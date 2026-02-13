Getty Images Sport
Kylian Mbappe panik? Bintang Real Madrid kembali berlatih meski ada kekhawatiran cedera lutut, sementara pencetak gol terbanyak La Liga menargetkan laga melawan Real Sociedad
Mbappe mengatasi frustrasi yang disebabkan oleh keterbatasan di gym.
Pemenang Piala Dunia tersebut absen dari latihan selama dua hari terakhir, memicu kekhawatiran bahwa masalah lutut yang kambuh akan membuatnya absen dalam periode krusial musim ini. Namun, kembalinya dia ke latihan taktik tim menunjukkan bahwa rasa tidak nyaman di lutut kirinya telah mereda cukup untuk dimasukkan dalam rencana Alvaro Arbeloa untuk akhir pekan ini.
Awal pekan ini, jajaran manajemen Madrid berada dalam ketegangan setelah Mbappe terpaksa berlatih di gym pada Rabu dan Kamis. Mengingat ketergantungannya pada kecepatan ledak, staf medis menangani peradangan pada sendi dengan sangat hati-hati. Meskipun tidak ada laporan medis resmi yang menjelaskan robekan spesifik, pemandangan striker tersebut berlatih dengan fisioterapis menunjukkan bahwa ia jauh dari siap bertanding hanya 48 jam yang lalu.
Kembalinya dia ke lapangan pada Jumat menjadi ujian kebugaran yang definitif. Meskipun prioritas klub tetap menjaga kesehatannya untuk laga Liga Champions melawan Benfica, keinginan Mbappe sendiri untuk memimpin lini serang dalam kompetisi domestik tampaknya telah mendorongnya kembali ke dalam pertimbangan untuk laga kandang Sabtu ini.
Arbeloa melakukan keseimbangan yang rumit.
Kembalinya Mbappe memang membawa lega besar, namun manajer Alvaro Arbeloa masih harus menghadapi krisis skuad yang serius. Los Merengues saat ini hanya tertinggal satu poin dari Barcelona di klasemen, dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Tantangan ini semakin rumit karena Jude Bellingham, Rodrygo, dan Eder Militao masih menjalani program pemulihan masing-masing dan akan absen dalam laga melawan La Real.
Ada kabar baik lainnya di lapangan latihan, karena bek Raul Asencio kembali berlatih setelah pulih dari flu. Meskipun Asencio telah bermain dengan retak kecil di tulang tibia-nya belakangan ini, Arbeloa mungkin tetap memilih untuk merotasi barisan belakangnya sekarang bahwa Antonio Rudiger sudah tersedia sepenuhnya, terutama karena Asencio tidak dapat ikut dalam perjalanan tengah pekan ke Lisbon karena hukuman Eropa.
Bintang-bintang akademi mengambil peran untuk mengisi kekosongan.
Mengingat beban cedera yang berat pada skuad senior, Arbeloa kembali mengandalkan akademi untuk memperkuat skuadnya. Pemain muda Cestero dan Cesar Palacios diintegrasikan ke dalam sesi latihan intensitas tinggi pada Jumat, memberikan kedalaman yang sangat dibutuhkan saat tim utama berusaha mempertahankan perburuan gelar liga. Penggunaan pemain akademi ini menyoroti tekanan pada skuad yang telah diuji hingga batas maksimal dalam beberapa pekan terakhir.
Tim medis terus memantau reaksi Mbappe terhadap beban latihan pada Jumat. Kembalinya ke lapangan adalah tanda positif, tetapi dengan pertandingan melawan Benfica yang mendekat, klub harus memutuskan apakah memulai talisman mereka melawan tim Real Sociedad yang fisik layak diambil risiko cedera jangka panjang.
Prioritas tetap Liga Champions.
Akhirnya, "peringatan Mbappe" telah diturunkan statusnya menjadi "waspada yang diawasi." Penyerang tersebut tetap menjadi sumber gol utama Madrid, namun DNA klub ini secara intrinsik terkait dengan kesuksesan di Eropa. Tim medis telah menekankan kehati-hatian ekstrem untuk memastikan ia tersedia untuk babak gugur Liga Champions.
Jika Mbappe menunjukkan tanda-tanda penurunan performa sebelum kick-off, Arbeloa mungkin masih memilih untuk memainkannya dari bangku cadangan atau memberinya istirahat penuh. Namun, untuk saat ini, bintang Prancis tersebut tampaknya akan menepis kekhawatiran awal dan mengambil tempatnya di lapangan saat Real Madrid berupaya merebut kembali posisi teratas di La Liga.
