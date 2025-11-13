Getty Images Sport
'Kylian Mbappe Baru' Milik RB Leipzig Jadi Buruan Liverpool, Manchester City, Real Madrid & Barcelona
Diomande mengguncang Bundesliga
Diomande sedang dalam performa yang luar biasa akhir-akhir ini, mencetak tiga gol dan tiga assist dalam tiga pertandingan Bundesliga terakhirnya. Setelah tampil sepuluh kali di liga, di mana ia menjadi starter dalam enam pertandingan, wonderkid asal Pantai Gading tersebut telah terlibat langsung dalam gol setiap 89 menit, sebuah angka yang mencengangkan bagi pemain mana pun, terutama bagi seseorang yang baru bermain kurang dari setahun di Eropa dan baru akan berusia 19 tahun pada hari Jumat.
Perkembangan Diomande sungguh spektakuler. Dia melakoni debut profesionalnya di Santiago Bernabeu melawan Real Madrid pada Maret 2025, saat masih bermain untuk Leganes. Pada tahun 2022, pemain kelahiran Abidjan itu pindah ke Amerika Serikat, bergabung dengan DME Academy di Florida. Selama tiga tahun di Amerika Serikat, ia menimba pengalaman dan mengasah kemampuannya bersama tim utama Yulee High School, serta klub United Premier Soccer League, Frenzi. Selama bergabung dengan DME Academy, ia bahkan mengikuti uji coba di klub Liga Primer Skotlandia Celtic.
Namun, perjalanannya tidak mulus. "Saya pergi ke AS untuk belajar dan bermain sepakbola," ujar Diomande kepada Transfermarkt padabulan Oktober. "Saya mencoba beberapa tim [MLS] seperti Colorado Rapids dan Charlotte FC, tetapi tidak berhasil. Saya akhirnya menyadari bahwa [AS] tidak tepat untuk saya. Di sana sepakbola tidak sehebat basket atau American Football."
Tim elite Eropa memantau perkembangan Diomande
Penampilannya yang memukau dan dampaknya yang luar biasa di sepertiga akhir lapangan untuk Leipzig tidak luput dari perhatian. Menurut SPORT BILD, para pencari bakat dari klub-klub besar Eropa secara rutin hadir di pertandingan klub Jerman tersebut. Video Diomande khususnya diminta untuk memantau dan mengevaluasi sang pemain. Laporan tersebut menambahkan bahwa klub-klub seperti Madrid, Barcelona,
Liverpool, City dan PSG sedang memantau Diomande, dengan keyakinan bulat bahwa ia memiliki potensi untuk mencapai level yang sama dengan Mbappe dan Dembele.
Kemungkinan besar salah satu klub papan atas akan merekrut Diomande musim panas mendatang, tetapi direktur pelaksana Leipzig Marcel Schafer ingin memastikan pemain tersebut tetap di klub untuk melanjutkan perkembangannya.
"Jika itu terjadi, itu akan menjadi validasi lain atas pekerjaan kami," ujar Schafer kepada SPORT BILD baru-baru ini. "Namun, kami sedang merencanakan dengan matang skuad kami saat ini setelah musim panas dan selalu menekankan niat kami untuk membangun tim inti baru setelah restrukturisasi. Tim inti ini sedang terbentuk dan akan memberi kami banyak kepuasan."
"Yan telah beradaptasi dengan sangat cepat bersama kami di Bundesliga. Terutama mengingat dia masih dalam tahun pertamanya sebagai pemain profesional dan masih sangat muda. Dia berada di jalur yang tepat, tetapi seperti semua pemain kami lainnya, dia masih memiliki banyak potensi untuk berkembang. Kami sangat menantikan untuk mewujudkan potensi itu bersama-sama di tahun-tahun mendatang."
Vinicius Junior dan Mbappe jadi panutan Diomande
Diomande, seorang pemain sayap kiri, akan menarik perbandingan yang jelas dengan beberapa nama besar yang bermain atau pernah bermain di posisi yang sama, seperti Vinicius Junior dan Mbappe. Dalam wawancara yang sama dengan Transfermarkt, Diomande mengaku ingin meniru gaya bermain pemain nomor 7 Real Madrid tersebut, sekaligus menambahkan bahwa ia mengagumi mentalitas Mbappe.
“Saya pikir Vinicius Junior adalah pemain terbaik di posisinya,” kata Diomande. “Soal mental, panutan saya adalah Kylian Mbappe. Saya pikir Anda harus memiliki mentalitas yang baik. Saya pikir jika hati dan pikiran Anda baik, maka Anda akan baik-baik saja secara keseluruhan. Saya berusaha keras untuk mengembangkannya.”
"Saya suka meniru banyak pemain. Negara saya punya banyak contoh bagus. Pemain yang bermain dengan penuh semangat, seperti Gervinho, Yaya Toure dan Max Gradel, tetapi pemain idola saya bukan dari negara saya. Pemain favorit saya adalah Cristiano Ronaldo."
Leipzig patok harga €100 juta untuk Diomande
Leipzig mengontrak Diomande hanya dengan €20 juta (£17 juta/$23 juta) di musim panas. Kontraknya, yang berlaku hingga 2030, tidak memuat klausul pelepasan. Oleh karena itu, Die Roten Bullen telah mematok harga yang sangat tinggi, yaitu €100 juta (£88 juta/$116 juta), menurut Sky Germany.
