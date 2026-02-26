AFP
Kylian Mbappe berharap dapat menghindari operasi untuk cedera lutut yang telah dideritanya selama tiga bulan, sementara bintang Real Madrid ini berusaha mempertahankan impiannya untuk berlaga di Piala Dunia
Krisis lutut Mbappe yang berkepanjangan
Keteguhan Mbappe dalam membawa Madrid meraih trofi terlihat jelas dalam final Supercopa melawan Barcelona di Jeddah. Awalnya, staf teknis telah merancang protokol yang hati-hati, berencana untuk menepikan bintang Prancis itu selama tiga minggu penuh agar sendi yang meradang dapat pulih sepenuhnya. Namun, besarnya taruhan dalam El Clasico yang menentukan trofi membuat rencana konservatif tersebut akhirnya ditinggalkan, karena penyerang tersebut memaksakan tubuhnya hingga batas maksimal. Taruhan terukur tersebut kini tampaknya berbalik menjadi bumerang. Setelah flare-up mendadak dan rasa sakit yang tajam dan kembali muncul selama sesi latihan Selasa, Mbappe terpaksa menghentikan aktivitas fisik di lapangan. AS melaporkan bahwa ia saat ini sedang menjalani evaluasi mendalam dengan tenaga medis spesialis, berusaha menentukan asal mula anatomis yang tepat dari rasa sakit kronis ini dan mendapatkan diagnosis definitif sebelum situasi memburuk lebih lanjut.
Mengelola masalah yang berkepanjangan sejak Desember
Asal mula masalah ini dapat ditelusuri kembali ke pertandingan pada 7 Desember melawan Celta Vigo, yang menandai berakhirnya performa fisik yang luar biasa yang ditunjukkan Mbappe di awal musim. Meskipun klub berusaha menangani cedera tersebut secara internal, pemulihan penuh tetap sulit dicapai. Kejuaraan Dunia yang akan datang menambah lapisan kompleksitas yang signifikan pada situasi ini, karena memilih operasi akan sangat membahayakan peluang penyerang tersebut untuk memimpin negaranya di panggung sepak bola terbesar.
Berfokus pada melindungi mimpinya di Piala Dunia, bintang Prancis ini dengan tegas menentang intervensi bedah, memilih untuk mengandalkan rehabilitasi konservatif. Dalam koordinasi erat dengan staf medis Real Madrid, Mbappe aktif berkonsultasi dengan spesialis eksternal untuk mencari alternatif yang layak. Meskipun belum ada jadwal pasti untuk kembalinya dia, terdapat kesepakatan yang kuat antara pemain dan klub bahwa dia tidak akan kembali ke lapangan hingga benar-benar sehat.
Perjuangan untuk mencapai performa puncak
Tidak menjadi rahasia lagi bahwa Mbappe telah bermain dengan rasa sakit yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, faktor yang jelas menghambat level performanya. Setelah merasakan cedera tersebut lagi pada Selasa, ia absen dari Bernabeu dalam laga Liga Champions melawan Benfica. Saat ini, ia sedang berusaha menghilangkan rasa sakit yang menghalanginya untuk tampil di level dunia yang telah ia tunjukkan sepanjang musim ini.
Real Madrid sangat membutuhkan bakat dan kemampuan mencetak golnya untuk kembali ke tim, tetapi mereka membutuhkan pemain Prancis ini untuk berada dalam kondisi fisik puncak, bukan tampil secara sporadis berdasarkan ambang rasa sakitnya. Tanpa laporan medis resmi yang dikeluarkan mengenai tingkat keparahan cederanya, suasana di Valdebebas telah berubah dari membahas "ketidaknyamanan" menjadi mengakui adanya cedera resmi.
Mencari solusi jangka panjang
Perhatian kini beralih ke analisis medis mendalam dan konsultasi spesialis. Dipimpin oleh Nico Mihic, kepala petugas medis Real Madrid, klub tersebut secara intensif menjajaki opsi non-bedah untuk mengobati cedera lutut Mbappe. Tujuannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat: memungkinkan Mbappe membantu Madrid dalam perburuan trofi sambil menjaga kebugarannya di puncak untuk Piala Dunia mendatang.
Seiring mendekati fase krusial akhir musim, Los Blancos tidak bisa membiarkan absennya pemain bintang mereka terlalu lama. Namun, mengelola cedera ini dengan buruk pada tahap ini berisiko menyebabkan kerusakan fisik total. Oleh karena itu, baik klub maupun pemain sedang mempertimbangkan dengan cermat semua saran ahli untuk memastikan pemulihan yang stabil, memungkinkan Mbappe untuk kembali menemukan kecepatan eksplosifnya dan memimpin serangan baik untuk klub maupun negaranya.
