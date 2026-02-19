Klub pilihan Marcos Senesi terungkap saat bek Bournemouth mempertimbangkan opsi-opsinya menjelang masa bebas transfer

Di antara daftar panjang klub yang tertarik, ada satu klub yang menonjol di mata sang pemain. Barcelona dilaporkan telah mengambil posisi terdepan, bukan hanya karena reputasi mereka, tetapi karena Senesi sendiri telah mengidentifikasi raksasa Catalan sebagai destinasi favoritnya. Menurut laporan dari TeamTalk, daya tarik Blaugrana menjadi daya tarik besar bagi Senesi, dan akan 'sulit untuk diabaikan' kesempatan untuk mengenakan jersey terkenal di Camp Nou jika tawaran resmi tiba.

Minat ini saling timbal balik, karena direktur olahraga Deco dan jajaran Barcelona berupaya memperkuat barisan belakang yang terlihat rapuh musim ini. Setelah kepergian Inigo Martinez, skuad kekurangan spesialis kaki kiri alami di lini belakang. Meskipun klub bermimpi mendatangkan pemain bintang seperti Alessandro Bastoni atau Josko Gvardiol, kondisi keuangan mereka membuat transfer gratis untuk pemain Premier League berpengalaman seperti Senesi menjadi opsi yang sangat menarik untuk jendela transfer mendatang.