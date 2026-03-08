Getty Images
KSI duduk dan merayakan bersama Andy Carroll selama pertandingan pertamanya sebagai pemilik sebagian Dagenham & Redbridge
Bertemu dengan ikon Liga Premier
Ini merupakan pengenalan yang tepat bagi tokoh media sosial tersebut, yang baru saja menandatangani kesepakatan untuk menjadi pemegang saham utama dan mitra strategis setelah berbulan-bulan negosiasi rahasia. Influencer tersebut didampingi oleh mantan striker Liverpool dan Newcastle United, Andy Carroll, yang bergabung dengan Daggers tahun lalu. Penyerang senior tersebut, yang saat ini absen karena operasi, duduk bersama keluarganya dan KSI saat mereka menyaksikan gol Aradmide Oteh di babak kedua yang memastikan tiga poin. Anak-anak Carroll dilaporkan antusias untuk berfoto dengan pemilik baru, sementara pejabat klub bahkan mengubah susunan tempat duduk untuk memastikan para bintang dapat duduk bersama.
Sebuah impian yang terwujud bagi bintang Sidemen
Bagi KSI, yang nama aslinya adalah Olajide Olatunji, langkah masuk ke ruang direksi merupakan puncak dari ambisiseumur hidupnya untuk memiliki sebuah tim. Setelah berbulan-bulan negosiasi rahasia, ia secara resmi bergabung dengan klub divisi keenam sebagai pemilik bersama dan mitra strategis. Ia disambut meriah oleh para penggemar saat tiba di stadion, melakukan putaran lapangan sambil menandatangani tanda tangan untuk kerumunan yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pertandingan kandang pekan sebelumnya.
"Saya telah menonton Dagenham selama berbulan-bulan melalui siaran langsung YouTube saya. Ada banyak naik, banyak turun, dan banyak momen yang menjengkelkan," ungkap KSI selama pertandingan pertamanya dalam kapasitas resmi. "Tapi berada di sini, mencium aroma lapangan, melihat para penggemar, melihat kegembiraan, dan merasakan getaran di udara. Rasanya luar biasa. Saya selalu ingin memiliki klub sepak bola, sejak saya masih muda bermain FIFA dan Football Manager. Ini adalah panggilan bagi saya."
Paparan global dan Model Wrexham
Kedatangan sosok influencer media sosial sebesar ini telah memberikan dampak nyata pada profil Daggers. Dengan jangkauan global yang mencakup beberapa benua, mitra baru ini yakin bahwa kehadirannya akan mengubah posisi komersial klub. Peningkatan jumlah penonton menjadi 2.281 orang dalam pertandingan melawan Dorking dianggap sebagai awal dari strategi besar untuk menempatkan tim London Timur ini di peta.
"Saya tidak tahu bagaimana hal itu akan terjadi, tapi saya tahu saya akan melakukannya suatu saat nanti. Saya melihat beberapa klub, tapi ada sesuatu tentang Dagenham & Redbridge yang membuat saya tertarik," tambah KSI. "Saya akan membawa eksposur, eksposur besar-besaran. Saya memiliki audiens global dari Amerika, Australia hingga Inggris. Saya memiliki audiens di mana-mana. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia akan menonton. Banyak orang bahkan tidak tahu tentang Dagenham & Redbridge sebelum pengumuman ini. Sekarang, klub ini sudah masuk radar. Sudah berada di panggung dunia."
Ambisi untuk Liga Premier
Membandingkan secara tak terhindarkan dengan kemunculan Wrexham yang didukung Hollywood, KSI tidak menyembunyikan ambisi besarnya untuk masa depan klub. Meskipun Daggers saat ini berkompetisi di divisi keenam piramida sepak bola Inggris setelah degradasi musim lalu, pemilik baru yakin batas atas proyek ini adalah puncak sepak bola profesional, asalkan mereka tetap sabar dengan prosesnya.
"Dagenham terlihat sedikit tanpa arah karena mereka belum memiliki pemilik yang ingin dan peduli sebanyak yang saya lakukan," jelas KSI. "Bagi saya, dengan segala yang telah saya lakukan dengan sepenuh hati, saya pasti akan berhasil. Saya tahu ini akan sulit. Saya telah mengatakan bahwa saya ingin membawa klub ini ke Premier League, dan saya yakin kita bisa membawa Dagenham & Redbridge ke Premier League. Tapi ini harus dilakukan langkah demi langkah."
