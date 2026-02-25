Krisis Sepakbola Italia: Serie A Terancam Tanpa Wakil Di Fase Gugur Liga Champions Untuk Pertama Kalinya Sejak 1987

Gengsi Serie A kini berada di ujung tanduk saat sepakbola Italia berdiri di tepi jurang "debakel" Liga Champions. Sejak diperkenalkannya kembali format gugur standar pada musim 2003/04, setidaknya selalu ada satu wakil dari semenanjung Italia di fase akhir. Kenyataannya, kita harus kembali ke musim 1987/88, saat Napoli yang diperkuat Diego Maradona tumbang dari Real Madrid di putaran pertama, untuk menemukan tahun di mana Italia absen sepenuhnya dari fase krusial kompetisi elite Eropa tersebut.

Rekor membanggakan tersebut kini terancam sirna menyusul malam horor di Giuseppe Meazza. Tersingkirnya Inter Milan secara mengejutkan di tangan debutan Norwegia Bodo/Glimt telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh benua. Hasil ini meninggalkan Juventus dan Atalanta sebagai harapan terakhir untuk mencegah kegagalan total, meskipun tugas yang menanti keduanya tergolong sangat masif dan hampir mustahil.

Juventus saat ini tertinggal agregat 5-2 menjelang laga kandang mereka di Turin melawan Galatasaray, sementara Atalanta harus membalikkan defisit 2-0 melawan Borussia Dortmund. Kekalahan agregat 5-2 Inter - setelah sebelumnya mencapai final musim lalu - menandai sejarah memalukan bagi Nerazzurri.

"Ini adalah peringatan besar bagi sepakbola Italia," ujar jurnalis Italia Daniele Verri dikutip dari BBC. "Jika mereka semua tersingkir, itu akan menjadi bencana total bagi klub-klub kami."