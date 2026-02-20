Getty Images Sport
Kontrak baru lagi? Barcelona menjadwalkan negosiasi dengan gelandang meskipun telah mengikatnya dengan kontrak baru lima bulan lalu
Memberikan penghargaan kepada anak yang kembali
Barcelona memandang pemain muda ini sebagai pilar utama masa depan klub. Setelah menjalani masa rehabilitasi dan pengelolaan yang hati-hati terhadap cedera ligamen anterior cruciate (ACL) dan meniskus lateral, Bernal telah membuktikan dirinya sebagai anggota penuh tim utama. Integrasi cepat ini mendorong klub untuk mempertimbangkan kembali status finansialnya agar mencerminkan pentingnya perannya yang semakin besar.
Kebutuhan mendesak ini berasal dari adaptasi mulus Bernal ke sepak bola elit di bawah asuhan Hansi Flick. Setelah mengatasi hambatannya, gelandang ini kini menjadi bagian tetap dalam rotasi pemain pada hari pertandingan. Pihak manajemen klub dilaporkan yakin bahwa Bernal ditakdirkan untuk "menandai era" di Camp Nou, yang mendorong keinginan untuk menghargai ketahanannya dengan gaji yang setara dengan rekan-rekannya yang sudah mapan.
Meskipun klub berencana untuk mengambil langkah maju dari segi ekonomi, langkah ini juga bersifat strategis. Dengan memperbaiki syarat kontraknya sekarang, Barcelona bertujuan untuk melindungi inti muda mereka dari minat eksternal. Pendekatan proaktif ini memastikan bahwa salah satu aset paling berharga mereka merasa dihargai saat ia beralih ke peran utama untuk musim 2026-27 yang akan datang.
Melindungi aset senilai €500 juta
Situasi kontrak Bernal saat ini cukup unik, karena ia menandatangani perpanjangan kontrak pada September tahun lalu meskipun masih dalam proses pemulihan dari cedera ligamen yang serius. Perjanjian tersebut, yang berlaku hingga 2029, merupakan tanda kepercayaan simbolis dari dewan direksi. Perjanjian itu mencakup klausul pelepasan sebesar €500 juta ($528 juta) yang luar biasa besar untuk mencegah klub-klub Eropa lain mencoba merekrutnya.
Namun, gaji dalam perjanjian tersebut relatif moderat, dinegosiasikan di bawah bayang-bayang masa pemulihannya akibat cedera. Ada kesepakatan bersama antara pihak pemain dan klub bahwa revisi gaji akan dilakukan setelah ia membuktikan kebugarannya dan nilai taktisnya. Dengan penampilannya yang baru-baru ini dijuluki "luar biasa," saatnya telah tiba untuk menepati janji tersebut.
Barcelona kini siap untuk menyeimbangkan selisih gaji. Negosiasi mendatang akan memastikan Bernal tidak lagi terikat pada kontrak yang dianggap "usang" oleh klub. Dengan menyelaraskan gajinya dengan tanggung jawabnya di lapangan, Blaugrana sedang menyelesaikan puzzle untuk menjaga gelandang andalan mereka tetap bahagia dan fokus memimpin siklus sukses berikutnya klub.
Pilihan taktis yang jelas dari Flick
Menurut Marca, perkembangan ini telah mendorong klub untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak pemain tersebut. Meskipun ia telah memperbarui kontraknya tahun lalu, saat itu ia berada dalam situasi yang sangat khusus, sedang pulih dari cedera, dan tidak ada yang benar-benar yakin bagaimana performanya ke depannya. Meskipun demikian, klub, yang menyadari potensinya, menunjukkan kepercayaan padanya dan memperpanjang kontraknya hingga 2029.
Selain itu, Flick tidak ingin pemain berusia 18 tahun itu pergi. Itulah mengapa, sama seperti yang dia lakukan tepat setahun sebelumnya dengan Eric García, dia memanggilnya ke kantornya suatu hari, tidak ingin situasi seperti yang terjadi dengan Dro Fernandez terulang, yang pindah ke PSG pada jendela transfer musim dingin.
Flick sangat jelas kepada Bernal, mendorongnya untuk tetap tenang tentang masa depannya dan percaya pada rencana Barca untuknya. Bernal selalu memiliki kepercayaan besar pada pelatih yang telah membuktikan dirinya sejak hari pertama dan memberinya posisi starter pada usia 17 tahun.
Merencanakan masa depan yang cerah
Negosiasi tatap muka secara formal diperkirakan akan berlangsung pada akhir musim ini. Penjadwalan strategis ini memungkinkan baik pemain maupun staf teknis untuk tetap fokus sepenuhnya pada lapangan saat Barcelona memasuki fase krusial akhir dari kampanye domestik dan Eropa mereka.
Bernal, yang telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi musim ini, berharap dapat dipercaya untuk tampil lagi saat Blaugrana menghadapi Levante di La Liga pada Minggu.
