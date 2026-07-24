Goal.com
LiveTiket
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kurangnya Rasa Hormat Dekatkan Bintang Barcelona ke Pintu Keluar

Transfers
LaLiga
Barcelona
F. Torres
Paris Saint-Germain
Spanyol

Barcelona masih belum mampu menentukan sikap akhir mereka terkait Ferran Torres, karena klub Catalan itu hingga kini tidak memiliki informasi yang jelas mengenai masa depan sang pemain, kecuali beberapa komunikasi dengan lingkaran terdekatnya. 

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona sepenuhnya menyadari bahwa Torres mungkin sudah menerima sejumlah tawaran, dan menunggu digelarnya pertemuan penentu untuk memutuskan situasi ini, mengingat kontraknya berakhir pada musim panas 2027.

Menurut laporan, Ferran mengantongi setidaknya dua tawaran besar, dan ia juga merasa kecewa terhadap Barcelona karena cara ia dinilai selama beberapa bulan terakhir. 

Meski angka-angka statistiknya membuatnya layak menjadi pemain inti, klub Catalan itu tetap meragukan kelanjutan kariernya di sana, yang berujung pada pembekuan negosiasi perpanjangan kontraknya.

Barcelona ingin mempertahankan sang pemain, tetapi mereka dituntut untuk mengerahkan upaya maksimal guna meyakinkannya, terutama karena hubungan kedua belah pihak sempat mengalami kerenggangan. 

Ferran, yang telah memberikan segalanya demi mengenakan jersey Barcelona, merasa lebih dihargai di luar klub dibandingkan dengan apa yang ia rasakan di dalamnya.

  • Ferran TorresGetty

    Torres terpukul secara psikologis akibat penundaan urusan perpanjangan kontraknya

    Ferran Torres mencuri perhatian selama Piala Dunia, setelah mencetak gol penentu di partai final, namun tidak berhenti sampai di situ, karena Luis de la Fuente mengandalkannya sebagai kartu truf, dan ia menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di sepertiga area serang timnas Spanyol.

    Pergerakannya yang cerdas, umpan-umpan krusialnya, serta gol-golnya membuktikan ketepatan keputusan pelatih Spanyol untuk mengandalkannya, terlebih ia meraih statistik yang bagus bersama Barcelona meski kerap kali harus memulai laga dari bangku cadangan.

    Sepanjang musim lalu, Ferran Torres melewati periode-periode sulit, terutama karena ia terus bersaing untuk posisi yang sama dengan Robert Lewandowski, bahkan pada saat-saat ketika penyerang asal Polandia itu jauh dari level permainan terbaiknya. 

    Pelatih Hansi Flick juga lebih memilih mengandalkan Dani Olmo sebagai penyerang palsu dalam salah satu laga krusial menghadapi Atletico Madrid, sehingga membuat Ferran tetap berada di bangku cadangan.

    Selain itu, penundaan urusan perpanjangan kontraknya meninggalkan dampak yang jelas bagi sang pemain, terlebih persoalan itu baru dibahas secara serius setelah munculnya rumor yang membicarakan kemungkinan kepergiannya.

    • Iklan
  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Ferran Torres Mencari Kejelasan

    Meskipun demikian, situasinya tidak tampak mustahil untuk dipecahkan, karena Ferran Torres selalu ingin bermain untuk Barcelona, ia juga sangat dicintai di dalam ruang ganti, serta menjalin hubungan yang kuat dengan sejumlah pilar utama dalam proyek klub.

    Namun, pemain itu juga mencari kejelasan. Selama beberapa bulan terakhir, nama Barcelona lebih banyak dikaitkan dengan rencana untuk merekrut Julian Alvarez, sementara Ferran tidak dipandang sebagai alternatif utama atau salah satu tiang penopang proyek tersebut. 

    Selain itu, perekrutan baru di posisi sayap dapat membuat peluang Torres untuk tampil di musim mendatang menjadi semakin rumit.

    Dalam situasi seperti ini, Paris Saint-Germain dan salah satu klub Liga Premier Inggris muncul untuk menjajaki kemungkinan merekrutnya, dan hingga kini, kedua klub tersebut tidak akan mengambil langkah resmi sebelum mendapatkan persetujuan pemain itu, yang saat ini sedang diupayakan.

  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Torres Tidak Puas dengan Apa yang Dialaminya di Barcelona

    Seperti yang beredar dalam beberapa jam terakhir, muncul kabar mengenai ketertarikan Atletico Madrid untuk merekrut Ferran Torres, terutama karena ia menghabiskan liburan musim panasnya di Ibiza bersama sejumlah pemain klub ibu kota tersebut. Namun, tampaknya penuntasan kesepakatan ini akan menjadi rumit tanpa adanya kesepakatan terkait Alvarez, terlebih Atletico tidak ingin bintangnya itu pindah ke Barcelona.

    Tawaran Paris Saint-Germain tetap menjadi yang paling menggiurkan bagi Torres, baik dari sisi olahraga maupun finansial, ditambah kehadiran Luis Enrique, pelatih yang memainkan peran sentral dalam perjalanan kariernya dan memberinya kepercayaan di timnas Spanyol sejak tahun-tahun awalnya.

    Barcelona diperkirakan akan bergerak dengan lebih serius, mulai pekan depan, ketika mereka akan berupaya meyakinkan sang pemain untuk memperpanjang kontraknya pada September mendatang. Namun, manajemen klub menyadari bahwa mereka perlu menangani masalah ini dengan hati-hati.

    Tidak seorang pun di dalam Barcelona yang bisa menjamin tempat inti bagi Ferran, tetapi sang pemain merasa bahwa ia layak mendapatkan penghormatan yang lebih besar, baik di level olahraga maupun finansial. Di sisi lain, klub tidak berniat masuk ke dalam adu tawaran finansial untuk mempertahankannya.

    Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada keputusan Ferran Torres sendiri, yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya puas dengan apa yang ia alami selama beberapa bulan terakhir di dalam tembok klub Catalan tersebut.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Club Friendlies
Barcelona crest
Barcelona
BAR
CE Europa crest
CE Europa
CEE
Club Friendlies
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG