjualan pemain, tetapi perhitungan saat itu mengacu pada dana yang benar-benar sampai ke Barcelona. Sebagai contoh, Paris Saint-Germain membayar 50,4 juta euro untuk mendatangkan Ousmane Dembele, tetapi Barcelona hanya menerima 35,4 juta, sementara 15 juta lainnya masuk ke kantong pemain dan para perwakilannya.

    Hasil musim panas itu juga mencakup sejumlah dana dari transfer Antoine Griezmann, Francisco Trincao, Franck Kessie, Nico Gonzalez, dan Abde Ezzalzouli. Kepergian Jofre Torrents ke Ajax tidak masuk dalam perhitungan saat ini, meski kesepakatan tersebut bisa memberi Barcelona antara lima hingga enam juta euro, karena sebagian besarnya terkait dengan bonus dan variabel yang belum terwujud.

    Hal yang sama berlaku untuk bonus-bonus lain yang terdapat dalam berbagai kesepakatan, yang tidak seharusnya dihitung secara finansial sebelum benar-benar jatuh tempo.

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  • Keuntungan yang tertunda: hak sponsorship

    Pemasukan Barcelona tidak hanya terbatas pada penjualan pemain dari skuad mereka saat ini. Klub memperoleh sekitar 4,8 juta euro dari transfer Jan Vergely dari Real Mallorca ke Club Brugge, berkat kepemilikan persentase dari penjualannya di masa mendatang.

    Mekanisme solidaritas dan hak pembinaan pemain muda juga menambah sekitar empat juta euro, sebagai hasil dari transfer yang melibatkan sejumlah mantan pemain akademi, di antaranya Nico Gonzalez, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, dan Sergi Altimira. Jumlah tersebut bisa naik sedikit apabila transfer Marc Guiu atau Mateo Mejri terlaksana.

    Dengan demikian, pendapatan Barcelona mendekati 120 juta euro, dengan perlunya pemisahan antara sekitar 110 juta euro yang berasal dari penjualan langsung mereka musim panas ini, dan sekitar sembilan juta euro yang datang dari persentase penjualan serta mekanisme solidaritas yang terkait dengan proses transfer antar klub lain.

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  • Penyediaan gaji besar

    Barcelona juga meraih keuntungan penting di luar pos penjualan, setelah menekan beban gaji. Berakhirnya kontrak Robert Lewandowski, serta peminjaman Marc-André ter Stegen dan Ronald Araujo, memang tidak langsung menyuntikkan dana ke kas klub, tetapi hal itu membuka ruang finansial yang besar untuk membantu klub mendaftarkan pemain-pemain baru.

    Manajemen Barcelona bertaruh pada formula yang turut menjamin manfaat di masa depan, dengan mencantumkan persentase dari penjualan mendatang, opsi pembelian kembali, atau bonus yang terkait dengan target dalam sejumlah transaksi.

    Kepindahan Jan Vertessen menjadi contoh paling menonjol dalam hal ini, setelah klub memanfaatkan klausul yang mereka pertahankan dalam sebuah kesepakatan sebelumnya ketika Club Brugge memutuskan untuk membayar klausul pelepasan pemain tersebut.

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