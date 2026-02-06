Kylian Mbappe Kirim Juru Sita Ke Paris Saint-Germain! Bintang Real Madrid Tuntut Bayaran Tertunggak Dari Mantan Klub

Saat Mbappe terus menuntut persoalan finansial dari PSG, ia juga masih terpukul akibat kekalahan Real Madrid 4-2 dari Benfica di Liga Champions. Real Madrid memang mengalahkan Rayo Vallecano 2-1 pada akhir pekan lalu, dengan Mbappe mencetak gol penalti pada menit ke-100 untuk memastikan tiga poin penuh.

Setelah pertandingan melawan Benfica, bintang Prancis itu mengkritik rekan-rekan setimnya, dengan mengatakan kepada wartawan: “Ini bukan tentang kualitas, dan bukan tentang taktik. Ini tentang memiliki keinginan yang lebih besar daripada lawan Anda."

“Anda bisa melihat bahwa segalanya dipertaruhkan bagi Benfica, dan Anda tidak bisa melihat itu pada kami, dan itu masalahnya. Sebelum pertandingan, kedua tim memiliki sesuatu untuk diperjuangkan: kami berada di delapan besar, dan Benfica berada di antara 24 tim. Kami melihatnya dari Benfica, tetapi Anda tidak melihatnya dari kami."

“Saya tidak punya penjelasan lagi. [Pertandingan di Benfica] tidak sama seperti saat melawan Villarreal, dan itu masalahnya. Kami tidak konsisten dalam permainan kami. Kami harus menyelesaikan itu. Kami tidak bisa melakukannya satu hari, lalu tidak di hari berikutnya. Tim juara tidak akan melakukan itu. Kami masih punya dua pertandingan lagi, dan itu sedikit menyakitkan. Kami ingin punya waktu di bulan Februari untuk memperbaiki permainan kami, dan kami malah akan bermain di babak play-off.”

Ia menambahkan: “Apa yang kami lakukan hari ini tidak normal. Kami memiliki tujuan yang jelas untuk finis di delapan besar agar memiliki dua pertandingan lebih sedikit dan mengurangi beban, tetapi kami memulai dengan sangat buruk."

“Mereka pantas mencetak gol lebih dulu. Kami memiliki satu peluang dan mencetak gol. Saya pikir itu akan membuat kami masuk ke dalam permainan, tetapi justru sebaliknya. Mereka lebih baik dan jika mereka unggul 5-1 saat jeda, itu tidak akan mengejutkan siapa pun.”

“Kami keluar dengan niat untuk mengubah apa yang telah terjadi. Kami kebobolan gol yang sedikit menyakitkan karena berasal dari permainan langsung, dan dari situ permainan berakhir. Ketika Anda tertinggal satu gol, Anda mencoba untuk menekan, tetapi lawan membuang-buang waktu dan itu bagian dari permainan. Kami tidak mengatur tempo atau menunjukkan kreativitas yang cukup untuk menciptakan peluang yang jelas.”