Kode 300 memotivasi Barcelona untuk mengalahkan Atlético Madrid

Gol spektakuler yang memotivasi Barcelona saat menghadapi Atlético

Barcelona, di bawah asuhan pelatih Hans Flick, berupaya mencetak gol yang luar biasa saat menghadapi Atlético Madrid di Stadion Metropolitano.

Barcelona akan menghadapi ujian berat besok, Sabtu, saat bertanding melawan Atletico Madrid dalam laga pekan ke-30 La Liga.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 73 poin, unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya, Real Madrid, sementara Atletico, yang berada di peringkat keempat, mengoleksi 57 poin.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", pencapaian gol tersebut berupa mencetak 300 gol dalam kurang dari dua musim.

    299 gol yang dicetak Barcelona dalam dua musim

    Saat ini, Barcelona telah mencetak 299 gol, yang terdiri dari 174 gol pada musim 2024-2025 dan 125 gol hingga saat ini pada musim 2025-2026, di semua kompetisi.

    Liga Spanyol menjadi pendorong utama rekor gol ini (102 gol pada musim pertama dan 78 gol pada musim kedua).

    Yang menarik, tim asuhan pelatih Hans Flick hanya gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan saja.

    Secara individu, gol-gol tersebut dibagi di antara beberapa pemain, namun dengan nama-nama menonjol, di mana Robert Lewandowski memimpin daftar dengan 58 gol, diikuti oleh Raphinha (53) dan Lamine Yamal (39).

    • Iklan
