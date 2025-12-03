Getty Images Sport
"Kok Bisa Enggak Menang Ballon d'Or?!" - Bos Atletico Madrid Diego Simeone Takjub Dengan Kualitas Bintang Barcelona Raphinha
Atletico sempat unggul lebih dulu, tetapi kemudian kehilangan kendali
Atletico memulai pertandingan dengan percaya diri dan jelas. Dalam 20 menit, mereka unggul berkat Alex Baena, yang melewati lini pertahanan Barcelona sebelum melepaskan tembakan rendah yang tak mampu diantisipasi Joan Garcia. Namun gol tersebut tidak mematahkan tekad Barcelona. Tim asuhan Hansi Flick mulai tenang, mendominasi penguasaan bola, dan segera menemukan ruang yang sebelumnya digagalkan Atletico. Enam menit setelah tertinggal, Raphinha-lah yang menyamakan kedudukan bagi Barcelona dengan golnya. Ia menerima umpan terobosan sempurna dari Pedri, mengecoh Jan Oblak dan menceploskan bola ke gawang untuk menyamakan kedudukan setelah gol pembuka Baena.
Barcelona seharusnya bisa berbalik unggul di babak pertama setelah Dani Olmo mendapatkan penalti menyusul pelanggaran ceroboh di kotak penalti. Namun, peluang itu terbuang sia-sia ketika Robert Lewandowski, yang biasanya begitu percaya diri dari titik penalti, melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar gawang. Di babak kedua, kesabaran Barcelona membuahkan hasil. Olmo melepaskan tendangan melengkung yang indah ke pojok bawah gawang untuk membawa mereka unggul, tetapi saat ia menendang bola, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh dengan bahunya, lalu terpaksa ditarik keluar. Dengan Atletico yang terus menekan untuk mencari gol penyeimbang, Barcelona kembali menyerang. Di masa injury time, Alejandro Balde merangsek ke kiri dan melepaskan umpan silang rendah ke area penalti, yang disambut Ferran Torres dengan penyelesaian tajam dari jarak dekat untuk memastikan kemenangan.
- Getty Images Sport
Kegagalan Raphinha meraih Ballon d'Or membuat Simeone terkejut
Meskipun kecewa dengan hasilnya, Simeone tidak ingin menyembunyikan kekagumannya kepada salah satu pemain yang menghancurkan timnya. Dalam komentar pascapertandingannya, manajer Atletico itu memberikan penilaian yang sangat positif terhadap penampilan Raphinha.
"Raphinha adalah pemain yang luar biasa," ujarnya. "Dia bisa bermain di mana saja. Sebagai pemain sayap, gelandang, striker, atau bahkan bek sayap. Dia bisa mencetak gol, menciptakan peluang, menekan, dan berlari. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa tidak memenangkan Ballon d’Or. Bagi saya, saya akan selalu memilihnya."
Raphinha finis di urutan kelima dalam peringkat Ballon d’Or tahun ini, meskipun telah menyumbang lebih dari 60 gol dan membantu Barcelona mengangkat tiga trofi. Penghargaan tersebut jatuh kepada Ousmane Dembele dari PSG, yang memenangkan treble bersama klub Prancis tersebut, sementara pemain sensasional berusia 17 tahun Lamine Yamal berada di posisi kedua. Vitinha berada di posisi ketiga, dan Mohamed Salah dari Liverpool berada di posisi keempat.
Simeone merenungkan peluang yang terlewat & cedera Cardoso
Simeone memberikan rincian pertandingan yang detail, memuji tekad timnya meskipun kalah. Ia berkata: "Kami memulai dengan baik, tetapi mereka berhasil menyulitkan kami di area pertahanan, dengan bola yang tersaring ke dalam. Di babak kedua, justru sebaliknya: mereka memulai sedikit lebih baik, tetapi setelah 20 menit, kamilah yang mencari peluang. Kami tidak bisa menyelesaikannya, tetapi saya menyukai tim ini. Kami tahu mereka memiliki pemain yang sangat bagus dan mereka bermain dengan banyak pemain di area pertahanan sehingga kekacauan muncul di bek tengah lawan, dan hari ini itu bekerja sangat baik untuk mereka. Tetapi saya merasa sangat tenang dan senang dengan apa yang dilakukan tim. Ini akan membantu kami untuk berkembang. Sekarang, pertandingan yang sulit juga di Bilbao."
Simeone juga mengakui bahwa cedera Johnny Cardoso memaksa perombakan taktik lebih awal. Gelandang USMNT itu hanya bertahan 14 menit sebelum dipaksa keluar lapangan setelah berbenturan dengan Olmo.
Ia mengatakan kepada para wartawan: "Cedera Cardoso memaksa kami untuk beradaptasi. Kami memiliki harapan tinggi untuk Johnny, tetapi ia cedera dan harus meninggalkan pertandingan."
- Getty Images
Apa selanjutnya?
Kekalahan tersebut mengakhiri rentetan tujuh kemenangan Atletico di semua kompetisi, menghentikan momentum yang telah mereka bangun selama beberapa pekan terakhir. Fokus mereka kini beralih ke serangkaian pertandingan berat untuk menutup tahun 2025, dimulai dengan laga tandang ke Athletic Bilbao akhir pekan ini, dilanjutkan dengan pertandingan liga melawan Valencia dan Girona, kemudian pertandingan penting di Liga Champions melawan PSV.
Sementara itu, Barcelona terus menanjak, didorong oleh kepercayaan diri dan keyakinan yang semakin besar bahwa mereka dapat mempertahankan ambisi gelar juara terbaru mereka di bawah Flick. Hasil ini menandai kemenangan liga kelima berturut-turut Tim Catalan dan membawa mereka unggul empat poin dari Real Madrid.
Iklan