Koundé membela Yamal: Dia juga melakukan hal yang sama di Barcelona

Jules Koundé, bek Prancis, menegaskan keyakinannya yang penuh terhadap kemampuan timnas negaranya untuk mencapai final Piala Dunia, sambil menekankan kekompakan yang kuat di ruang ganti, serta menyebutkan bahwa laga melawan Spanyol akan menuntut penguasaan bola yang baik. Ia juga membela rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa pernyataan Yamal sama sekali tidak bermaksud menyinggung.
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia, Koundé memuji suasana yang tercipta di dalam timnas Prancis, serta hubungan istimewa antara Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, Ia juga menyoroti kekuatan tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa tim tersebut mahir melelahkan lawan-lawannya melalui penguasaan bola, sebelum membela Lamine Yamal, dengan menjelaskan bahwa apa yang dikatakannya mencerminkan kepercayaan dirinya, bukan kurangnya rasa hormat kepada orang lain.