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Korban yang tak bersalah... Rafinha jadi sorotan karena Ancelotti dan Vinícius

FEATURES
Brazil vs Haiti
Brazil
Haiti
World Cup
Raphinha
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Brasil

Citra tim nasional Brasil mengalami pukulan telak setelah pertandingan pertamanya di Piala Dunia, dan pelatih Carlo Ancelotti bersiap untuk melakukan perubahan pada susunan pemain menjelang laga melawan Haiti.

Hal ini terjadi di tengah keraguan yang masih menyelimuti partisipasi pemain sayap Raphinha, yang dalam beberapa hari terakhir berlatih dengan intensitas lebih rendah daripada rekan-rekannya.

Brasil hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengalahkan Haiti dengan skor telak, untuk memulihkan kepercayaan para pendukungnya, setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada putaran pertama fase grup.

Surat kabar “Sport” melaporkan bahwa rencana Ancelotti—yang telah mengumumkan niatnya untuk melakukan perubahan—berfokus pada pemanfaatan waktu selama turnamen ini guna menemukan susunan pemain ideal yang belum ia temukan.

Selama enam hari terakhir, Ancelotti telah mencoba lebih dari satu formasi, dan semua indikasi menunjukkan bahwa ia mungkin akan kembali ke formasi 4-2-4 yang ia gunakan saat memulai perjalanan bersama Brasil, dengan mengandalkan formasi menyerang untuk mengalahkan Haiti dan meraih selisih gol sebanyak mungkin.

Sedangkan Raphinha, yang kini menjadi sasaran kritik tajam dari suporter Brasil dan media, tidak lagi dijamin tempatnya di susunan pemain inti. 

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ravenia berlatih dengan ritme yang berbeda

    Ancelotti mencoba memainkan Gabriel Martinelli sebagai gelandang serang kiri, dan Luis Henrique sebagai pemain sayap. 

    Rafinha juga berlatih minggu ini, dengan ritme yang berbeda dari rekan-rekannya karena ia mengalami lecet di kakinya.

    Pemakai jersey nomor 11 ini perlu memberikan respons yang kuat untuk membungkam para pengkritiknya, dan tampaknya ia harus menanggung konsekuensi dari perubahan-perubahan terus-menerus yang dilakukan pelatih asal Italia tersebut, yang menggunakannya sebagai kartu taktis serba bisa—kadang-kadang diturunkan sebagai gelandang serang kiri untuk menutupi pergerakan Vinícius, dan di lain waktu sebagai sayap kanan yang memberikan umpan silang kepada tim, namun ia tetap jauh dari peran sebagai pengatur serangan dan pengaruh yang nyata.

    “Sport” mencatat bahwa inti masalahnya adalah Ancelotti tidak memperlakukan Raphinha dengan cara yang sama seperti ia memperlakukan Vinícius, karena ia mengurangi perannya dalam tim, dan memberinya tugas-tugas taktis sekunder yang membatasi potensinya, serta membuatnya sulit untuk bersinar dan membuat perbedaan.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Perubahan yang diperkirakan pada susunan pemain Brasil

    Sementara itu, pemain utama yang paling mungkin dicoret dari susunan pemain inti adalah Casemiro, yang mendapat kritik tajam setelah kekacauan yang terjadi pada babak pertama saat melawan Maroko, dan terpaksa meninggalkan lapangan saat jeda antar babak. 

    Fabinho diperkirakan akan menggantikan Casemiro, seperti yang terjadi pada babak kedua saat melawan Atlas Lions, ketika performa Brasil meningkat secara signifikan dan berhasil menghentikan dominasi lawan di lini tengah.

    Jika skema 4-2-4 diterapkan, Lucas Paquetá akan kehilangan posisinya dalam susunan pemain demi pemain sayap Luis Henrique, yang akan memperkuat sayap kanan.

    Sedangkan di lini serang, meskipun mendapat kritik, Ancelotti mungkin akan kembali mempercayai Igor Thiago daripada Matheus Cunha. 

    Sementara itu, penyerang Real Madrid, Endrick, yang telah menjadi idola para penggemar Brasil, akan tetap menjadi opsi ketiga di lini serang.

    Di lini pertahanan, Danilo diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan setelah eksperimen menempatkan bek Ibáñez di posisi tersebut gagal, sebuah eksperimen yang kemungkinan besar tidak akan diulangi selama turnamen ini.

    Di sisi kiri, Douglas Santos—pemain yang tampil biasa-biasa saja bersama Zenit Rusia—akan tetap menjadi starter menggantikan Alex Sandro, yang kini berada di tahap akhir kariernya dan tidak lagi memiliki kebugaran serta kekuatan fisik seperti dulu.

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