'Klub yang inklusif dan ramah' - Manchester United mengeluarkan pernyataan setelah kontroversi yang melibatkan Sir Jim Ratcliffe
Teriakan Ratcliffe
Ratcliffe melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Inggris dalam pidato yang mengejutkan, yang memicu reaksi keras dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar dunia sepak bola.
Ratcliffe mengatakan: "Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan jumlah imigran yang sangat besar masuk. Saya maksudkan, Inggris telah dijajah. Ini menghabiskan terlalu banyak uang. Inggris telah dijajah oleh imigran, bukan begitu?" Maksudku, populasi Inggris Raya pada 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang."
Perdana Menteri Keir Starmer menyebut komentar Ratcliffe "menyinggung dan salah" dan meminta pemilik Manchester United itu untuk meminta maaf. Burnham juga menanggapi komentar Ratcliffe, menyebutnya "tidak akurat, menyinggung, dan provokatif" dan mendesak pria berusia 73 tahun itu untuk menarik kembali pernyataannya.
Posisi United
Ratcliffe telah mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Saya menyesal bahwa pilihan kata-kata saya telah menyinggung beberapa orang di Inggris dan Eropa serta menimbulkan kekhawatiran, tetapi penting untuk membahas isu imigrasi yang terkendali dan dikelola dengan baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi."
Pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai permintaan maaf yang tidak tulus mengingat nada pasif dalam pernyataannya, tetapi Manchester United kini telah mengeluarkan pernyataan yang jauh lebih kuat.
Mereka mengatakan: "Manchester United bangga menjadi klub yang inklusif dan ramah. Kelompok pemain, staf, dan komunitas pendukung global kami yang beragam, mencerminkan sejarah dan warisan Manchester; sebuah kota yang dapat menjadi rumah bagi siapa saja. Sejak meluncurkan All Red All Equal pada 2016, kami telah mengintegrasikan kesetaraan, keragaman, dan inklusi ke dalam segala hal yang kami lakukan.
"Kami tetap berkomitmen secara mendalam pada prinsip dan semangat kampanye tersebut. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam kebijakan kami, tetapi juga dalam budaya kami, dan diperkuat oleh kepemilikan kami atas Standar Kesetaraan, Keragaman, dan Inklusi Tingkat Lanjut Liga Premier.
"Selama musim ini, kami telah berpartisipasi dalam acara dan inisiatif di pertandingan pria dan wanita kami yang menyoroti kesehatan mental, inklusi LGBTQ+, Tidak Ada Tempat untuk Rasisme, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta nyanyian homofobik. Kami juga merayakan acara klub pendukung kami, termasuk Pesta Natal Asosiasi Pendukung Disabilitas kami dan acara Chanukah Klub Pendukung Yahudi kami.
"Dalam beberapa minggu dan bulan ke depan, kami akan mendukung inisiatif-inisiatif lebih lanjut di bidang-bidang ini. Semua ini sejalan dengan pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Manchester United Foundation di dan sekitar Manchester setiap hari.
"Manchester United mencerminkan persatuan dan ketahanan semua komunitas yang kami beruntung mewakili. Kami akan terus mewakili rakyat kami, kota kami, dan para penggemar kami dengan tujuan dan kebanggaan."
United menghadapi tinjauan FA
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) saat ini sedang meninjau komentar Ratcliffe untuk melihat apakah ada pelanggaran aturan, menurut The Athletic. Aturan FA menyatakan bahwa "peserta" - yang mencakup Ratcliffe sebagai direktur Manchester United - harus bertindak demi kepentingan terbaik permainan dan menghindari perilaku yang tidak pantas atau merugikan reputasi.
Andy Burnham mengatakan dalam pernyataan resmi yang dirilis di media sosial: “Komentar ini bertentangan dengan segala hal yang selama ini menjadi ciri khas Manchester: tempat di mana orang-orang dari segala ras, agama, dan latar belakang telah bersatu selama berabad-abad untuk membangun kota dan institusi kita, termasuk Manchester United FC. Meminta pembatasan tingkat imigrasi adalah satu hal; menggambarkan mereka yang datang ke sini sebagai kekuatan invasi yang musuh adalah hal lain. Hal ini tidak akurat, menghina, provokatif, dan harus ditarik kembali.
“Pemain sepak bola yang datang dari seluruh dunia untuk bermain di Greater Manchester telah memperkaya kehidupan kota dan wilayah kami, begitu pula dengan banyak orang yang bekerja di layanan kesehatan nasional (NHS) Greater Manchester dan industri serta layanan esensial lainnya.
“Kami menghargai kontribusi mereka sebagai kota-wilayah yang terkenal dengan keramahan sambutan kami. Jika ada kritik yang diperlukan, seharusnya ditujukan kepada mereka yang telah memberikan sedikit kontribusi terhadap kehidupan kami di sini dan malah menghabiskan bertahun-tahun menguras kekayaan dari salah satu institusi kebanggaan kami.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Manchester United tampil apik di lapangan dan manajer interim Michael Carrick belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhirnya. Mereka berada di peringkat keempat, lima poin di belakang Aston Villa yang berada di posisi ketiga.
