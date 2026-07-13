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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Konflik internal yang memanas di skuad Les Bleus menjelang laga melawan Spanyol

FEATURES
France vs Spain
France
Spain
World Cup
D. Doue
B. Barcola
Prancis
Spanyol

Tim nasional Prancis mendapat pujian luas selama turnamen Piala Dunia, dan sebagian besar pujian tersebut tertuju pada lini serangnya.

Tim Les Bleus bersiap menghadapi laga berat melawan Spanyol, besok Selasa, di semifinal Piala Dunia 2026.

"Surat Kabar AS" menyebutkan bahwa kehadiran Mbappé, Oliès, dan Dembélé mampu menakut-nakuti pertahanan lawan, namun Prancis tidak bermain dengan tiga penyerang, melainkan mengandalkan kuartet penyerang, sementara nama pemain keempat masih menjadi bahan perdebatan.

Sejak awal turnamen, pelatih Didier Deschamps bergantian memainkan Désiré Doué dan Bradley Barkola, dua pemain yang memiliki gaya bermain sangat berbeda, meskipun keduanya termasuk di antara talenta muda paling menjanjikan di Prancis. 

Ada persaingan yang sesungguhnya antara Doué dan Parkola untuk merebut posisi terakhir di lini depan bersama ketiga bintang utama dalam laga melawan El Matador.

Doi dan Parkola sama sekali tidak mirip satu sama lain, kecuali dalam hal bakat luar biasa yang mereka miliki. Doi adalah pemain yang gerakannya lebih tenang, namun memiliki kelincahan tinggi di ruang sempit serta kualitas teknis yang luar biasa; ia berasal dari generasi yang tumbuh terinspirasi oleh penampilan Neymar pada masa-masa terbaiknya bersama Paris Saint-Germain.

Sedangkan Barkola, ia menonjol karena kecepatannya yang luar biasa di sayap kiri, dan mewakili model pemain sayap modern yang membuat perbedaan melalui sprint dan kecepatan gerakannya, lebih daripada mengandalkan solusi-solusi kreatif.

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    Perbandingan angka antara Doi dan Parkola

    Saat meninjau statistik para pemain di Piala Dunia, sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul, karena masing-masing pemain telah tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan.

    Doi bermain selama 320 menit, sedangkan Parkola 282 menit; Doi merebut bola sebanyak 20 kali, sedangkan Parkola 11 kali.

    Bradley Parkola berhasil melakukan 11 dribel, sedangkan Doi 7 kali, dan akurasi umpan Parkola mencapai 84,85%, sedangkan Doi 83,32%.

    Doi menciptakan 11 peluang, sedangkan Parkola 7, sementara keduanya masing-masing melepaskan 11 dan 7 tembakan.

    Doi mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya, sedangkan Bradley Parkola mencetak dua gol dan memberikan satu umpan kunci.

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    Doi yang paling berpeluang menghadapi Spanyol

    Data menunjukkan bahwa Parkola unggul dalam hal dribel dan efektivitas tembakan, setelah mencetak dua gol dari 7 percobaan, sementara Doi hanya mencetak satu gol dari 11 tembakan.

    Di sisi lain, Doi jelas unggul dalam aspek pertahanan, setelah merebut lebih banyak bola serta menciptakan lebih banyak peluang bagi rekan-rekannya, sementara kedua pemain ini memiliki tingkat akurasi umpan yang hampir sama, yaitu berkisar antara 83 hingga 85%.

    Meskipun ada perbedaan kecil di antara keduanya, Deschamps masih kesulitan menentukan pilihan akhirnya, namun surat kabar “L’Équipe” mengungkapkan bahwa Doi kini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi starter dalam pertandingan semifinal melawan Spanyol.

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