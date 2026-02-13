Kylian Mbappe panik? Bintang Real Madrid kembali berlatih meski ada kekhawatiran cedera lutut, sementara pencetak gol terbanyak La Liga menargetkan laga melawan Real Sociedad

Pemenang Piala Dunia tersebut absen dari latihan selama dua hari terakhir, memicu kekhawatiran bahwa masalah lutut yang kambuh akan membuatnya absen dalam periode krusial musim ini. Namun, kembalinya dia ke latihan taktik tim menunjukkan bahwa rasa tidak nyaman di lutut kirinya telah mereda cukup untuk dimasukkan dalam rencana Alvaro Arbeloa untuk akhir pekan ini.

Awal pekan ini, jajaran manajemen Madrid berada dalam ketegangan setelah Mbappe terpaksa berlatih di gym pada Rabu dan Kamis. Mengingat ketergantungannya pada kecepatan ledak, staf medis menangani peradangan pada sendi dengan sangat hati-hati. Meskipun tidak ada laporan medis resmi yang menjelaskan robekan spesifik, pemandangan striker tersebut berlatih dengan fisioterapis menunjukkan bahwa ia jauh dari siap bertanding hanya 48 jam yang lalu.

Kembalinya dia ke lapangan pada Jumat menjadi ujian kebugaran yang definitif. Meskipun prioritas klub tetap menjaga kesehatannya untuk laga Liga Champions melawan Benfica, keinginan Mbappe sendiri untuk memimpin lini serang dalam kompetisi domestik tampaknya telah mendorongnya kembali ke dalam pertimbangan untuk laga kandang Sabtu ini.