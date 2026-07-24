Kurangnya Rasa Hormat Dekatkan Bintang Barcelona ke Pintu Keluar

Barcelona masih belum mampu menentukan sikap akhir mereka terkait Ferran Torres, karena klub Catalan itu hingga kini tidak memiliki informasi yang jelas mengenai masa depan sang pemain, kecuali beberapa komunikasi dengan lingkaran terdekatnya.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona sepenuhnya menyadari bahwa Torres mungkin sudah menerima sejumlah tawaran, dan menunggu digelarnya pertemuan penentu untuk memutuskan situasi ini, mengingat kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Menurut laporan, Ferran mengantongi setidaknya dua tawaran besar, dan ia juga merasa kecewa terhadap Barcelona karena cara ia dinilai selama beberapa bulan terakhir.

Meski angka-angka statistiknya membuatnya layak menjadi pemain inti, klub Catalan itu tetap meragukan kelanjutan kariernya di sana, yang berujung pada pembekuan negosiasi perpanjangan kontraknya.

Barcelona ingin mempertahankan sang pemain, tetapi mereka dituntut untuk mengerahkan upaya maksimal guna meyakinkannya, terutama karena hubungan kedua belah pihak sempat mengalami kerenggangan.

Ferran, yang telah memberikan segalanya demi mengenakan jersey Barcelona, merasa lebih dihargai di luar klub dibandingkan dengan apa yang ia rasakan di dalamnya.