Kongres Biasa PSSI: Pemilihan Ketum Geser Ke Juli 2027, Presiden Dorong Indonesia Tembus Piala Dunia 2030

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030. Hal itu Prabowo sampaikan dalam pesan yang dibacakan Erick saat membuka Kongres. Guna mendukung hal itu, Prabowo menegaskan pemerintah siap kemberikan dukungan penuh kepada PSSI dan Timnas Indonesia, walau target itu tidaklah mudah.

"Saya memandang Indonesia layak bisa tampil di Piala Dunia 2030. Bukan hal yang mudah, tapi kita harus berupaya semaksimal mungkin. Pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh terhadap kerja keras PSSI dan tim nasional Indonesia," tuturnya.

"Saudara-saudara, pemerintahan yang saya pimpin memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kemajuan sepakbola nasional. Saya telah meminta Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI menyusun blueprint tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2030 sebagai arah pembangunan sepakbola Indonesia secara berkelanjutan."

"Pemerintah akan terus hadir melalui pendanaan, pembangunan infrastruktur, penguatan pembinaan usia dini, peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga, serta berbagai kebijakan yang mendukung kemajuan sepakbola nasional," tegas Presiden Prabowo.