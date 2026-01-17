Getty Images
Kylian Mbappe Sudah Muak! Bintang Real Madrid Menolak Bermain Lagi Sampai Benar-Benar Pulih Dari Cedera
Mbappe akan absen untuk Real Madrid hingga benar-benar fit
Dilaporkan oleh L’Equipe, Mbappe dikatakan 'mungkin absen' untuk pertandingan melawan Levante dan 'tidak pasti' untuk pertandingan melawan Monaco yang akan datang di Liga Champions, karena ia hanya ingin kembali ketika ia merasa benar-benar 'bebas dari ketidaknyamanan' di lutut kirinya. Meskipun hal ini diyakini tidak terlalu jauh, Madrid mungkin harus bermain tanpa pencetak gol terbanyak mereka untuk sementara waktu.
Mbappe menjalani pemindaian MRI pada lututnya pada 31 Desember dan memangkas separuh masa absen yang direkomendasikan dengan bermain sebelas hari kemudian di final Piala Super Spanyol, yang dimenangkan oleh Barca, yang menjadi pukulan telak bagi mantan manajer Xabi Alonso. Pelatih baru Alvaro Arbeloa belum menunjukkan performa yang lebih baik sejauh ini, kalah 3-2 dari tim divisi dua Albacete di Copa del Rey dalam pertandingan pembuka yang sangat mengkhawatirkan, dengan Mbappe absen dari skuad.
- Getty Images
Apakah Mbappe akan masuk skuad melawan Levante?
Mbappe dikatakan 'tidak menyesal' atas keputusannya untuk bermain di final Piala Super Spanyol mengingat pentingnya pertandingan tersebut. Namun, ia tidak akan mengambil risiko lebih lanjut terkait kebugarannya mengingat periode penting di musim ini yang akan datang, terutama menjelang Piala Dunia yang ia harapkan dapat dimenangkan untuk kedua kalinya bersama Prancis di musim panas.
Meskipun ada laporan bahwa Mbappe tidak akan fit untuk menghadapi Levante akhir pekan ini, Arbeloa mengkonfirmasi dalam konferensi persnya bahwa pemain bintangnya setidaknya akan masuk dalam skuad untuk menghadapi tim peringkat ke-19 di La Liga tersebut.
“Dia lebih baik dan dia akan masuk dalam skuad,” kata Arbeloa kepada wartawan tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Soal kekalahan mengejutkan dari Albacete
Arbeloa melanjutkan dalam konferensi persnya: “Saya tidak mengabaikan semua yang dikatakan, dan jelas, jika ada yang ingin kata-kata saya menjadi kritik terhadap Xabi, mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan sangat salah. Apa yang terjadi di Albacete adalah kurangnya ide, permainan, kebugaran… banyak hal yang menjadi tanggung jawab saya. Hanya ada satu orang yang bertanggung jawab, dan itu adalah pelatih Real Madrid. Bersama Antonio Pintus, kami akan bekerja untuk mengembalikan para pemain ke performa terbaik mereka dalam setiap aspek."
“Para pemain yang tersedia untuk pertandingan Albacete dipanggil; mereka yang tidak terpilih berisiko cedera. Ketika saya ingin mengakui usaha Vini, itu karena saya tahu dari mana dia berasal: minggu yang sangat berat, banyak kerja keras. Bukan hanya kemauannya, tetapi juga performa yang dia berikan."
“Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang tetap tinggal tidak ingin datang, justru sebaliknya. Semua orang yang tersedia ikut bersama kami. Saya memutuskan saya tidak ingin mengambil risiko dan saya akan melakukannya lagi.”
- Getty Images
Mbappe akan menjaga kebugaran menjelang pertandingan penting
Akan menarik untuk melihat apakah Arbeloa memilih untuk menggunakan Mbappe melawan Levante, yang tampaknya bertentangan dengan keinginan pemain jika laporan dari Prancis dapat dipercaya.
Mbappe dikabarkan percaya bahwa ‘bukan ide terbaik’ untuk mempersingkat masa pemulihannya dan akan memantau kondisinya sebelum memutuskan kapan akan kembali beraksi. Kemungkinan besar, kecuali jika terjadi kemunduran pada masalah lututnya, kita akan melihat pemain Prancis itu kembali beraksi sebelum akhir bulan. Mantan klubnya, Monaco, akan menjadi lawannya di Liga Champions pada 20 Januari, sebelum pertandingan melawan Villarreal dan Benfica untuk menutup bulan pertama tahun 2026.
Iklan