Korban yang tak bersalah... Rafinha jadi sorotan karena Ancelotti dan Vinícius

Citra tim nasional Brasil mengalami pukulan telak setelah pertandingan pertamanya di Piala Dunia, dan pelatih Carlo Ancelotti bersiap untuk melakukan perubahan pada susunan pemain menjelang laga melawan Haiti.

Hal ini terjadi di tengah keraguan yang masih menyelimuti partisipasi pemain sayap Raphinha, yang dalam beberapa hari terakhir berlatih dengan intensitas lebih rendah daripada rekan-rekannya.

Brasil hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengalahkan Haiti dengan skor telak, untuk memulihkan kepercayaan para pendukungnya, setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada putaran pertama fase grup.

Surat kabar “Sport” melaporkan bahwa rencana Ancelotti—yang telah mengumumkan niatnya untuk melakukan perubahan—berfokus pada pemanfaatan waktu selama turnamen ini guna menemukan susunan pemain ideal yang belum ia temukan.

Selama enam hari terakhir, Ancelotti telah mencoba lebih dari satu formasi, dan semua indikasi menunjukkan bahwa ia mungkin akan kembali ke formasi 4-2-4 yang ia gunakan saat memulai perjalanan bersama Brasil, dengan mengandalkan formasi menyerang untuk mengalahkan Haiti dan meraih selisih gol sebanyak mungkin.

Sedangkan Raphinha, yang kini menjadi sasaran kritik tajam dari suporter Brasil dan media, tidak lagi dijamin tempatnya di susunan pemain inti.