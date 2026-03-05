Getty
Diterjemahkan oleh
Kylian Mbappe mendapat peringatan dari legenda Real Madrid, Luis Figo, bahwa "pengorbanan memiliki konsekuensinya" di tengah perjuangannya melawan cedera
Bayangan cedera mengancam Mbappe
Mbappe telah menjalani musim yang sangat produktif di Santiago Bernabeu, membuktikan dirinya sebagai pemain paling menentukan dalam skuad Real Madrid saat ini. Dengan raihan luar biasa sebanyak 38 gol di semua kompetisi, mantan bintang Paris Saint-Germain ini telah mengukuhkan statusnya sebagai penyerang utama klub. Namun, cedera serius kini mengancam musimnya, dengan cedera yang dialami pemain berusia 27 tahun ini berpotensi menghancurkan musimnya.
Pemain internasional Prancis ini absen dalam kekalahan Real Madrid melawan Osasuna pada Februari, yang awalnya dijelaskan sebagai keseleo lutut kiri. Namun, laporan selanjutnya menyarankan kerusakan tersebut bisa lebih parah, dengan kekhawatiran tentang robekan sebagian ligamen cruciatum posterior. Meskipun klub tetap optimis secara publik bahwa mereka akan memiliki pemain andalan mereka kembali untuk laga krusial babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, kenyataan medis menunjukkan dilema berbahaya antara kejayaan dan kesehatan jangka panjang.
- Mastercard
Figo merefleksikan kesalahan dalam kasus cedera pribadi.
Situasi ini telah mendorong ikon Real Madrid, Figo, untuk angkat bicara, memberikan peringatan tegas berdasarkan karier legendarisnya di ibu kota Spanyol. Berbicara dalam kapasitasnya sebagai duta Betfair, legenda Portugal itu menekankan bahwa keputusan akhir harus didasarkan pada perasaan internal pemain, bukan tekanan eksternal untuk tampil di panggung terbesar. Figo menyarankan bahwa terburu-buru kembali seringkali membawa konsekuensi berat yang seringkali tidak disadari pemain hingga terlambat.
"Cedera Mbappé benar-benar soal melihat, secara pribadi, apa yang sebenarnya dirasakan pemain. Apakah dia bisa mengambil risiko atau tidak, dan jika dengan mengambil risiko itu dia mungkin mengalami konsekuensi yang lebih buruk… Dalam kasus saya, pada beberapa kesempatan, saya memaksakan diri dan itu tidak berjalan baik, tetapi selalu karena saya ingin berada di lapangan… Setelah itu, pengorbanan itu membuahkan hasil," kata Figo, seperti dilaporkan oleh Mundo Deportivo.
Ruangan medis di Madrid tetap ramai.
Peringatan ini datang pada saat yang sensitif bagi Real, yang telah melihat kedalaman skuad mereka hancur akibat serangkaian cedera yang menimpa pemain-pemain bintang. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya di mana masalah kebugaran masih dapat diatasi, musim ini telah menyaksikan absennya Dani Carvajal dan Eder Militao dalam jangka panjang, sementara Rodrygo Goes baru-baru ini mengalami cedera ACL dan meniscus yang mengakhiri musimnya. Frekuensi cedera serius ini telah memicu sorotan terhadap persiapan fisik klub dan beban kerja yang luar biasa yang ditanggung oleh bintang-bintang elit.
Meskipun daftar cedera yang mengkhawatirkan, pelatih kepala Alvaro Arbeloa berusaha mempertahankan pandangan positif terkait penyerang andalannya. Pelatih tersebut baru-baru ini mengindikasikan bahwa Mbappe berpotensi kembali pada pertengahan Maret, jadwal yang akan membuatnya tersedia untuk fase krusial musim ini. Namun, kemungkinan kambuhnya cedera tidak hanya akan mengakhiri kampanyenya di level domestik tetapi juga dapat mengancam partisipasinya di Piala Dunia 2026, membuat klub dan negara berada dalam keadaan siaga tinggi.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sifat berulang dari cedera-cedera ini telah memaksa klub untuk menanggapi kekhawatiran yang semakin meningkat dari para penggemar terkait efisiensi departemen medis mereka. Dengan bintang seperti Jude Bellingham juga membutuhkan perhatian khusus, hierarki klub terpaksa turun tangan untuk mengelola kesejahteraan pemain. Untuk meredam spekulasi tentang ketegangan internal, Arbeloa telah menjelaskan bahwa mencari ahli eksternal adalah langkah proaktif yang diambil oleh institusi untuk memastikan perawatan terbaik bagi aset utama mereka.
Saat ini, semua mata tertuju pada lutut Mbappe saat penggemar Madrid menanti apakah bintang mereka akan mendengarkan peringatan dari legenda-legenda yang pernah bermain di klub tersebut. Real Madrid harus bermain tanpa bintang mereka lagi saat mereka bertandang ke Celta Vigo untuk laga La Liga berikutnya pada Jumat malam.
Iklan