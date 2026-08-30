La Masia tambang emas: 120 juta euro mendekati kas Barcelona

Barcelona bergerak menuju penutupan bursa transfer musim panasnya dengan angka finansial yang luar biasa, di saat klub belum menyelesaikan seluruh berkasnya, namun kini sudah dekat untuk meraih pemasukan yang menyentuh 120 juta euro.

Menurut surat kabar Sport, angka potensial ini tidak berkaitan dengan hasil selisih antara penjualan dan pembelian pemain, melainkan mewakili dana yang dikumpulkan Barcelona dari proses kepergian pemain saja, baik dari penjualan langsung, persentase yang dipertahankan klub dalam transfer sebelumnya, maupun bonus solidaritas (hak pembinaan dan pengembangan) atas transfer para pemain yang merupakan lulusan akademi "La Masia".





Transaksi Ferran Torres berada di barisan terdepan dalam proses penjualan, setelah ia pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai sekitar 48,5 juta euro, sehingga dengan sendirinya mewakili hampir separuh dari pemasukan langsung klub pada musim panas ini.



