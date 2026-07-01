Keluarga Friedkin telah meminta Bruno Conti untuk tetap berada di jajaran manajemen selama satu musim lagi, tetap mengawasi akademi yang selama 35 tahun masa jabatannya telah meraih prestasi gemilang dan melahirkan banyak pemain Serie A dan Serie B. Mungkin dalam peran yang sedikit lebih di belakang layar, namun tetap mendampingi kepala akademi yang baru, sehingga dapat menjamin kelangsungan yang memadai.