Goal.com
Live
Calciomercato
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Kolo Muani ingin kembali ke Juventus: keterkaitannya dengan PSG dan Tottenham

Penyerang asal Prancis itu menyatakan kesediaannya untuk kembali membela Torino.

Mereka melakukan perjalanan jauh dan kemudian... kembali. Setidaknya itulah yang diharapkan oleh Randal KoloMuani, penyerang tengah asal Prancis milik Paris Saint-Germain, yang saat ini dipinjamkan ke Tottenham, tempat ia tidak akan bertahan setelah kontrak peminjaman antara kedua pihak berakhir.

Penyerang tengah ini meninggalkan kenangan indah di Torino, di kubu Bianconeri, dan ingin merasakan kembali sensasi mengenakan jersey Juventus, dengan Si Nyonya Tua yang akan dengan senang hati menerimanya kembali dengan syarat finansial yang tepat.

  • Wasiat Kolo Muani

    Sementara itu, seperti dilaporkan oleh Fabrizio Romano dalam sebuah video di saluran YouTube-nyadalam bahasa Italia, Kolo Muani telah memutuskan untuk tidak bertahan di Tottenham dan kembali ke Paris, di mana ia diperkirakan akan memulai petualangan profesional baru.

    Pemain asal Prancis ini tetap mempertahankan keinginannya yang muncul pada akhir bursa transfer musim dingin lalu: ia ingin kembali ke Juventus dan telah menyampaikan hal tersebut kepada klub Bianconeri.

    Keinginannya untuk bergabung dengan Juventus merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk masa depan.

  • APA YANG DISARING

    Kita ingat bahwa musim panas lalu Juventus telah lama bernegosiasi dengan PSG untuk mendatangkan kembali striker tersebut, namun pada akhirnya kesepakatan tidak tercapai. Bahkan pada Januari lalu, Bianconeri telah berusaha keras dengan segala cara, tetapi Tottenham—berkat tekad kuat pelatih saat itu, Thomas Frank—tidak melepas Kolo Muani.

    Namun, kini, menyadari bahwa jalan Kolo Muani dan Tottenham akan berpisah pada akhir musim, segalanya berada di tangan Juventus: seperti yang dikatakan Romano, Bianconeri lah yang harus memutuskan apa yang akan dilakukan dan jenis penyerang seperti apa yang akan didatangkan pada musim panas, tergantung juga pada anggaran yang tersedia, baik dengan atau tanpa kualifikasi ke edisi berikutnya Liga Champions UEFA.

    Kolo Muani telah memberikan sinyalnya: semuanya bergantung pada Juventus.

0