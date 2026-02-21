Getty Images
Krisis Juventus Berlanjut, Dipermalukan Como Di Kandang
Juve tak mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang
Krisis Juventus masih belum berakhir setelah mereka dipaksa mengakui keunggulan Como dengan skor 2-0 di Stadion Alliaz, Sabtu (21/2) malam WIB, dalam lanjutan Serie A.
Juventus tidak bisa memanfaatkan keunggulan bermain di kandang, dan justru tertinggal terlebih dulu pada menit ke-11. Anastasios Douvikas menguasai bola dan mengoper kepada Mergim Vojvoda di sisi kanan. Pemain Kosovo itu menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak 18 meter. Michele Di Gregorio sempat menepisnya, tetapi tidak dapat mencegah bola masuk ke gawang.
Gol kedua tercipta saat pertandingan memasuki menit ke-61. Como melakukan serangan balik dari sepak pojok Juventus yang kurang baik. Maximo Perrone membawa bola hingga ke ujung lapangan sebelum melihat Lucas Da Cunha di sisi kanan yang berlari ke dalam kotak penalti yang selanjutnya mengirimkan umpan silang rendah ke Maxence Caqueret untuk menceploskan bola ke gawang kosong.
Como kini hanya berselisih satu poin dengan Bianconeri
Hasil ini membuat Juventus melalui lima laga beruntun di semua kompetisi, tiga di antaranya di Serie A, tanpa kemenangan yang mengundang ejekan dari fans mereka. Kemenangan sebetulnya bisa mengangkat Juve ke posisi empat menggeser Napoli, tetapi mereka kini tetap menempati peringkat lima dengan 46 poin. Bianconeri berselisih satu angka dari Napoli. Sementara Como di posisi keenam, dan kini berada satu poin di belakang Juventus.
Mendapat tantangan berat untuk bertahan di Liga Champions
Di tengah upaya mereka untuk bisa berkompetisi di Eropa melalui Serie A, Juventus kini dihadapkan tantangan berat guna mengamankan posisi di Liga Champions. Mereka akan kedatangan klub Turki Galatasaray di leg kedua play-off 16 Besar, Kamis (26/2) dini hari WIB. Mereka harus mengejar ketertinggalan 5-2 supaya bisa bertahan di kompetisi ini. Sedangkan Como yang sedang mengincar posisi Juventus bakal menjamu Lecce di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Sabtu (28/2) malam WIB.
Susunan pemain
Juventus: Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda.
Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas.
