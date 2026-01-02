Kobbie Mainoo, Ethan Nwaneri & 12 Pemain Liga Primer Yang HARUS Pindah Di Bursa Transfer Januari

Jika Anda ketinggalan berita selama enam bulan terakhir, Kobbie Mainoo ingin meninggalkan Manchester United. Tidak harus dalam jangka panjang, tetapi cukup serius sehingga bukan rahasia lagi bahwa ia bersedia dipinjamkan.

Gelandang muda ini, yang menjadi starter untuk Inggris di final Euro 2024, hanya bermain kurang dari 14 persen dari total menit bermain di Liga Primer musim ini, meskipun Setan Merah belum menemukan formula kemenangan yang tepat (seperti yang ditunjukkan oleh lamanya keberadaan The United Strand). Ia juga sudah memperkirakan kekeringan prestasi ini akan terjadi setelah mencoba memaksa kepindahan di akhir bursa transfer musim panas.

Saga ini mencapai puncaknya pada pertengahan Desember ketika saudaranya mengenakan kaus dengan tulisan 'BEBASKAN KOBBIE MAINOO' di Old Trafford. Meskipun manajer Ruben Amorim bersikeras bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan pemain, sulit untuk membayangkan hal itu diterima dengan baik oleh orang-orang di dalam klub.

Amorim mengklaim bahwa ia tidak memiliki masalah pribadi dengan Mainoo dan mendukungnya untuk menjadi wajah klub selama bertahun-tahun mendatang. "Kobbie Mainoo akan memiliki kesempatan, dia punya banyak waktu," katanya. "Dia bermain di berbagai posisi - kita membicarakan posisi Casemiro, dia bisa melakukannya. Jika Anda bermain dengan formasi tiga bek, dia bisa bermain seperti yang kita lakukan di pertandingan terakhir dengan posisi Mason Mount, dia bisa bermain di sana. Dia akan menjadi masa depan Manchester United, itulah perasaan saya, dia hanya perlu menunggu kesempatannya dan segalanya bisa berubah dalam sepakbola dalam dua hari."

Terlepas dari itu, jelas bakat besar dalam diri Mainoo yang siap untuk kembali menjadi sorotan. Memang, dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia jelas cukup bagus untuk bermain secara reguler di level tertinggi, baik itu bersama United atau di tempat lain.