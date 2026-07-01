Setelah 54 tahun, Bruno Conti meninggalkan Roma. Setelah menjabat di semua posisi, mulai dari pemain hingga pelatih, serta pernah menjadi pejabat klub, sang juara dunia 1982 itu kemarin meninggalkan Trigoria pada hari yang menjadi hari kerjanya yang terakhir bersama Giallorossi. Menurut laporan Corriere della Sera, perpisahan Conti yang kini berusia 71 tahun ini mungkin belum bersifat permanen.
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Kontraknya tidak diperpanjang, Bruno Conti meninggalkan Roma setelah 54 tahun
USULAN PERTAMA DARI KELUARGA FRIEDKIN
Keluarga Friedkin telah meminta Bruno Conti untuk tetap berada di jajaran manajemen selama satu musim lagi, tetap mengawasi akademi yang selama 35 tahun masa jabatannya telah meraih prestasi gemilang dan melahirkan banyak pemain Serie A dan Serie B. Mungkin dalam peran yang sedikit lebih di belakang layar, namun tetap mendampingi kepala akademi yang baru, sehingga dapat menjamin kelangsungan yang memadai.
MASA DEPAN SEBAGAI DUTA MEREK?
Setelah menerima penolakan yang sopan dari Conti, yang juga didasari oleh alasan keluarga, keluarga Friedkin ingin menawarinya kerja sama sebagai duta merek, sebuah peran yang sebelumnya juga sempat dipertimbangkan untuk Francesco Totti. Kedua tokoh ini ingin dipertahankan oleh klub, terutama menjelang perayaan seratus tahun klub dan peresmian stadion baru.