PENJELASAN: Mengapa La Liga Tak Akan Tinjau Tabrakan Kontroversial Vinicius Jr Yang Sebabkan Inaki Pena Berdarah Saat Real Madrid Susah Payah Imbangi Elche

Los Blancos terpaksa menerima hasil imbang yang mengecewakan 2-2 melawan Elche, memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi tiga pertandingan di semua kompetisi. Setelah tertinggal dua kali oleh gol dari Aleix Febas dan Alvaro Rodriguez, Madrid menyelamatkan satu poin ketika Bellingham mencetak gol pada menit ke-87. Namun, gol penyama kedudukan memicu protes marah dari pihak tuan rumah. Dalam prosesnya, Vinicius bertabrakan dengan penjaga gawang Pena, membuat kiper Elche mengalami pendarahan di hidung. Meskipun ada protes keras dan pemeriksaan VAR, gol tersebut tetap disahkan.

Manajer Elche, Eder Sarabia, sangat marah setelahnya, bersikeras bahwa tabrakan itu seharusnya diberikan sebagai pelanggaran dengan mengatakan: “Itu adalah pelanggaran yang jelas. Bukan bagian normal dari permainan. Itulah tujuan VAR. Itu adalah pelanggaran yang sangat jelas; mengenai penjaga gawang dan bahkan menyebabkan luka. Itu sangat jelas.”

Dia menggandakan pernyataannya setelah pertandingan: “Saya sama sekali tidak senang dengan hasilnya, terutama mengingat momen-momen penting dalam pertandingan. Pelanggaran Vinicius untuk gol penyama 2-2 itu sangat jelas. Inaki tidak melihat permainan tersebut, tetapi itu bukan sekadar bagian normal dari permainan, itu adalah pelanggaran yang jelas. Itu membuat saya marah membuang waktu untuk hal-hal seperti ini.” Kemarahannya memicu perdebatan wasit dan semua mata tertuju pada sistem “Review Time” baru dari Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF).