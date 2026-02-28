Getty
Kylian Mbappe merasa bingung setelah mencetak rekor karier yang tidak diinginkan bersama Real Madrid
Masalah lutut berasal dari kekalahan Celta.
Mbappe akan absen dalam laga melawan rival Madrid, Getafe, pada Senin mendatang akibat masalah lutut yang terus mengganggunya dalam beberapa bulan terakhir. Masalah tersebut bermula dari cedera yang dialaminya dalam kekalahan 2-0 di kandang melawan Celta Vigo pada Desember lalu.
Pemain berusia 27 tahun itu bermain penuh 90 menit dalam kekalahan tersebut, sementara Williot Swedberg masuk sebagai pengganti dan mencetak dua gol di babak kedua dalam hasil yang mengejutkan. Namun, mantan pemain Paris Saint-Germain itu tidak dimainkan sebagai pengganti dalam kekalahan 2-1 di kandang melawan Manchester City di Liga Champions tiga hari kemudian, sebelum kembali bermain dalam kemenangan di Alaves seminggu setelah kekalahan dari Celta.
Setelah mencetak gol dalam kemenangan atas Sevilla sebelum libur Natal, Mbappe tidak tampil lagi hingga kekalahan di final Supercopa de Espana melawan Barcelona, setelah absen dalam kemenangan semifinal atas Atletico Madrid. Bahkan saat itu, penyerang Prancis tersebut hanya tampil sebagai pengganti saat Real Madrid berusaha menyelamatkan hasil pertandingan.
Kekalahan 3-2 tersebut pada akhirnya menyebabkan Xabi Alonso kehilangan jabatannya sebagai pelatih kepala Real Madrid.
Rekor pribadi Mbappe yang tidak diinginkan
Mbappe absen dalam pertandingan pertama Alvaro Arbeloa sebagai pelatih Real Madrid, yaitu kekalahan mengejutkan 3-2 di Copa Del Rey melawan Albacete, namun kemudian bermain penuh 90 menit dalam kemenangan kandang 2-0 atas Levante, pertandingan di mana ia kembali mencetak gol.
Dengan masalah lutut yang semakin parah, Mbappe telah melampaui absen terlama dalam satu musim, yang sebelumnya terjadi pada musim 2019-20 ketika ia absen selama 51 hari karena cedera.
Musim ini saja, penyerang tersebut telah absen selama 53 hari akibat delapan cedera terpisah, angka yang akan terus meningkat karena ia absen dalam pertandingan melawan Getafe pada Senin setelah absen dalam kemenangan Liga Champions melawan Benfica pada Rabu. Gol dari Aurelien Tchouameni dan Vinicius Junior pada pertengahan pekan mengamankan kemenangan agregat 3-1 atas tim Portugal tersebut setelah Arbeloa memimpin kemenangan 1-0 di Lisbon pada leg pertama.
Pertandingan itu sendiri, bagaimanapun, tercoreng setelah Gianluca Prestianni diduga melakukan pelecehan rasial terhadap Vinicius Junior.
Kemenangan agregat Real Madrid atas Benfica menempatkan mereka dalam babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City. Pemenang pertemuan antara dua raksasa Eropa ini akan menghadapi Atalanta atau Bayern Munich di perempat final kompetisi.
Los Blancos, bagaimanapun, khawatir Mbappe akan absen dalam pertandingan melawan City. "Semoga ini tidak serius, karena dia sangat penting bagi kami. Saat ini, kami tidak tahu apakah dia akan tersedia untuk pertandingan melawan Manchester City," akui direktur klub Emilio Butragueno.
Mbappe enggan mengambil risiko di Piala Dunia.
Baik Mbappe maupun Real Madrid kini sedang mempertimbangkan opsi-opsi selanjutnya untuk menghindari konflik lebih lanjut, dengan Mbappe sendiri yang ingin menghindari operasi untuk memperbaiki masalah tersebut, mengingat PialaDunia tinggal kurang dari tiga bulan lagi.
Mbappe akan menjadi kapten Les Bleus dalam turnamen terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih kepala Prancis. Deschamps, yang memimpin kemenangan Prancis di Piala Dunia 2018 dan hampir meraih gelar juara berturut-turut di 2022, ingin mengakhiri karirnya dengan medali juara Piala Dunia di lehernya.
Sebaliknya, Mbappe kini bekerja sama dengan tim medis klub untuk mencari alternatif yang layak untuk operasi yang dapat mengancam mimpinya di Piala Dunia. Bintang Prancis ini berperan penting saat tim Deschamps melaju ke turnamen 2026, mencetak lima gol dan memberikan tiga assist dalam empat pertandingan.
Real Madrid berusaha untuk tetap berada di belakang Barcelona.
Real Madrid berharap dapat kembali ke jalur kemenangan untuk memperkuat peluang mereka dalam perebutan gelar La Liga setelah mengalami kekalahan 2-1 dari Osasuna pada akhir pekan lalu. Hasil tersebut, ditambah dengan kemenangan 3-0 Barcelona atas Levante, membuat tim ibu kota turun ke peringkat kedua di kasta tertinggi Spanyol menjelang pertandingan akhir pekan ini.
Barcelona dapat sementara memperlebar keunggulan empat poin atas Real Madrid saat mereka menjamu Villarreal di Spotify Camp Nou pada Sabtu sore.
