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L'Equipe - Inter memimpin dalam perburuan Manu Koné: namun waspadai Arsenal

Inter
Transfers
Roma
Serie A
M. Kone

Menurut surat kabar Prancis tersebut, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk mendapatkan gelandang yang dipastikan akan hengkang dari Roma. Namun, waspadalah terhadap persaingan dari Arsenal.

PialaDunia selalu menjadi ajang penting bagi para pemain sepak bola untuk menunjukkan kemampuan mereka. Penampilan selama turnamen tersebut dapat memengaruhi dinamika bursa transfer, dan menjelang pertandingan perdana Prancis, L'Equipe merangkum para pemain yang berpotensi pindah klub selama bursa transfer musim panas ini.

Menurut surat kabar Prancis tersebut, kepergian Manu Koné tampaknya sudah pasti, yang diperkirakan akan meninggalkan Roma setelah dua tahun. Inter berada di posisi terdepan untuk merekrut gelandang kelahiran 2001 tersebut.

  • INTER MEMIMPIN KLASEMEN

    Manu Koné terikat kontrak dengan Roma hingga 30 Juni 2029, namun setelah dua tahun, mungkin saatnya telah tiba baginya untuk meninggalkan Giallorossi. Menurut laporan dari Prancis, Inter—yang sempat mengincarnya setahun lalu dan ditolak oleh Giallorossi setelah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro—kini kembali menunjukkan minat.

    Kini, setahun kemudian, Inter dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan baru. Di mata Chivu, pemain asal Prancis itu berpotensi menjadi pemain yang mampu mengubah lini tengah Inter, meskipun tuntutan harga dari Roma bisa menjadi hambatan dalam negosiasi ini.

    • Iklan

  • PERSaingan dari Arsenal

    Menurut L'Equipe, Inter bukan satu-satunya klub yang mengincar pemain tersebut.Arsenal dilaporkan telah menunjukkan minat terhadap gelandang tersebut, yang berpotensi menjadi salah satu rekrutan baru bagi Arteta yang tahun depan harus berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris yang diraihnya musim ini.