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Diterjemahkan oleh

Krisis dini melanda Real Madrid, dan Mourinho menemukan penyelamatnya

Real Madrid
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
LaLiga
J. Mourinho
M. Rivas
J. Martinez
Spanyol

Krisis lini pertahanan tengah mengganggu Mourinho jelang bergulirnya La Liga

Sekali lagi, badai cedera melanda lini pertahanan Real Madrid menjelang bergulirnya kompetisi La Liga Spanyol.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, memiliki 5 bek di tim utama, namun dua di antaranya akan absen pada laga pembuka melawan Espanyol, yaitu Eder Militao dan Raul Asencio karena cedera.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Real Madrid akan menjalani laga-laga awalnya dengan trio pertahanan Dean Huijsen, Antonio Rudiger, dan Ibrahima Konate.

Konate bergabung dengan latihan pada Senin lalu, dan ia memiliki waktu dua minggu serta satu laga uji coba pada masa persiapan melawan Schalke, untuk mencapai kondisi fisik terbaik sebelum bergulirnya La Liga. 

Adapun Huijsen, yang meski mengalami cedera ringan yang membuatnya tak bisa tampil pada ujian resmi pertama, ia datang dari sebuah musim di mana ia menjadi bek tengah dengan penampilan terbanyak bersama tim, setelah menjalani 40 pertandingan.

Sementara pilihan ketiga adalah Rudiger, cedera lutut sempat mengurangi kesiapannya sepanjang musim lalu, namun ia sudah berhasil menjalani 45 menit dalam laga uji coba melawan Ferencvaros, dan tampil sebagai starter melawan Deportivo.

  • imago-sport-1080792551.jpgBranislav Racko

    Castilla jadi solusi krisis lini pertahanan Real Madrid

    Namun, dengan musim yang belum bergulir dan adanya sejumlah pemain di ruang perawatan, kekhawatiran kembali membayangi para pendukung Real Madrid. Ketika krisis memuncak, solusi besar pun hadir, dan kali ini akademi klub yang menyediakannya.

    Tim cadangan Real Madrid memiliki solusi yang mendapat kepercayaan Mourinho, karena baik Joan Martinez maupun Mario Rivas sama-sama tampil sebagai pemain inti dalam dua pertandingan pertama selama periode musim panas. 

    Pelatih asal Portugal itu memuji penampilan duet bertahan tersebut, sembari pada saat yang sama meminta keduanya untuk memperbaiki sejumlah aspek yang masih membutuhkan pembenahan.

    Kendati demikian, salah satu dari keduanya harus melengkapi daftar pemain sebagai bek tengah keempat dengan bergulirnya La Liga Spanyol.

    Joan Martinez dijuluki "Ramos Baru", sebuah permata yang tengah diasah klub di Valdebebas. Adapun kartu lainnya adalah Mario Rivas, sang bek tengah yang mencetak gol pertamanya bersama tim utama menghadapi Ferencvaros, setelah melompat dengan penuh keyakinan untuk mengubah umpan silang Alexis Seria menjadi gol. 

    Mourinho memberinya tempat sebagai pemain inti menghadapi Fiorentina dan Ferencvaros, serta membiarkannya kesulitan menghadapi Moise Kean sebagai bagian dari proses pembelajaran dan menimba pengalamannya. Ia juga menyampaikan pesan yang sama seperti yang ia sampaikan kepada Joan.

    Pada akhirnya, tim kepelatihan Real Madrid memasuki awal musim dengan pilihan yang sangat terbatas di posisi bek tengah, namun tim Castilla menyodorkan dua pilihan besar yang tampil gemilang selama masa persiapan, guna membantu tim utama menghadapi Espanyol.

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