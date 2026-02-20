Kontrak baru lagi? Barcelona menjadwalkan negosiasi dengan gelandang meskipun telah mengikatnya dengan kontrak baru lima bulan lalu

Barcelona memandang pemain muda ini sebagai pilar utama masa depan klub. Setelah menjalani masa rehabilitasi dan pengelolaan yang hati-hati terhadap cedera ligamen anterior cruciate (ACL) dan meniskus lateral, Bernal telah membuktikan dirinya sebagai anggota penuh tim utama. Integrasi cepat ini mendorong klub untuk mempertimbangkan kembali status finansialnya agar mencerminkan pentingnya perannya yang semakin besar.

Kebutuhan mendesak ini berasal dari adaptasi mulus Bernal ke sepak bola elit di bawah asuhan Hansi Flick. Setelah mengatasi hambatannya, gelandang ini kini menjadi bagian tetap dalam rotasi pemain pada hari pertandingan. Pihak manajemen klub dilaporkan yakin bahwa Bernal ditakdirkan untuk "menandai era" di Camp Nou, yang mendorong keinginan untuk menghargai ketahanannya dengan gaji yang setara dengan rekan-rekannya yang sudah mapan.

Meskipun klub berencana untuk mengambil langkah maju dari segi ekonomi, langkah ini juga bersifat strategis. Dengan memperbaiki syarat kontraknya sekarang, Barcelona bertujuan untuk melindungi inti muda mereka dari minat eksternal. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa salah satu aset paling berharga mereka merasa dihargai saat ia beralih ke peran utama untuk musim 2026-27 yang akan datang.