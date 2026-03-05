Kylian Mbappe mendapat peringatan dari legenda Real Madrid, Luis Figo, bahwa "pengorbanan memiliki konsekuensinya" di tengah perjuangannya melawan cedera

Mbappe telah menjalani musim yang sangat produktif di Santiago Bernabeu, membuktikan dirinya sebagai pemain paling menentukan dalam skuad Real Madrid saat ini. Dengan raihan luar biasa sebanyak 38 gol di semua kompetisi, mantan bintang Paris Saint-Germain ini telah mengukuhkan statusnya sebagai penyerang utama klub. Namun, cedera serius kini mengancam musimnya, dengan cedera yang dialami pemain berusia 27 tahun ini berpotensi menghancurkan musimnya.

Pemain internasional Prancis ini absen dalam kekalahan Real Madrid melawan Osasuna pada Februari, yang awalnya dijelaskan sebagai keseleo lutut kiri. Namun, laporan selanjutnya menyarankan kerusakan tersebut bisa lebih parah, dengan kekhawatiran tentang robekan sebagian ligamen cruciatum posterior. Meskipun klub tetap optimis secara publik bahwa mereka akan memiliki pemain andalan mereka kembali untuk laga krusial babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, kenyataan medis menunjukkan dilema berbahaya antara kejayaan dan kesehatan jangka panjang.