'Kylian Mbappe Baru' Milik RB Leipzig Jadi Buruan Liverpool, Manchester City, Real Madrid & Barcelona

Diomande sedang dalam performa yang luar biasa akhir-akhir ini, mencetak tiga gol dan tiga assist dalam tiga pertandingan Bundesliga terakhirnya. Setelah tampil sepuluh kali di liga, di mana ia menjadi starter dalam enam pertandingan, wonderkid asal Pantai Gading tersebut telah terlibat langsung dalam gol setiap 89 menit, sebuah angka yang mencengangkan bagi pemain mana pun, terutama bagi seseorang yang baru bermain kurang dari setahun di Eropa dan baru akan berusia 19 tahun pada hari Jumat.

Perkembangan Diomande sungguh spektakuler. Dia melakoni debut profesionalnya di Santiago Bernabeu melawan Real Madrid pada Maret 2025, saat masih bermain untuk Leganes. Pada tahun 2022, pemain kelahiran Abidjan itu pindah ke Amerika Serikat, bergabung dengan DME Academy di Florida. Selama tiga tahun di Amerika Serikat, ia menimba pengalaman dan mengasah kemampuannya bersama tim utama Yulee High School, serta klub United Premier Soccer League, Frenzi. Selama bergabung dengan DME Academy, ia bahkan mengikuti uji coba di klub Liga Primer Skotlandia Celtic.

Namun, perjalanannya tidak mulus. "Saya pergi ke AS untuk belajar dan bermain sepakbola," ujar Diomande kepada Transfermarkt pada bulan Oktober. "Saya mencoba beberapa tim [MLS] seperti Colorado Rapids dan Charlotte FC, tetapi tidak berhasil. Saya akhirnya menyadari bahwa [AS] tidak tepat untuk saya. Di sana sepakbola tidak sehebat basket atau American Football."