KSI duduk dan merayakan bersama Andy Carroll selama pertandingan pertamanya sebagai pemilik sebagian Dagenham & Redbridge

Bagi KSI, yang nama aslinya adalah Olajide Olatunji, langkah masuk ke ruang direksi merupakan puncak dari ambisiseumur hidupnya untuk memiliki sebuah tim. Setelah berbulan-bulan negosiasi rahasia, ia secara resmi bergabung dengan klub divisi keenam sebagai pemilik bersama dan mitra strategis. Ia disambut meriah oleh para penggemar saat tiba di stadion, melakukan putaran lapangan sambil menandatangani tanda tangan untuk kerumunan yang hampir dua kali lipat dibandingkan dengan pertandingan kandang pekan sebelumnya.

"Saya telah menonton Dagenham selama berbulan-bulan melalui siaran langsung YouTube saya. Ada banyak naik, banyak turun, dan banyak momen yang menjengkelkan," ungkap KSI selama pertandingan pertamanya dalam kapasitas resmi. "Tapi berada di sini, mencium aroma lapangan, melihat para penggemar, melihat kegembiraan, dan merasakan getaran di udara. Rasanya luar biasa. Saya selalu ingin memiliki klub sepak bola, sejak saya masih muda bermain FIFA dan Football Manager. Ini adalah panggilan bagi saya."