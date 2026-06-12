PialaDunia selalu menjadi ajang penting bagi para pemain sepak bola untuk menunjukkan kemampuan mereka. Penampilan selama turnamen tersebut dapat memengaruhi dinamika bursa transfer, dan menjelang pertandingan perdana Prancis, L'Equipe merangkum para pemain yang berpotensi pindah klub selama bursa transfer musim panas ini.

Menurut surat kabar Prancis tersebut, kepergian Manu Koné tampaknya sudah pasti, yang diperkirakan akan meninggalkan Roma setelah dua tahun. Inter berada di posisi terdepan untuk merekrut gelandang kelahiran 2001 tersebut.