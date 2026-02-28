Kylian Mbappe merasa bingung setelah mencetak rekor karier yang tidak diinginkan bersama Real Madrid

Mbappe akan absen dalam laga melawan rival Madrid, Getafe, pada Senin mendatang akibat masalah lutut yang terus mengganggunya dalam beberapa bulan terakhir. Masalah tersebut bermula dari cedera yang dialaminya dalam kekalahan 2-0 di kandang melawan Celta Vigo pada Desember lalu.

Pemain berusia 27 tahun itu bermain penuh 90 menit dalam kekalahan tersebut, sementara Williot Swedberg masuk sebagai pengganti dan mencetak dua gol di babak kedua dalam hasil yang mengejutkan. Namun, mantan pemain Paris Saint-Germain itu tidak dimainkan sebagai pengganti dalam kekalahan 2-1 di kandang melawan Manchester City di Liga Champions tiga hari kemudian, sebelum kembali bermain dalam kemenangan di Alaves seminggu setelah kekalahan dari Celta.

Setelah mencetak gol dalam kemenangan atas Sevilla sebelum libur Natal, Mbappe tidak tampil lagi hingga kekalahan di final Supercopa de Espana melawan Barcelona, setelah absen dalam kemenangan semifinal atas Atletico Madrid. Bahkan saat itu, penyerang Prancis tersebut hanya tampil sebagai pengganti saat Real Madrid berusaha menyelamatkan hasil pertandingan.

Kekalahan 3-2 tersebut pada akhirnya menyebabkan Xabi Alonso kehilangan jabatannya sebagai pelatih kepala Real Madrid.