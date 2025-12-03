"Kok Bisa Enggak Menang Ballon d'Or?!" - Bos Atletico Madrid Diego Simeone Takjub Dengan Kualitas Bintang Barcelona Raphinha

Atletico memulai pertandingan dengan percaya diri dan jelas. Dalam 20 menit, mereka unggul berkat Alex Baena, yang melewati lini pertahanan Barcelona sebelum melepaskan tembakan rendah yang tak mampu diantisipasi Joan Garcia. Namun gol tersebut tidak mematahkan tekad Barcelona. Tim asuhan Hansi Flick mulai tenang, mendominasi penguasaan bola, dan segera menemukan ruang yang sebelumnya digagalkan Atletico. Enam menit setelah tertinggal, Raphinha-lah yang menyamakan kedudukan bagi Barcelona dengan golnya. Ia menerima umpan terobosan sempurna dari Pedri, mengecoh Jan Oblak dan menceploskan bola ke gawang untuk menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Baena.

Barcelona seharusnya bisa berbalik unggul di babak pertama setelah Dani Olmo mendapatkan penalti menyusul pelanggaran ceroboh di kotak penalti. Namun, peluang itu terbuang sia-sia ketika Robert Lewandowski, yang biasanya begitu percaya diri dari titik penalti, melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar gawang. Di babak kedua, kesabaran Barcelona membuahkan hasil. Olmo melepaskan tendangan melengkung yang indah ke pojok bawah gawang untuk membawa mereka unggul, tetapi saat ia menendang bola, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan bahunya, lalu terpaksa ditarik keluar. Dengan Atletico yang terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, Barcelona kembali menyerang. Di masa injury time, Alejandro Balde merangsek ke kiri dan melepaskan umpan silang rendah ke area penalti, yang disambut Ferran Torres dengan penyelesaian tajam dari jarak dekat untuk memastikan kemenangan.