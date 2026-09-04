Kunjungan Carlo Ancelotti ke Real Madrid: bos Brasil mendukung Jose Mourinho di Valdebebas

Mantan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti melakukan kunjungan spesial ke Real Madrid City menjelang sesi latihan tim utama di Valdebebas. Pelatih kepala tim nasional Brasil saat ini itu mengunjungi tempat kerjanya yang lama untuk menyapa pelatih Jose Mourinho, staf kepelatihannya, dan beberapa mantan pemainnya.

Kunjungan kejutan tersebut menghadirkan momen berkesan di kompleks latihan, dengan Ancelotti meluangkan waktu untuk berbicara langsung kepada Real Madrid Television mengenai hubungannya yang masih terjalin dengan klub dan pelatih mereka saat ini.

Ancelotti mengungkapkan kegembiraannya yang besar melihat Mourinho kembali memimpin raksasa Spanyol tersebut, sembari mendukung juru taktik asal Portugal itu untuk menikmati musim yang sukses.







