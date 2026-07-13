Tim nasional Prancis mendapat pujian luas selama turnamen Piala Dunia, dan sebagian besar pujian tersebut tertuju pada lini serangnya.

Tim Les Bleus bersiap menghadapi laga berat melawan Spanyol, besok Selasa, di semifinal Piala Dunia 2026.

"Surat Kabar AS" menyebutkan bahwa kehadiran Mbappé, Oliès, dan Dembélé mampu menakut-nakuti pertahanan lawan, namun Prancis tidak bermain dengan tiga penyerang, melainkan mengandalkan kuartet penyerang, sementara nama pemain keempat masih menjadi bahan perdebatan.

Sejak awal turnamen, pelatih Didier Deschamps bergantian memainkan Désiré Doué dan Bradley Barkola, dua pemain yang memiliki gaya bermain sangat berbeda, meskipun keduanya termasuk di antara talenta muda paling menjanjikan di Prancis.

Ada persaingan yang sesungguhnya antara Doué dan Parkola untuk merebut posisi terakhir di lini depan bersama ketiga bintang utama dalam laga melawan El Matador.

Doi dan Parkola sama sekali tidak mirip satu sama lain, kecuali dalam hal bakat luar biasa yang mereka miliki. Doi adalah pemain yang gerakannya lebih tenang, namun memiliki kelincahan tinggi di ruang sempit serta kualitas teknis yang luar biasa; ia berasal dari generasi yang tumbuh terinspirasi oleh penampilan Neymar pada masa-masa terbaiknya bersama Paris Saint-Germain.

Sedangkan Barkola, ia menonjol karena kecepatannya yang luar biasa di sayap kiri, dan mewakili model pemain sayap modern yang membuat perbedaan melalui sprint dan kecepatan gerakannya, lebih daripada mengandalkan solusi-solusi kreatif.