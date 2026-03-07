Goal.com
Live
Seejontor FC
GOAL

Seejontor FC Genap 4 Tahun, Komunitas Jurnalis Perkuat Silaturahmi & Aksi Sosial

Komunitas sepak bola jurnalis Seejontor FC merayakan hari ulang tahun ke-4 dengan menggelar pertandingan persahabatan, serta silaturahmi antaranggota di Lapangan Sepak Bola C Senayan, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (5/3).

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Kegiatan bertema Ramadan Fair Play, Peduli dan Berbagi itu menjadi momen mempererat kebersamaan para jurnalis dari berbagai media, yang dipersatukan oleh kecintaan terhadap sepak bola.

Perayaan HUT ke-4 Seejontor FC tidak hanya diisi dengan pertandingan sepak bola, tetapi juga kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan pembagian 170 paket sembako.

Dukungan itu diberikan oleh Anggota DPR RI Komisi XI Wahyu Sanjaya. Selain itu, komunitas ini juga menerima wakaf Al-Qur’an dari salah satu stasiun televisi nasional, Garuda TV, sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan positif yang dilakukan para jurnalis tersebut.

  • Apa Yang Dikatakan?

    Ketua Umum Harry Prasetya mengatakan, perjalanan empat tahun Seejontor FC menjadi bukti bahwa solidaritas jurnalis tidak hanya terbangun di ruang redaksi, tetapi juga di lapangan hijau.

    Menurutnya, kehadiran komunitas ini menjadi wadah positif bagi para jurnalis, untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan aktivitas olahraga.

    "Empat tahun bukan waktu yang singkat. Seejontor FC lahir dari semangat kebersamaan para jurnalis yang ingin tetap sehat, solid, dan menjaga silaturahmi lewat sepak bola," ujar Harry.

    "Sepak bola menjadi media yang menyatukan kami. Di lapangan tidak ada sekat antar media, yang ada hanya kebersamaan dan sportivitas,” sambungnya.

    • Iklan
  • SeeJontor FC

    Dukung Usia Dini

    Harry berharap ke depannya Seejontor FC dapat terus berkembang dengan memperluas jaringan, menggelar pertandingan persahabatan dengan berbagai komunitas, serta menjaga tradisi kebersamaan di kalangan jurnalis.

    Selain itu, ia ingin kegiatan sosial seperti charity dan coaching clinic sepak bola usia dini dapat terus dilanjutkan sebagai kontribusi nyata komunitas terhadap perkembangan olahraga di Indonesia.

    "Seejontor FC ingin terus mendukung perkembangan sepak bola sejak dini, semoga bisa terus mensupport sekolah sepak bola (SSB) di berbagai daerah,” ucap Harry.

  • Tongkat Estafet

    Masa jabatan Harry sebagai Ketua SeeJontor FC sudah selesai. Kini, tongkat estafet akan diteruskan oleh Randra yang merupakan jurnalis dari Detik.

    Randra menegaskan komitmennya untuk membawa energi baru bagi komunitas sepak bola jurnalis tersebut. Menurutnya, Seejontor FC sudah memiliki fondasi kebersamaan yang kuat.

    "Ke depan kami ingin menghadirkan warna baru dengan memperbanyak kegiatan olahraga, sosial, serta kolaborasi dengan berbagai komunitas agar Seejontor FC semakin berkembang dan memberi dampak positif,” ujar Randra.

  • Seejontor FC

    Peran Media untuk GBK

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Hadi Sulistia, turut menghadiri peringatan HUT ke-4 Seejontor FC. Menurutnya, media memiliki peran penting sebagai jendela komunikasi GBK kepada publik.

    "Dalam rangka mewujudkan visi kami, tagline yang diusung sederhana yaitu GBK untuk semua. Ini adalah ruang olahraga sekaligus paru-paru utama Jakarta yang harus ramah bagi semua kalangan, dari anak kecil hingga lansia, dari pedagang kecil hingga tokoh dan pemimpin dunia,” jelas Hadi.

Friendlies
Indonesia crest
Indonesia
IDN
St. Kitts and Nevis crest
St. Kitts and Nevis
KNA
0