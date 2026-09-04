AFP
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Kunjungan Carlo Ancelotti ke Real Madrid: bos Brasil mendukung Jose Mourinho di Valdebebas
Ancelotti kembali ke Ciudad Real Madrid
Mantan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti melakukan kunjungan spesial ke Real Madrid City menjelang sesi latihan tim utama di Valdebebas. Pelatih kepala tim nasional Brasil saat ini itu mengunjungi tempat kerjanya yang lama untuk menyapa pelatih Jose Mourinho, staf kepelatihannya, dan beberapa mantan pemainnya.
Kunjungan kejutan tersebut menghadirkan momen berkesan di kompleks latihan, dengan Ancelotti meluangkan waktu untuk berbicara langsung kepada Real Madrid Television mengenai hubungannya yang masih terjalin dengan klub dan pelatih mereka saat ini.
Ancelotti mengungkapkan kegembiraannya yang besar melihat Mourinho kembali memimpin raksasa Spanyol tersebut, sembari mendukung juru taktik asal Portugal itu untuk menikmati musim yang sukses.
- AFP
Ancelotti mendukung Mourinho untuk sukses
Ancelotti menyoroti persahabatan lamanya dan rasa hormat profesionalnya terhadap Mourinho, seraya menjelaskan bagaimana keduanya rutin berhubungan dan saling bertukar pandangan teknis.
"Hubungan kami sangat baik dan sudah terjalin sejak lama," kata Ancelotti kepada Real Madrid TV. "Kami sering bertukar ide dan pesan. Saya senang dia ada di sini karena dia bisa menikmati klub hebat seperti Real Madrid yang sangat dia kenal, dan saya yakin dia akan melakukannya dengan sangat baik."
"Jose adalah pelatih hebat, dan saya yakin dia akan melakukan pekerjaan hebat di sini," tambah Ancelotti. "Dalam pertandingan pertama mereka sedikit kesulitan, tetapi secara bertahap tim bermain lebih baik di laga kedua, dan mereka tampil luar biasa melawan Real Sociedad."
Warisan bersama para juara nomaden
Pertemuan itu menegaskan ikatan unik antara dua manajer paling sarat gelar dalam sepakbola modern. Ancelotti secara resmi menggantikan Mourinho di Santiago Bernabeu pada 2013, dan terkenal karena mempersembahkan gelar Liga Champions kesepuluh yang bersejarah bagi klub, La Decima, pada musim debutnya dengan membangun di atas fondasi skuad kompetitif yang ditinggalkan Mourinho.
Kedua ahli taktik itu memiliki karier yang sangat paralel sebagai pengembara sepakbola multibahasa. Ancelotti pernah melatih di lima liga top Eropa, sementara Mourinho pernah melatih di tiga liga top Eropa, di samping kiprah di Portugal dan Turki.
Selain itu, kedua manajer juga sama-sama memenangkan gelar liga di Serie A, LaLiga bersama Real Madrid, dan Premier League bersama Chelsea.
- Cordon Press/Miguelez Sports
Jadwal penting menanti Real Madrid
Ancelotti menegaskan bahwa Real Madrid memasuki fase vital dalam musim ini seiring jadwal pertandingan yang kian padat di berbagai ajang.
"Sekarang pertandingan-pertandingan penting akan segera dimulai: LaLiga, pertandingan melawan Real Betis, dan Liga Champions," ujar Ancelotti. "Saya pikir tim ini sudah sangat siap, dengan para rekrutan baru memberikan banyak kontribusi, dan saya yakin ini akan menjadi musim yang hebat bagi Real Madrid."
Skuad Mourinho kini akan menuntaskan persiapan mereka di Valdebebas untuk laga liga berikutnya melawan Real Betis sebelum memulai kampanye Eropa mereka.
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