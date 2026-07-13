Koundé membela Yamal: Dia juga melakukan hal yang sama di Barcelona

Mengenai pidato yang mempererat kekompakan tim, Kondé berkata: "Pidato Deschamps sangat memengaruhi kami. Itu adalah pidato yang sangat luar biasa, dan setelah selesai, dia terus mendapat tepuk tangan meriah dalam waktu yang lama, karena seperti yang dia katakan sendiri, dia berbicara dari hati. Dia benar-benar jujur. Tim ini telah memiliki kekompakan yang kuat sejak awal turnamen, bahkan sejak pemusatan latihan sebelumnya pada tahun 2022 dan 2024. Kami telah membangun ruang ganti di mana semua orang hidup dalam keharmonisan, dan semua orang memiliki tujuan yang sama. Ini juga merupakan salah satu kekuatan terbesar kami. Hal itu terlihat di lapangan, kami menikmati bermain bersama, berlari demi satu sama lain, dan berjuang untuk rekan-rekan setim. Besok, kami harus menampilkan yang terbaik jika ingin lolos ke final.”

Mengenai hubungan antara Mbappé dan Dembélé, ia berkata: “Hubungan mereka hampir seperti saudara. Keduanya tumbuh bersama dalam dunia sepak bola, dan sudah saling mengenal sejak bertahun-tahun yang lalu. Mereka juga membawa banyak keceriaan ke dalam tim. Baik Ousmane maupun Kylian, keduanya suka bercanda, seperti kebanyakan anggota ruang ganti, dan hal ini menciptakan suasana yang luar biasa serta sangat positif di luar lapangan. Sedangkan di lapangan, semua orang bisa melihat betapa pentingnya mereka. Keduanya adalah pemain kunci, dan sejak awal Piala Dunia, mereka tak henti-hentinya membuat perbedaan. Kami berharap hal itu terulang lagi besok.”