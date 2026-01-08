Komite Eksekutif FAM Siap Mundur Berjemaah Demi Malaysia Tak Dibekukan FIFA

“Kami telah memanggil semua Exco yang dapat hadir untuk mengadakan diskusi tentang arah FAM mulai sekarang setelah pernyataan AFC. Kami sedang mempertimbangkan pandangan semua EXCO,” ujar Yusoff dikutip laman Berita Harian.

“Kami sedang memikirkan beberapa opsi yang tersedia agar sepakbola nasional tetap terjaga. Untuk saat ini, kami hanya berdiskusi, dan belum ada keputusan yang diambil. Tetapi kami akan membuat keputusan sesegera mungkin, dan tidak akan menunggu keputusan pengadilan arbitrase olahraga.”

“Kami memiliki dua atau tiga opsi, dan salah satu opsinya adalah usulan untuk mengundurkan diri. Kami telah menerima berbagai reaksi, dan itulah mengapa kami perlu berdiskusi sebelum membuat keputusan. Jika opsi itu (pengunduran diri) adalah keputusan terbaik, kami akan membuat keputusan secara bulat, karena kami bersatu sebagai Exco.”