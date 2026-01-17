Kylian Mbappe Sudah Muak! Bintang Real Madrid Menolak Bermain Lagi Sampai Benar-Benar Pulih Dari Cedera

Arbeloa melanjutkan dalam konferensi persnya: “Saya tidak mengabaikan semua yang dikatakan, dan jelas, jika ada yang ingin kata-kata saya menjadi kritik terhadap Xabi, mereka tidak akan menemukannya. Mereka akan sangat salah. Apa yang terjadi di Albacete adalah kurangnya ide, permainan, kebugaran… banyak hal yang menjadi tanggung jawab saya. Hanya ada satu orang yang bertanggung jawab, dan itu adalah pelatih Real Madrid. Bersama Antonio Pintus, kami akan bekerja untuk mengembalikan para pemain ke performa terbaik mereka dalam setiap aspek."

“Para pemain yang tersedia untuk pertandingan Albacete dipanggil; mereka yang tidak terpilih berisiko cedera. Ketika saya ingin mengakui usaha Vini, itu karena saya tahu dari mana dia berasal: minggu yang sangat berat, banyak kerja keras. Bukan hanya kemauannya, tetapi juga performa yang dia berikan."

“Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang tetap tinggal tidak ingin datang, justru sebaliknya. Semua orang yang tersedia ikut bersama kami. Saya memutuskan saya tidak ingin mengambil risiko dan saya akan melakukannya lagi.”