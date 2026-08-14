Sekali lagi, badai cedera melanda lini pertahanan Real Madrid menjelang bergulirnya kompetisi La Liga Spanyol.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, memiliki 5 bek di tim utama, namun dua di antaranya akan absen pada laga pembuka melawan Espanyol, yaitu Eder Militao dan Raul Asencio karena cedera.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Real Madrid akan menjalani laga-laga awalnya dengan trio pertahanan Dean Huijsen, Antonio Rudiger, dan Ibrahima Konate.

Konate bergabung dengan latihan pada Senin lalu, dan ia memiliki waktu dua minggu serta satu laga uji coba pada masa persiapan melawan Schalke, untuk mencapai kondisi fisik terbaik sebelum bergulirnya La Liga.

Adapun Huijsen, yang meski mengalami cedera ringan yang membuatnya tak bisa tampil pada ujian resmi pertama, ia datang dari sebuah musim di mana ia menjadi bek tengah dengan penampilan terbanyak bersama tim, setelah menjalani 40 pertandingan.

Sementara pilihan ketiga adalah Rudiger, cedera lutut sempat mengurangi kesiapannya sepanjang musim lalu, namun ia sudah berhasil menjalani 45 menit dalam laga uji coba melawan Ferencvaros, dan tampil sebagai starter melawan Deportivo.