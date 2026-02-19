Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Klub pilihan Marcos Senesi terungkap saat bek Bournemouth mempertimbangkan opsi-opsinya menjelang masa bebas transfer
Barcelona muncul sebagai destinasi impian.
Di antara daftar panjang klub yang tertarik, ada satu klub yang menonjol di mata sang pemain. Barcelona dilaporkan telah mengambil posisi terdepan, bukan hanya karena reputasi mereka, tetapi karena Senesi sendiri telah mengidentifikasi raksasa Catalan sebagai destinasi favoritnya. Menurut laporan dari TeamTalk, daya tarik Blaugrana menjadi daya tarik besar bagi Senesi, dan akan 'sulit untuk diabaikan' kesempatan untuk mengenakan jersey terkenal di Camp Nou jika tawaran resmi tiba.
Minat ini saling timbal balik, karena direktur olahraga Deco dan jajaran Barcelona berupaya memperkuat barisan belakang yang terlihat rapuh musim ini. Setelah kepergian Inigo Martinez, skuad kekurangan spesialis kaki kiri alami di lini belakang. Meskipun klub bermimpi mendatangkan pemain bintang seperti Alessandro Bastoni atau Josko Gvardiol, kondisi keuangan mereka membuat transfer gratis untuk pemain Premier League berpengalaman seperti Senesi menjadi opsi yang sangat menarik untuk jendela transfer mendatang.
- AFP
Cubarsi membicarakan kesulitan pertahanan
Kebutuhan akan pemain cadangan telah ditekankan oleh performa yang tidak konsisten dari duet pertahanan Barcelona saat ini. Bintang muda Pau Cubarsi telah menjadi andalan, namun bahkan dia mengakui kesulitan beradaptasi dengan peran yang berbeda dalam tim yang sedang kesulitan. Meskipun Cubarsi menunjukkan potensi individu yang menjanjikan, kemitraannya dengan Eric Garcia gagal memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Hal ini mendorong Deco untuk mempercepat pembicaraan dengan perwakilan Senesi dalam upaya untuk memperluas opsi mereka. Barcelona dilaporkan sedang menyiapkan tawaran kontrak yang menurut pihak pemain merupakan proposal paling menarik yang diterima sejauh ini. Klub sangat ingin menemukan mitra yang lebih berpengalaman untuk para bintang muda mereka, dan gaya bermain agresif serta kemampuan mengolah bola Senesi dianggap sebagai pilihan yang sempurna untuk sistem mereka.
Sebuah persaingan yang ketat di antara para peminat Eropa
Barcelona tidak sendirian dalam perburuan pemain asal Amerika Selatan ini. Di Spanyol, Atletico Madrid telah menyatakan minatnya padanya, sementara Diego Simeone berusaha memperbarui barisan pertahanan yang sudah menua. Prospek bergabung dengan sesama pemain asal Argentina di Madrid menjadi faktor, namun Senesi tampaknya lebih fokus pada proyek Barcelona untuk saat ini. Sementara itu, klub-klub Italia juga bergerak, dengan Napoli dan Juventus ikut serta dalam perburuan untuk membawa bek ini ke Serie A musim depan.
Juventus, khususnya, telah aktif dalam pendekatan mereka. Bianconeri telah melakukan pembicaraan dengan agennya mengenai kesepakatan, karena mereka berusaha menemukan nilai di pasar pemain bebas. Dengan beberapa klub di Italia yang perlu menyeimbangkan anggaran mereka, ketersediaan pemain sekelas Senesi tanpa biaya transfer telah memicu persaingan sengit terkait bonus penandatanganan dan paket gaji, meskipun daya tarik La Liga tetap kuat bagi sang pemain.
- Getty Images Sport
Raksasa Liga Premier menunggu di belakang layar.
Sementara raksasa Spanyol dan Italia bersaing sengit, paket finansial paling menguntungkan mungkin masih datang dari Premier League. Tottenham, Everton, Aston Villa, Newcastle United, Sunderland, dan Chelsea semuanya telah menyatakan minat untuk mempertahankan bek tersebut di Inggris. Meskipun Chelsea belum menghubungi agennya belakangan ini, klub-klub Inggris lainnya tetap memantau situasinya, menyadari bahwa pengalaman bermain di level tertinggi membuatnya menjadi rekrutan berisiko rendah dan berpotensi tinggi bagi tim mana pun yang mengejar sepak bola Eropa.
Bagi Barcelona, waktu terus berjalan. Meskipun mereka memiliki keunggulan sebagai pilihan pertama pemain, kehati-hatian finansial mereka yang biasa dapat berisiko. Mereka mungkin menunggu hingga musim panas untuk memiliki gambaran yang lebih jelas tentang sumber daya yang dapat mereka gunakan, dan berisiko Senesi memilih klub lain. Jika Deco tidak segera menandatangani kesepakatan formal, salah satu klub besar Premier League atau Juventus yang sedang bangkit kembali dapat dengan mudah mengambil alih kesepakatan tersebut.
Iklan