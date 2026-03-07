Seejontor FC Genap 4 Tahun, Komunitas Jurnalis Perkuat Silaturahmi & Aksi Sosial

Article continues below

Kegiatan bertema Ramadan Fair Play, Peduli dan Berbagi itu menjadi momen mempererat kebersamaan para jurnalis dari berbagai media, yang dipersatukan oleh kecintaan terhadap sepak bola.

Perayaan HUT ke-4 Seejontor FC tidak hanya diisi dengan pertandingan sepak bola, tetapi juga kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan pembagian 170 paket sembako.

Dukungan itu diberikan oleh Anggota DPR RI Komisi XI Wahyu Sanjaya. Selain itu, komunitas ini juga menerima wakaf Al-Qur’an dari salah satu stasiun televisi nasional, Garuda TV, sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan positif yang dilakukan para jurnalis tersebut.