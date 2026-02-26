Asal mula masalah ini dapat ditelusuri kembali ke pertandingan pada 7 Desember melawan Celta Vigo, yang menandai berakhirnya performa fisik yang luar biasa yang ditunjukkan Mbappe di awal musim. Meskipun klub berusaha menangani cedera tersebut secara internal, pemulihan penuh tetap sulit dicapai. Kejuaraan Dunia yang akan datang menambah lapisan kompleksitas yang signifikan pada situasi ini, karena memilih operasi akan sangat membahayakan peluang penyerang tersebut untuk memimpin negaranya di panggung sepak bola terbesar.

Berfokus pada melindungi mimpinya di Piala Dunia, bintang Prancis ini dengan tegas menentang intervensi bedah, memilih untuk mengandalkan rehabilitasi konservatif. Dalam koordinasi erat dengan staf medis Real Madrid, Mbappe aktif berkonsultasi dengan spesialis eksternal untuk mencari alternatif yang layak. Meskipun belum ada jadwal pasti untuk kembalinya dia, terdapat kesepakatan yang kuat antara pemain dan klub bahwa dia tidak akan kembali ke lapangan hingga benar-benar sehat.