‘Konyol’ - Sir Jim Ratcliffe disorot oleh kapten tim rugby Inggris saat kritik atas komentarnya tentang imigrasi terus berlanjut

Ratcliffe memicu reaksi keras dari dalam dunia olahraga setelah membuat komentar tak terduga tentang imigrasi dalam wawancara dengan Sky News. Pendiri INEOS itu mengatakan Inggris telah "dikuasai oleh imigran". Komentarnya memicu kemarahan, dan Itoje, kapten tim rugby Inggris, juga memberikan tanggapan keras.

Itoje absen dari awal kamp latihan Six Nations untuk menghadiri pemakaman ibunya di Nigeria.

Dia mengatakan, seperti dilansir The Guardian: “Tentu saja saya tidak setuju dengan bahasa yang dia gunakan.

“Saya lahir di negara ini dengan keturunan Nigeria, dan menurut saya konyol mengatakan Britania Raya telah dijajah oleh imigran karena itu jauh dari kenyataan. Menurut saya itu salah.”

Dia juga mengungkapkan kebanggaannya mewakili negaranya, menambahkan: “Sangat menyenangkan bisa kembali bersama Inggris; itu salah satu hal yang disukai ibu saya. Saya tidak berasal dari keluarga rugby tradisional, tetapi orang tua saya menjadi penggemar rugby sepenuhnya. Dia selalu senang bahwa saya adalah perwakilan tim ini.”