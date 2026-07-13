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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Koundé membela Yamal: Dia juga melakukan hal yang sama di Barcelona

J. Kounde
L. Yamal
K. Mbappe
O. Dembele
Spain
France
World Cup
Barcelona
Prancis
Spanyol

Final Dini

Jules Koundé, bek Prancis, menegaskan keyakinannya yang penuh terhadap kemampuan timnas negaranya untuk mencapai final Piala Dunia, sambil menekankan kekompakan yang kuat di ruang ganti, serta menyebutkan bahwa laga melawan Spanyol akan menuntut penguasaan bola yang baik. Ia juga membela rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa pernyataan Yamal sama sekali tidak bermaksud menyinggung.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia, Koundé memuji suasana yang tercipta di dalam timnas Prancis, serta hubungan istimewa antara Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, Ia juga menyoroti kekuatan tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa tim tersebut mahir melelahkan lawan-lawannya melalui penguasaan bola, sebelum membela Lamine Yamal, dengan menjelaskan bahwa apa yang dikatakannya mencerminkan kepercayaan dirinya, bukan kurangnya rasa hormat kepada orang lain.

  • Pidato Deschamps

    Mengenai pidato yang mempererat kekompakan tim, Kondé berkata: "Pidato Deschamps sangat memengaruhi kami. Itu adalah pidato yang sangat luar biasa, dan setelah selesai, dia terus mendapat tepuk tangan meriah dalam waktu yang lama, karena seperti yang dia katakan sendiri, dia berbicara dari hati. Dia benar-benar jujur. Tim ini telah memiliki kekompakan yang kuat sejak awal turnamen, bahkan sejak pemusatan latihan sebelumnya pada tahun 2022 dan 2024. Kami telah membangun ruang ganti di mana semua orang hidup dalam keharmonisan, dan semua orang memiliki tujuan yang sama. Ini juga merupakan salah satu kekuatan terbesar kami. Hal itu terlihat di lapangan, kami menikmati bermain bersama, berlari demi satu sama lain, dan berjuang untuk rekan-rekan setim. Besok, kami harus menampilkan yang terbaik jika ingin lolos ke final.”

    Mengenai hubungan antara Mbappé dan Dembélé, ia berkata: “Hubungan mereka hampir seperti saudara. Keduanya tumbuh bersama dalam dunia sepak bola, dan sudah saling mengenal sejak bertahun-tahun yang lalu. Mereka juga membawa banyak keceriaan ke dalam tim. Baik Ousmane maupun Kylian, keduanya suka bercanda, seperti kebanyakan anggota ruang ganti, dan hal ini menciptakan suasana yang luar biasa serta sangat positif di luar lapangan. Sedangkan di lapangan, semua orang bisa melihat betapa pentingnya mereka. Keduanya adalah pemain kunci, dan sejak awal Piala Dunia, mereka tak henti-hentinya membuat perbedaan. Kami berharap hal itu terulang lagi besok.”

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    Koundé berbicara mengenai perkembangan lini pertahanan tim nasional Prancis, dengan mengatakan: "Saya rasa kami melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi pujian ini tidak hanya ditujukan kepada barisan pertahanan, melainkan kepada seluruh tim. Semuanya bermula dari tekanan yang diberikan para penyerang dan cara mereka mempersulit proses pembangunan serangan lawan. Kami telah berkembang pesat dalam hal ini selama turnamen ini, dan ketika barisan penyerang serta para gelandang bekerja dengan baik, kami pun tidak terlalu kesulitan di lini belakang."

    Ia melanjutkan: “Adapun mengenai duet bek tengah, saya rasa Saliba dan Upamecano saling melengkapi dengan sangat baik. Keduanya memiliki pengalaman yang luas di level tertinggi, saling mengenal dengan baik, serta masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Saliba lebih cenderung mengoper bola dari belakang, sementara William memberikan ketenangan yang besar. Keduanya membentuk duet yang sangat kuat.”

  • Biasanya, Yamal

    Mengenai pernyataan Lamine Yamal yang menyebut Spanyol sebagai kandidat terkuat untuk merebut gelar Piala Dunia, ia berkata: "Saya tidak menganggapnya sebagai bentuk ketidakhormatan. Dia juga melakukan hal yang sama di Barcelona. Saya mengenalnya dengan baik. Itulah caranya untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dia sangat menyadari kelebihannya. Saya melihatnya sebagai motivasi tambahan baginya, bukan tindakan yang mengandung ketidakhormatan."

    Koundé juga menjelaskan strategi Prancis untuk menghentikan tim Spanyol, dengan mengatakan: “Kami adalah dua tim yang sangat ofensif. Spanyol, secara historis, mengandalkan penguasaan bola, tetapi mereka juga mampu merugikan lawan melalui serangan balik. Kami juga merasa nyaman saat menguasai bola, tetapi kami tahu cara beradaptasi dan memanfaatkan peralihan saat menemukan ruang kosong. Besok kami juga perlu menguasai bola, karena Anda tidak bisa menghabiskan 90 menit penuh hanya mengejar bola saat menghadapi Spanyol. Jika Anda melakukannya, pada akhirnya Anda akan menemukan ruang kosong di mana-mana, dan Anda akan sangat menderita.”

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  • Tipu muslihat Spanyol

    Bek Barcelona itu menambahkan: "Kekuatan sesungguhnya Spanyol selalu terletak pada kerja sama tim. Identitas sepak bola mereka masih didasarkan pada penguasaan bola. Mereka berusaha melelahkan lawan dengan terus-menerus mengoper bola dari satu sisi ke sisi lain hingga menemukan ruang kosong dan memaksa lawan melakukan kesalahan. Itulah identitas mereka hingga kini. Kami memiliki gaya yang sedikit berbeda, dan mungkin lebih mengandalkan serangan balik, tetapi kami juga suka menguasai bola, dan besok kami ingin melakukan hal itu secara khusus untuk membuat Spanyol keluar dari gaya permainannya."

    Koundé menyimpulkan: “14 Juli adalah hari kemerdekaan kami, dan tentu saja kami akan mengenang para korban serangan di Nice serta keluarga mereka. Namun, kami juga ingin hari ini menjadi hari yang membuat seluruh rakyat Prancis merasa bangga. Sejak awal Piala Dunia, kami merasakan dukungan yang luar biasa, dan hal ini memberikan kami semangat yang besar. Terlepas dari semua itu, ini tetaplah pertandingan semifinal Piala Dunia, sebuah laga istimewa yang dengan sendirinya menjadi motivasi yang sangat besar.”