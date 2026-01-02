Kobbie Mainoo, Ethan Nwaneri & 12 Pemain Liga Primer Yang HARUS Pindah Di Bursa Transfer Januari

EPL players who most need transfersGOAL
Bursa transfer Januari terkenal sulit bagi klub-klub pembeli untuk bermanuver. Tentu, tim-tim yang berminat mungkin memiliki uang untuk dibelanjakan dan ruang gerak finansial untuk menyelesaikan beberapa kesepakatan, tetapi rival mereka mungkin kurang tertarik untuk melakukan bisnis di tengah musim dengan trofi dan penghargaan lainnya yang masih diperebutkan.

Itulah mengapa Januari juga merupakan bulan yang tepat bagi para pemain yang mencari awal yang baru. Ini adalah kesempatan untuk menekan klub mereka dan memperjelas tuntutan mereka untuk paruh kedua musim, terutama dengan Piala Dunia yang akan dimulai enam bulan lagi.

Di bawah ini, GOAL telah menyusun daftar 12 pemain Liga Primer yang seharusnya mengetuk pintu manajer mereka dan meminta untuk pindah ke klub lain sebelum batas waktu transfer...

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kobbie Mainoo

    Jika Anda ketinggalan berita selama enam bulan terakhir, Kobbie Mainoo ingin meninggalkan Manchester United. Tidak harus dalam jangka panjang, tetapi cukup serius sehingga bukan rahasia lagi bahwa ia bersedia dipinjamkan.

    Gelandang muda ini, yang menjadi starter untuk Inggris di final Euro 2024, hanya bermain kurang dari 14 persen dari total menit bermain di Liga Primer musim ini, meskipun Setan Merah belum menemukan formula kemenangan yang tepat (seperti yang ditunjukkan oleh lamanya keberadaan The United Strand). Ia juga sudah memperkirakan kekeringan prestasi ini akan terjadi setelah mencoba memaksa kepindahan di akhir bursa transfer musim panas.

    Saga ini mencapai puncaknya pada pertengahan Desember ketika saudaranya mengenakan kaus dengan tulisan 'BEBASKAN KOBBIE MAINOO' di Old Trafford. Meskipun manajer Ruben Amorim bersikeras bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan pemain, sulit untuk membayangkan hal itu diterima dengan baik oleh orang-orang di dalam klub.

    Amorim mengklaim bahwa ia tidak memiliki masalah pribadi dengan Mainoo dan mendukungnya untuk menjadi wajah klub selama bertahun-tahun mendatang. "Kobbie Mainoo akan memiliki kesempatan, dia punya banyak waktu," katanya. "Dia bermain di berbagai posisi - kita membicarakan posisi Casemiro, dia bisa melakukannya. Jika Anda bermain dengan formasi tiga bek, dia bisa bermain seperti yang kita lakukan di pertandingan terakhir dengan posisi Mason Mount, dia bisa bermain di sana. Dia akan menjadi masa depan Manchester United, itulah perasaan saya, dia hanya perlu menunggu kesempatannya dan segalanya bisa berubah dalam sepakbola dalam dua hari."

    Terlepas dari itu, jelas bakat besar dalam diri Mainoo yang siap untuk kembali menjadi sorotan. Memang, dia baru berusia 20 tahun, tetapi dia jelas cukup bagus untuk bermain secara reguler di level tertinggi, baik itu bersama United atau di tempat lain.

    • Iklan
  • Arsenal FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Raheem Sterling

    Seorang pemain hebat Liga Primer seperti Raheem Sterling tidak pantas mendapatkan perlakuan buruk yang diterimanya musim ini. Dikesampingkan oleh Chelsea dan dikirim untuk berlatih dengan 'Bomb Squad', ia belum memainkan satu menit pun pertandingan kompetitif sejak masa pinjamannya ke Arsenal berakhir pada akhir musim 2024/25.

    Pemain internasional Inggris yang telah 82 kali membela timnas ini, yang berulang tahun ke-31 pada bulan Desember tetapi tidak mendapat ucapan 'selamat ulang tahun' secara publik dari klubnya, dikabarkan sedang menunggu kepindahan ke dekat basis keluarganya di sekitar London, yang mengesampingkan banyak peminat yang mungkin tertarik padanya di tempat yang lebih jauh. Klub-klub seperti Fulham dan Crystal Palace sebelumnya disebut-sebut sebagai tujuan potensial, tetapi rumor tersebut kini telah meredup.

    Karier Sterling seharusnya tidak sampai seperti ini, tetapi mungkin tidak akan ada akhir dari masa sulit ini jika ia tidak dapat pindah sesegera mungkin.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Omar Marmoush

    Selanjutnya, ini adalah pilihan yang akan menjadi perdebatan. Memang, Omar Marmoush hampir tidak melakukan kesalahan sejak bergabung dengan Manchester City 12 bulan lalu, tetapi entah bagaimana posisinya di tim utama di Etihad Stadium tergeser jauh meskipun bakatnya jelas terlihat.

    Pemain asal Mesir ini mencetak tujuh gol dalam 16 pertandingan Liga Primer musim lalu setelah bergabung dari Eintracht Frankfurt, termasuk gol spektakuler dari jarak 25 yard melawan Bournemouth, meskipun ritmenya sangat terganggu dalam beberapa bulan terakhir karena cedera dan persaingan untuk mendapatkan tempat, dengan satu-satunya golnya musim ini tercipta dalam kemenangan Piala Liga melawan tim Championship Swansea.

    Tidak mungkin City akan mengizinkan Marmoush pergi di tengah persaingan perebutan gelar kecuali jika ia membuat keributan, terutama dengan Savinho dan Oscar Bobb yang tampaknya dianggap sebagai pilihan yang bisa digantikan menjelang kedatangan Antoine Semenyo, meskipun mengingat banyaknya tim top Eropa yang membutuhkan kekuatan tambahan di lini serang, ini adalah sikap yang harus dipertimbangkan oleh pemain berusia 26 tahun itu.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Ethan Nwaneri

    Haruskah Arsenal mempertimbangkan tawaran permanen untuk Ethan Nwaneri? Tentu tidak. Haruskah Nwaneri meninggalkan The Gunners untuk selamanya? Tentu tidak. Namun, ia membutuhkan lebih banyak menit bermain daripada yang saat ini ia dapatkan.

    Meskipun tim asal London utara ini sedang menghadapi krisis cedera, Nwaneri hanya bermain selama 165 menit di Liga Primer dan bahkan tidak masuk dalam skuad pertandingan saat mengalahkan Aston Villa awal pekan ini. Pemain muda berbakat ini mencetak sembilan gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, tetapi baru mencetak satu gol sejauh musim ini.

    Dengan kembalinya Kai Havertz, Gabriel Jesus dan Martin Odegaard, Nwaneri kemungkinan besar tidak akan banyak bermain di posisi favoritnya hingga akhir musim. Banyak tim papan tengah Liga Primer membutuhkan pemain serbaguna yang siap mencetak gol dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Brennan Johnson

    Salah satu nama yang paling jelas dalam daftar ini, Brennan Johnson, hampir meninggalkan Tottenham dan tampaknya tidak kekurangan pilihan. Crystal Palace memulai perang penawaran dengan harga £35 juta, dengan klub lain seperti Bournemouth dan Everton mempertimbangkan langkah mereka sendiri.

    Pemain asal Wales ini adalah favorit di bawah mantan bos Spurs Ange Postecoglou karena kemampuannya mencetak gol dari jarak dekat di tiang belakang, yang paling terkenal adalah gol penentu kemenangannya di final Liga Europa melawan Manchester United Mei lalu. Thomas Frank menghabiskan beberapa bursa transfer mencoba merekrut Johnson ketika ia masih melatih Brentford, meskipun tidak terlalu mengandalkan pemain sayap ini setelah akhirnya berhasil mendapatkannya.

    Selain itu, Tottenham sedang mencari penyerang lain dan perlu memberi ruang di suatu tempat. Menjual Johnson dengan harga tersebut, bahkan dengan kerugian setelah membelinya seharga £50 juta dari Nottingham Forest, terasa seperti keputusan yang mudah.

  • Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    James Trafford

    Impian James Trafford untuk pulang ke rumah telah berubah menjadi mimpi buruk. Ia digadang-gadang sebagai kiper utama Manchester City di era baru, pengganti jangka panjang Ederson di bawah mistar gawang. Kemudian mereka mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain pada hari terakhir bursa transfer.

    Situasi semakin buruk karena Trafford melakukan kesalahan di awal musim, memberikan gol kedua kepada Tottenham dalam kekalahan 2-0 City di Etihad Stadoi,. Meskipun demikian, reputasinya tetap tinggi dan secara luas dianggap sebagai calon kiper timnas Inggris di masa depan.

    Daily Mail melaporkan pada awal Desember bahwa Trafford, yang mencatatkan 30 clean sheet di musim terakhirnya untuk Burnley, sudah mengincar kepindahan, dan mengingat hambatan signifikan untuk mendapatkan menit bermain di City, ia seharusnya melakukan segala yang ia bisa untuk mewujudkannya pada bulan Januari.

  • Tyrell Malacia Manchester UnitedGetty Images Sport

    Tyrell Malacia

    Masih ingat Tyrell Malacia? Anda mungkin mengira dia sudah meninggalkan Manchester United mengingat penderitaan yang dialaminya sejak musim debutnya yang cukup biasa di Old Trafford.

    Didatangkan pada musim panas pertama Erik ten Hag sebagai pesaing Luke Shaw, pemain asal Belanda ini menunjukkan performa yang cukup baik dalam 39 penampilan sepanjang musim 2022/23. Kemudian ia absen selama 500 hari karena cedera lutut dan masalah kebugaran.

    Malacia telah bermain di tim senior di bawah asuhan Ruben Amorim baik sebelum maupun setelah dipinjamkan ke PSV Eindhoven pada paruh kedua musim 2024/25. Dan dengan posisinya sebagai anggota 'bomb squad' United musim panas lalu bersama pemain seperti Marcus Rashford dan Antony, berarti dia masih dianggap tidak dibutuhkan lagi. Mungkin yang terbaik untuk semua pihak adalah berpisah.

  • West Ham United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    James Ward-Prowse

    Tiga tahun lalu, James Ward-Prowse hampir mencetak sejarah. Ia menambah jumlah gol tendangan bebasnya di Liga Primer menjadi 17, hanya satu gol lebih sedikit dari pemegang rekor sepanjang masa, David Beckham.

    Rasanya tak terhindarkan bahwa Ward-Prowse setidaknya akan menyamai total gol Beckham, tetapi ia belum mencetak gol dari tendangan bebas sejak saat itu. Selama waktu itu, klub masa kecilnya Southampton terdegradasi, ia bergabung dengan West Ham dengan harga £30 juta, dipinjamkan ke Nottingham Forest, diasingkan di bawah asuhan Nuno Espirito Santo, kembali ke West Ham dan dipinggirkan lagi oleh Nuno. Sungguh menyedihkan.

    Seseorang dengan umpan silang yang mematikan seperti Ward-Prowse seharusnya lebih berperan penting di era dominasi bola mati. Pasti ada tim lain yang akan memberinya kesempatan di bulan Januari.

  • Luton Town v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Yves Bissouma

    Selamat kepada Anda, pembaca. Anda telah bermain selama menit yang sama untuk Tottenham musim ini seperti Yves Bissouma, salah satu pahlawan kemenangan Liga Europa tahun lalu.

    Bagaimana bisa sampai seperti ini? Bissouma sendiri tidak bisa berbuat apa-apa ketika, untuk tahun kedua berturut-turut, ia absen dari pertandingan pembuka musim Spurs karena alasan disiplin. Kepindahannya ke Galatasaray kemudian gagal dan ia baru saja pulih dari operasi lutut. Bahkan jika ia fit, kemungkinan besar ia akan kembali diasingkan setelah skandal nitrous oxide kedua.

    Meskipun kontrak Bissouma akan berakhir pada Juni, Spurs sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun dalam kontraknya untuk mempertahankan nilainya saat penjualan. Kesediaan klub untuk menjual berarti ia bisa tersedia dengan harga murah, meskipun mungkin itulah yang dipikirkan Tottenham ketika mereka merekrutnya seharga £25 juta dari Brighton pada tahun 2022.

  • Huddersfield Town v Manchester City - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Kalvin Phillips

    Kalvin Phillips menjadi starter di final Euro 2020 untuk Inggris. Ia bahkan mendapatkan transfer besar sebelum rekan duetnya di lini tengah malam itu, Declan Rice. Bertahun-tahun kemudian, salah satu dari mereka digadang-gadang sebagai pemain terbaik dunia dan yang lainnya hampir tidak mendapatkan tempat di skuad pertandingan klubnya.

    Kemerosotan Phillips, yang pindah dari Leeds ke Manchester City pada tahun 2022, sangat mencolok. Ia hanya tampil untuk tim asuhan Pep Guardiola sebanyak 32 kali di semua kompetisi, dengan tepat setengahnya di Liga Primer. Peminjaman ke West Ham dan Ipswich tidak banyak membantu membangun kembali nilainya.

    Meskipun demikian, pasti ada tim yang akan mempertimbangkan untuk merekrut Phillips bulan ini. Ada pemain yang lebih buruk di luar sana yang akan menarik minat lebih besar.

  • Paris Saint-Germain v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    Axel Disasi

    Sementara Sterling adalah nama besar yang berada di 'bomb squad' Chelsea, Axel Disasi adalah pemain yang terlupakan. Ia adalah pemain yang bermain di final Piala Dunia 2022, meskipun satu-satunya momen yang berkesan bagi The Blues adalah ketika ia mencetak gol bunuh diri dari jarak sekitar 30 yard melawan Leicester yang ironisnya dilatih oleh Enzo Maresca.

    Disasi tidak sepenuhnya buruk selama masa pinjamannya di Aston Villa musim lalu, membantu mereka menyulitkan PSG dalam perjalanan menuju perempat-final Liga Champions, tetapi jelas ada kekurangan peminat yang serius selama musim panas. Bahkan dengan Chelsea yang membutuhkan kepemimpinan di lini pertahanan, jelas bahwa ia akan 'dipaksa' untuk pergi dari Stamford Bridge.

    Ketika ditanya pada bulan Oktober tentang 'bomb squad', Maresca mengatakan: "Mereka adalah pemain Chelsea karena mereka memiliki kontrak dengan klub," kata bos The Blues itu. "Saat ini, mereka masih berlatih terpisah. Idenya adalah untuk melanjutkan dengan cara yang sama persis. Sejak musim dimulai, saya belum melihat satu pun dari mereka. Saya belum melihat Renato [Veiga], saya belum melihat Axel, saya belum melihat Raheem karena mereka berlatih di waktu yang berbeda di lapangan yang berbeda. Saya belum melihat mereka sejak musim dimulai."

    Ketika ditanya apakah ada yang bisa kembali, pelatih asal Italia itu menjawab dengan lugas: "Bersama kami? Tidak."

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Joshua Zirkzee

    Mengawali daftar ini dengan Manchester United, sudah sepatutnya berakhir di Manchester United juga. Joshua Zirkzee gagal memenuhi ekspektasi harga transfernya sebesar £36,5 juta, hanya mencetak sembilan gol dalam 62 pertandingan untuk Setan Merah, sementara ketidakmampuannya untuk menguasai bola membuatnya menjadi sasaran empuk bagi para bek Liga Primer.

    Bahkan sebuah gol - meskipun gol tersebut sangat terpental, tetapi tetap sebuah gol - di babak pertama yang mengerikan melawan Wolves tidak cukup untuk mencegah Zirkzee diganti saat jeda oleh Ruben Amorim, dengan sebagian pendukung Old Trafford bahkan bersorak gembira atas keputusan untuk menarik striker tersebut. Yang memperburuk keadaan adalah sang manajer pada dasarnya mengakui bahwa United lebih berbahaya dalam mencetak gol tanpa striker Zirkzee di lapangan.

    "Kami berlarian mencoba merebut kembali bola," jelas Amorim. "Mereka terlalu banyak gelandang dan kami kesulitan menghadapi itu, dan terkadang Anda bisa menyerang lebih baik dengan lebih sedikit striker. Kami bermain dengan tiga striker, [Matheus] Cunha, Josh dan [Benjamin] Sesko, dan terkadang itu bukan hal terbaik untuk menyerang dengan baik."

    Kembali ke Serie A bersama Roma sedang dalam proses, dengan Zirkzee dilaporkan berniat mengakhiri mimpi buruknya di United, tetapi klub hanya akan menyetujui kepergiannya setelah para pemain pulih dari cedera atau, dalam kasus Bryan Mbeumo dan Amad Diallo, dari Piala Afrika.

