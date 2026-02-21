Krisis Juventus Berlanjut, Dipermalukan Como Di Kandang

Krisis Juventus masih belum berakhir setelah mereka dipaksa mengakui keunggulan Como dengan skor 2-0 di Stadion Alliaz, Sabtu (21/2) malam WIB, dalam lanjutan Serie A.

Juventus tidak bisa memanfaatkan keunggulan bermain di kandang, dan justru tertinggal terlebih dulu pada menit ke-11. Anastasios Douvikas menguasai bola dan mengoper kepada Mergim Vojvoda di sisi kanan. Pemain Kosovo itu menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak 18 meter. Michele Di Gregorio sempat menepisnya, tetapi tidak dapat mencegah bola masuk ke gawang.

Gol kedua tercipta saat pertandingan memasuki menit ke-61. Como melakukan serangan balik dari sepak pojok Juventus yang kurang baik. Maximo Perrone membawa bola hingga ke ujung lapangan sebelum melihat Lucas Da Cunha di sisi kanan yang berlari ke dalam kotak penalti yang selanjutnya mengirimkan umpan silang rendah ke Maxence Caqueret untuk menceploskan bola ke gawang kosong.