PENJELASAN: Mengapa La Liga Tak Akan Tinjau Tabrakan Kontroversial Vinicius Jr Yang Sebabkan Inaki Pena Berdarah Saat Real Madrid Susah Payah Imbangi Elche
Madrid selamatkan poin di tengah protes saat Elche marah atas tabrakan Vinicius
Los Blancos terpaksa menerima hasil imbang yang mengecewakan 2-2 melawan Elche, memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi tiga pertandingan di semua kompetisi. Setelah tertinggal dua kali oleh gol dari Aleix Febas dan Alvaro Rodriguez, Madrid menyelamatkan satu poin ketika Bellingham mencetak gol pada menit ke-87. Namun, gol penyama kedudukan memicu protes marah dari pihak tuan rumah. Dalam prosesnya, Vinicius bertabrakan dengan penjaga gawang Pena, membuat kiper Elche mengalami pendarahan di hidung. Meskipun ada protes keras dan pemeriksaan VAR, gol tersebut tetap disahkan.
Manajer Elche, Eder Sarabia, sangat marah setelahnya, bersikeras bahwa tabrakan itu seharusnya diberikan sebagai pelanggaran dengan mengatakan: “Itu adalah pelanggaran yang jelas. Bukan bagian normal dari permainan. Itulah tujuan VAR. Itu adalah pelanggaran yang sangat jelas; mengenai penjaga gawang dan bahkan menyebabkan luka. Itu sangat jelas.”
Dia menggandakan pernyataannya setelah pertandingan: “Saya sama sekali tidak senang dengan hasilnya, terutama mengingat momen-momen penting dalam pertandingan. Pelanggaran Vinicius untuk gol penyama 2-2 itu sangat jelas. Inaki tidak melihat permainan tersebut, tetapi itu bukan sekadar bagian normal dari permainan, itu adalah pelanggaran yang jelas. Itu membuat saya marah membuang waktu untuk hal-hal seperti ini.” Kemarahannya memicu perdebatan wasit dan semua mata tertuju pada sistem “Review Time” baru dari Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF).
Legenda Real Madrid menjelaskan mengapa permainan tidak akan ditinjau ulang
Mantan penyerang Madrid Morientes, anggota grup penasehat yang memilih insiden mana yang ditinjau, mengungkapkan di El Partidazo de COPE mengapa tabrakan tersebut tidak akan dibahas.
Sebelum menyampaikan putusan, ia menjelaskan bahwa panel telah sepakat secara bulat tentang permainan mana yang akan ditinjau minggu ini: “Sudah ada beberapa permainan yang telah kami pilih secara bulat dan ini datang dalam pertandingan terakhir dan hampir di menit-menit terakhir permainan dan secara bulat kami semua berpikir itu adalah permainan yang benar-benar kebetulan, tidak hanya saya,” kata Morientes. “Saya sudah menunjukkan bahwa saya tidak peduli bahwa dia dari Madrid.”
Dia menegaskan bahwa kontak itu tampak tidak sengaja: “Secara langsung, itu tampak benar-benar tidak sengaja bagi saya, sebuah permainan antara penyerang dan penjaga gawang.”
Morientes kemudian memberikan perspektif seorang penyerang berdasarkan pengalaman: "Saya sedikit menempatkan diri saya dalam posisi penyerang, yang sudah saya alami 50.000 kali, maksudnya, 50.000 kali saya harus berdarah karena kontak dengan kepala lawan, siku, bahu... dan penjaga gawang, sayangnya, banyak sekali karena dia biasanya menyerang rendah dan dalam situasi semacam itu."
Pena mengubah pendiriannya setelah melihat tayangan ulang
Sementara insiden tersebut dianggap sebagai "kebetulan" oleh komite Review Time, Pena menawarkan pandangan berbeda setelah melihat rekaman di dalam ruang ganti.
Dia merevisi komentar awalnya di tepi lapangan dan menyatakan frustrasi dengan apa yang dia lihat di video: “Dia menembak, mencoba merebut bola rebound, tetapi pada permainan kedua dia tidak membiarkan saya berpartisipasi karena dia menjatuhkan saya. Bagi saya, itu pelanggaran, tetapi jika wasit pergi ke VAR dan mengatakan itu bukan pelanggaran, tidak ada yang bisa kita lakukan.”
Perubahan nada bicaranya mencerminkan kemarahan mendalam di kubu Elche, yang merasa mereka pantas mendapatkan lebih dari satu poin setelah memimpin pertandingan dua kali. Bagi mereka, ini adalah contoh lain dari momen penentu di mana keputusan berpihak pada Madrid - sebuah narasi yang telah membentuk banyak perdebatan lebih luas tentang perwasitan di Spanyol musim ini.
Madrid berusaha memulai kembali menjelang pertandingan penting
Madrid kini mengalihkan perhatian mereka ke Liga Champions, di mana mereka akan menghadapi Olympiacos di Athena pada hari Rabu. Kemenangan akan membantu memulihkan momentum dan memperkuat posisi mereka di grup setelah periode domestik yang sulit. Setelah kembali dari Eropa, Madrid akan bermain melawan Girona, yang saat ini berada di posisi ke-18 di Estadi Montilivi, saat mereka berupaya untuk menstabilkan performa mereka di La Liga. Meskipun mengalami kemunduran baru-baru ini, mereka tetap memimpin liga dengan 32 poin, hanya satu poin di depan Barcelona.
Xabi Alonso telah mendesak skuadnya untuk meningkatkan intensitas mereka dan kembali ke standar yang mendefinisikan awal kuat mereka pada kampanye ini. Semua mata sekarang akan tertuju pada apakah Los Blancos dapat mengubah pesan itu menjadi hasil dan melewati titik panas wasit yang intens lainnya.
