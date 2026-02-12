'Klub yang inklusif dan ramah' - Manchester United mengeluarkan pernyataan setelah kontroversi yang melibatkan Sir Jim Ratcliffe

Ratcliffe telah mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Saya menyesal bahwa pilihan kata-kata saya telah menyinggung beberapa orang di Inggris dan Eropa serta menimbulkan kekhawatiran, tetapi penting untuk membahas isu imigrasi yang terkendali dan dikelola dengan baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi."

Pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai permintaan maaf yang tidak tulus mengingat nada pasif dalam pernyataannya, tetapi Manchester United kini telah mengeluarkan pernyataan yang jauh lebih kuat.

Mereka mengatakan: "Manchester United bangga menjadi klub yang inklusif dan ramah. Kelompok pemain, staf, dan komunitas pendukung global kami yang beragam, mencerminkan sejarah dan warisan Manchester; sebuah kota yang dapat menjadi rumah bagi siapa saja. Sejak meluncurkan All Red All Equal pada 2016, kami telah mengintegrasikan kesetaraan, keragaman, dan inklusi ke dalam segala hal yang kami lakukan.

"Kami tetap berkomitmen secara mendalam pada prinsip dan semangat kampanye tersebut. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam kebijakan kami, tetapi juga dalam budaya kami, dan diperkuat oleh kepemilikan kami atas Standar Kesetaraan, Keragaman, dan Inklusi Tingkat Lanjut Liga Premier.

"Selama musim ini, kami telah berpartisipasi dalam acara dan inisiatif di pertandingan pria dan wanita kami yang menyoroti kesehatan mental, inklusi LGBTQ+, Tidak Ada Tempat untuk Rasisme, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta nyanyian homofobik. Kami juga merayakan acara klub pendukung kami, termasuk Pesta Natal Asosiasi Pendukung Disabilitas kami dan acara Chanukah Klub Pendukung Yahudi kami.

"Dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, kami akan mendukung inisiatif-inisiatif lebih lanjut di bidang-bidang ini. Semua ini sejalan dengan pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Manchester United Foundation di dan sekitar Manchester setiap hari.

"Manchester United mencerminkan persatuan dan ketahanan semua komunitas yang kami beruntung mewakili. Kami akan terus mewakili rakyat kami, kota kami, dan para penggemar kami dengan tujuan dan kebanggaan."