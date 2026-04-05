Koman mendapat pukulan telak menjelang Piala Dunia 2026

Ronald Koeman, pelatih tim nasional Belanda, mendapat pukulan telak menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan secara bersama-sama di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Turnamen ini dijadwalkan dimulai pada 11 Juni di Stadion Mexico City, dan akan ditutup pada 19 Juli di Stadion New York-New Jersey, dalam edisi yang dinantikan dan diperkirakan akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah Piala Dunia.

Timnas Belanda akan bertanding di Grup F, bersama dengan timnas Jepang, Swedia, dan Tunisia.

  Netherlands v Ecuador - International Friendly

    Kejutan... Cedera yang mengakhiri impian

    Dalam perkembangan yang mengejutkan, klub PSV Eindhoven mengumumkan pada hari Minggu ini bahwa kaptennya, Jerdie Schouten, mengalami cedera parah berupa robekan pada ligamen anterior cruciate (ACL) lututnya saat bertanding melawan Utrecht, yang berarti ia dipastikan absen dari Piala Dunia.

    Cedera Schouten (29 tahun) terjadi pada babak kedua pertandingan yang berakhir dengan kemenangan PSV 4-3, Sabtu malam, setelah lututnya tiba-tiba terpelintir, sehingga ia harus meninggalkan lapangan dengan ditandu di tengah kekhawatiran yang besar.

    Klub memastikan bahwa pemeriksaan medis yang dilakukan kemudian menunjukkan adanya robekan pada ligamen cruciatum, cedera yang biasanya membutuhkan masa pemulihan antara 6 hingga 9 bulan, sehingga mengakhiri harapannya untuk tampil di Piala Dunia.

    Pernyataan yang mengharukan... Kejutan dan harapan

    Dalam pernyataan yang menyentuh, Schouten mengatakan: "Saat mengalami cedera, saya langsung merasa ada yang tidak beres... Saya sempat berharap cedera ini tidak parah, tapi sayangnya kenyataannya justru sebaliknya."

    Dia menambahkan: "Saat ini saya sangat terkejut, tapi saya akan segera melewatinya.. Ada momen-momen hebat yang menanti PSV Eindhoven, dan saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk menjadi bagian darinya."

    Musim yang luar biasa dan akhir yang menyedihkan

    Schouten telah tampil dalam 40 pertandingan bersama PSV Eindhoven di berbagai kompetisi musim ini, termasuk 28 pertandingan di liga, dan turut membantu tim mendekati gelar juara untuk ketiga kalinya berturut-turut.

    Di level internasional, gelandang ini telah tampil dalam 17 pertandingan bersama timnas Belanda sejak debutnya pada tahun 2022, dengan penampilan terakhirnya adalah saat bermain penuh dalam pertandingan persahabatan melawan Ekuador, yang berakhir imbang pekan lalu.

    Absennya Schouten bukan hanya kehilangan secara personal, tetapi juga menempatkan Ronald Koeman di hadapan tantangan taktis yang nyata, mengingat pentingnya pemain tersebut dalam sistem lini tengah menjelang Piala Dunia yang akan dimulai beberapa bulan lagi.