Pertandingan antara Atlético Madrid melawan Barcelona berakhir dengan kemenangan tim Catalan dengan skor 2-1, sebuah momen yang mungkin menjadi penentu dalam perburuan gelar, terutama setelah kekalahan Real Madrid pada putaran yang sama, yang membuat Barcelona unggul 7 poin di puncak klasemen La Liga.

Robert Lewandowski mencetak gol kedua pada menit ke-88, memberikan timnya tiga poin berharga, namun hal yang paling menarik perhatian bukanlah perayaan kemenangan bersama, melainkan reaksi salah satu bintang utama tim: Lamine Yamal tidak ikut merayakan bersama rekan-rekannya setelah gol kemenangan, melainkan tetap berdiri sendirian di sisi lapangan yang berlawanan, tanpa menunjukkan antusiasme apa pun, lalu langsung menuju terowongan yang mengarah ke ruang ganti.